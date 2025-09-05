Ninn tome 7 : Un zoo de papier

Ninn raconte l'histoire d'une jeune fille recueillie bébé dans le métro parisien et qui vit dans ce monde souterrain. Elle a la capacité unique de voir des papillons magiques (la "Ligne Noire") et est accompagnée de son fidèle ami imaginaire, un tigre de papier capable de prendre forme dans les "Grands Lointains", le monde magique et secret situé sous Paris. Après les aventures intenses des tomes précédents qui l'ont menée dans des lieux mythiques et dangereux sous terre (la Cité des Ferrailleurs, Magic City, etc.), Ninn est de retour à Paris. Ce septième volume initie un nouveau diptyque (histoire en deux parties) et pose une nouvelle énigme : Ninn, son ami Chad et sa protectrice Ulrika aspirent à profiter de l'été sur Paris. Ce changement de décor, passant des tunnels froids et sombres du métro à la lumière des rues et des jardins parisiens, apporte une touche de fraîcheur et de légèreté bienvenue. Le répit est de courte durée. Des animaux sauvages font leur apparition dans les endroits les plus inattendus de la capitale : loups dans des parcs, singes, rhinocéros dans des lieux incongrus. Le mystère s'épaissit lorsque ces animaux, au comportement étrange et agressif, semblent non seulement connaître Ninn, mais aussi obéir à une volonté extérieure malveillante. Le titre fait référence à la ménagerie que son tigre de papier lui avait annoncé. Ninn comprend qu'un nouvel adversaire se cache derrière ces phénomènes, manipulant la faune comme des pièces sur un échiquier.Ninn doit mener une enquête à travers Paris pour démasquer un nouvel ennemi et comprendre pourquoi il utilise ces créatures, qui ressemblent à son propre tigre, pour lui lancer un défi. Johan Pilet excelle à transformer la réalité. Que ce soient les souterrains familiers du métro (la "Ligne Noire") ou les extérieurs parisiens, chaque lieu est rendu avec soin, parfois même avec un petit cahier graphique en fin de volume montrant les lieux réels qui ont inspiré les auteurs. Le trait est rond et expressif, parfaitement adapté à un public jeunesse, tout en offrant une finesse dans les décors qui séduit les adultes. L'élément fantastique (le tigre de papier, les animaux sauvages) est intégré avec poésie. Les couleurs sont vibrantes et lumineuses en extérieur, créant un contraste saisissant avec l'ambiance plus sombre des galeries souterraines des tomes précédents. Cela met en valeur le thème estival et le dynamisme de cette nouvelle aventure.Ninn tome 7 : Un Zoo de Papier est une excellente porte d'entrée pour un nouveau cycle narratif. Jean-Michel Darlot réussit à renouveler l'enjeu en ramenant Ninn et ses amis à la surface et en les confrontant à un type de magie différent.Date de parution : 05 Septembre 2025Editiions : Kennes