Outlaws + Handful of Missions: Remaster

Quand on parle de LucasArts , on pense immédiatement aux jeux d'aventure graphiques créés par le studio au fil du temps, des titres entrés dans la légende grâce à leur scénario, leur humour et, bien sûr, leurs énigmes. Cependant, ce n'est pas le seul genre exploré par le studio durant son âge d'or : nous découvrons aujourd'hui la réinterprétation par Atari et Nightdive Studios de l'un des FPS les plus appréciés des années 90, Outlaws , dans cette version complète et soignée enrichie de « The Handful of Missions » , les missions supplémentaires gratuites sorties l'année suivante. Mais ce n'est pas tout ! Présentées de manière originale, malheureusement sans le format 16:9, les vidéos nous plongent directement dans l'intrigue d'Outlaws. L'ancien shérif James Anderson vit désormais paisiblement avec sa femme et sa fille dans une ferme en périphérie de la ville, au cœur du Far West. Cependant, sa maison et ses terres attirent l'attention d'un riche propriétaire terrien, Bob Graham , bien décidé à les acheter pour les revendre à prix d'or et financer ainsi la construction d'une voie ferrée. Cependant, « le Docteur », l'un des hommes de main de Graham, après le énième refus de la famille de vendre les terres, perd la tête – pour ainsi dire – et, pendant que James fait des courses en ville, lui et son homme de main assassinent Anna, l'ancienne épouse du shérif , et kidnappent sa fille, Sarah . Commence alors la traque impitoyable d'Anderson pour récupérer sa fille, qui reste son objectif principal, mais à laquelle s'ajoute la vengeance, puis un sens des responsabilités… car après tout, « un homme de loi est toujours un homme de loi » , aussi réservé soit-il.Le jeu de base comprend neuf missions scénarisées de durée variable, réparties dans différents lieux au fil du périple du shérif. À celles-ci s'ajoutent les missions annexes , indépendantes de la campagne principale et jouables séparément. Ces missions consistent à traquer et vaincre cinq hommes de main de Graham, dans des lieux parfois issus de la campagne, parfois inédits. Toutes les missions proposent trois niveaux de difficulté ( Bon , Mauvais et Truand ), et nous vous assurons que même en mode intermédiaire, le défi est à la hauteur. Parmi les ajouts notables, on trouve une bonne prise en charge des manettes modernes, ce qui n'est pas systématique avec les Remasters, avec même une roue des armes pour une sélection rapide (en plus de la méthode classique, si vous jouez avec une souris et un clavier sur PC).En 1997, LucasArts a utilisé une version modifiée du Jedi Engine pour développer Outlaws , le moteur presque entièrement 3D qu'il avait déjà employé deux ans plus tôt pour Star Wars: Dark Forces (avec un succès honorable). On retrouve ici toute la splendeur de cette époque, mais avec des graphismes bien plus lumineux et un rendu plus abouti. Ce remaster a en effet été créé grâce au moteur KEX de Nightdive , l'un des meilleurs pour la réinterprétation de titres classiques. Mais ce qui nous est proposé, c'est la cerise sur le gâteau : une reconstitution texturée de tous les environnements, modèles d'armes et ennemis, à partir des illustrations conceptuelles originales retrouvées dans les archives . La fidélité est donc extrêmement élevée, sans compromis sur la qualité ni sur la nostalgie. De plus, plusieurs bonus raviront les joueurs les plus exigeants : Outlaws + Handful of Missions prend en charge la 4K à 120 images par seconde , offrant ainsi une fluidité d'image exceptionnelle. Les cinématiques ont également été restaurées, même si, comme mentionné précédemment, elles n'ont pas été converties au format 16:9 — un peu dommage, mais la qualité du travail justifie largement ce défaut. Clairement, il ne s'agit pas d'un remake : attendez-vous à retrouver exactement le même jeu qu'en 1997, mais avec une meilleure réactivité des commandes, des graphismes plus nets et, bien sûr, quelques fonctionnalités supplémentaires appréciables, notamment un mode multijoueur jouable en ligne et en réseau local.À noter également la présence d'autres mini-jeux, ou plutôt modes multijoueurs , qui seront disponibles dès la sortie du jeu : capture du drapeau, match à mort, jeu en équipe et « Tuer le fou avec le poulet », un mode que nous vous laissons découvrir, tant il est charmant. De plus, pour les joueurs en quête de défis, comme vous pouvez l'imaginer, 26 nouveaux objectifs (ou succès) ont été ajoutés , offrant ainsi une nouvelle façon d'exploiter vos compétences dans Outlaws. Enfin, une section « Extras » propose un contenu exclusif dédié au jeu : illustrations conceptuelles, images des coulisses et bien plus encore. Enfin, nous tenons à souligner l'excellent travail réalisé sur la partie audio, avec une bande originale superbement recréée et l'excellente performance des comédiens de doublage de 1997, soignée et maîtrisée (uniquement en anglais, les sous-titres sont quant à eux en français). Quant à savoir si Atari sortira une version physique du jeu, c'est à l'étude.Outlaws + Handful of Missions Remaster est un jeu à savourer pour ce qu'il est, et vous ne serez pas déçu. Il s'agit d'une recréation quasi parfaite d'un FPS classique des années 90, fidèlement reproduite à partir des illustrations conceptuelles originales. C'est une aventure que beaucoup redécouvriront, que d'autres vivront pour la première fois, et elle offre des fonctionnalités vraiment remarquables.