Just Twilight tome 1

Just Twilight est un webtoon en 69 chapitres et en 2 saisons (1-30 puis 31-67) avec quelques histoires additionnelles (68-69). Yoon-yeong, une jeune fille franche et directe qui croit que ses études sont son seul espoir de survie, et Beom-jin, un élève à problèmes, objet de rumeurs malveillantes, semblent être deux personnes incompatibles, comme l'huile et l'eau. Pourtant, tout comme l'huile et l'eau peuvent se mélanger, ils se rencontrent par hasard et, finalement, lorsqu'ils confirment leurs sentiments réciproques, ils semblent ne faire qu'un. Mais leur idylle passagère est fragile, ballottée par les vents violents du destin. Elle, telle un typhon, vient bouleverser sa quiétude. « Il n'y a rien de bon à ce que nous devenions amis. » « Pourquoi ? À cause de tes rumeurs ? Je m'en fiche. » Doit-il la protéger ou la briser ? Submergé par des sentiments contradictoires, il réalise qu'il veut entrer dans son monde. Dans le monde de Yoon-yeong.L'idée de leur rencontre était plutôt rocambolesque : la jeune fille cherchait un endroit propice aux études et l'a trouvé non pas à la bibliothèque, ni pendant les heures d'étude de l'école, mais dans une cabane abandonnée en pleine forêt, en haut d'une montagne. Étrangement, c'était un lieu bien plus pratique… Et puis, bien sûr, le type l'utilise aussi. Il a une raison plus valable, mais évidemment, c'est un gentleman et il ne profite jamais de la fille. Le propriétaire du chalet lui ne fait jamais son apparition, ce qui peut surprendre vu qu'il y avait l'eau courante et l'électricité. La première partie de l'histoire, qui relate la romance naissante entre deux lycéens, est racontée avec une telle fluidité que, malgré une intrigue un peu cliché, les personnages finissent par nous attacher. Leurs objectifs, si différents, se rejoignent, et tandis que se mêlent attirance et déception, ils se rapprochent peu à peu, mais leurs failles finissent par éclater au grand jour. L'aspect visuel est un pilier de ce type de manhwa et l'illustratrice Woo Jihye excelle dans un style fin, élégant et très épuré. Les personnages féminins sont souvent représentés avec une grande délicatesse et des expressions subtiles, permettant de transmettre les émotions internes sans dialogues envahissants. La colorisation utilise souvent des tons doux et pastels qui renforcent l'ambiance calme et légèrement mélancolique du titre. La mise en page est souvent aérée, privilégiant les grandes cases verticales ou les plans larges pour mettre en valeur les paysages urbains ou les moments d'introspection des personnages.Just Twilight est une excellente introduction pour les amateurs de manhwa de type slice of life et de romance psychologique. Il installe avec succès des personnages complexes et un environnement riche en potentiels conflits et rapprochements. Grâce au dessin raffiné, le lecteur est rapidement immergé dans cette atmosphère douce-amère, anticipant avec impatience l'évolution des cœurs et des liens dans les tomes suivants.Date de parution : 16 Octobre 2025Editions : Michel Lafon