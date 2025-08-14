Milano's Odd Job Collection est un jeu où vous incarnez Milano, une jeune fille chargée d'effectuer divers petits boulots. Sorti initialement sur PS1 en 1997, le jeu était malheureusement exclusif au Japon à l'époque. Près de trente ans plus tard, Milano est enfin disponible dans le monde entier, permettant ainsi à un public encore plus large de découvrir ce titre. Milano est une fillette de 11 ans qui passe l'été chez son oncle. Seul hic : son oncle est absent pendant les vacances. Elle doit donc s'occuper de toutes les tâches ménagères et gagner de l'argent en acceptant n'importe quel petit boulot en ville. Heureusement, elle a le droit de décorer la maison avec tout ce qu'elle trouve dans un catalogue. Les vacances d'été de Milan se dérouleront-elles sans encombre ? Manette en main, Milano's Odd Job Collection est un jeu qui mêle simulation de vie et mini-jeux variés. Vous vivrez la vie de Milano au jour le jour pendant les 40 prochains jours. Chaque journée commence par un déplacement de Milano vers l'un des lieux de travail pour y effectuer des tâches à temps partiel. L'objectif principal du jeu est de faire exercer des métiers inhabituels pour un enfant de 11 ans, comme travailler dans un fast-food, traire des vaches dans une ferme, être infirmier dans un hôpital, etc. Chaque mini-jeu offre une expérience unique et amusante, et se distingue nettement des autres. L'argent gagné en accomplissant ces tâches permet d'acheter des meubles et de la décoration. Certains de ces objets décoratifs ajoutent également de nouvelles activités à Milano, comme arroser des plantes en pot. Contrairement aux jeux modernes, qui proposent généralement des guides ou des tutoriels pour faciliter la prise en main, ce jeu s'inscrit dans la tradition des jeux rétro : les mécanismes de jeu ne sont pas expliqués en détail, vous obligeant à les découvrir par vous-même. Bien que la difficulté ne soit pas particulièrement élevée, il faut tout de même du temps pour maîtriser pleinement le jeu. Malheureusement, parmi toutes les variantes de ce mini-jeu, les mécanismes de jeu sont assez superficiels, ce qui peut vite devenir répétitif si on y joue de manière répétée.Nous apprécions beaucoup le style visuel captivant du jeu. Avec son style graphique inspiré des animés des années 1990, il ravive les souvenirs des jeux de cette époque. Malheureusement, la résolution de l'écran n'est pas au format écran large, ce qui provoque des bandes noires latérales qui limitent l'affichage. Ce jeu propose une bande-son joyeuse qui renforce l'ambiance des vacances d'été. La musique est légère et agréable à écouter. Bien qu'il s'agisse d'un jeu rétro, il est doté d'un doublage. Les voix japonaises de la version originale sont conservées, tandis que les voix anglaises ont été ajoutées pour cette réédition. Il est courant aujourd'hui de faire revivre d'anciens jeux sur les consoles modernes. Cependant, les jeux rétro prennent encore plus de valeur lorsque les développeurs y intègrent du contenu inédit qui les rend pertinents pour les joueurs d'aujourd'hui. Dans ce jeu, vous trouverez de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui ne figurent pas dans la version originale, telles que des doublages entièrement en anglais, de nouvelles musiques, la prise en charge des trophées/succès , des sauvegardes d'état , des temps de chargement plus rapides et même la possibilité de remonter le temps grâce à la fonction de rembobinage.Milano's Odd Job Collection est un jeu à la fois amusant, adorable et charmant. Il propose une grande variété de mini-jeux inspirés du quotidien, le rendant accessible à tous. Son style graphique inspiré des animes des années 90, aux couleurs vives, ravive la nostalgie de cette époque. Malheureusement, les mécaniques de chaque mini-jeu manquent de profondeur et ont tendance à être répétitives, ce qui peut rendre le jeu peu captivant sur la durée.