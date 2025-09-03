Wild Strawberry tome 3

Wild Strawberry est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Il y a 36 ans, une fleur gigantesque que l'on a nommée Jinka a poussé d'un coup sur un building de Tokyo. Son pollen a commencé à transformé en monstre mi humain/mi plante ceux qui l'inhalaient, ce qui a conduit à la formation d'une police spécialisée dans l'exécution de ces infectés, et la création d'un vaccin plus ou moins efficace. C'est dans un Tokyo dévasté que nous allons suivre Kingo et Kayano, des frères et sœurs qui tentent de survivre, et surtout se cachent car Kayano abrite un jinka. Mais le sien est plutôt spéciale, car il n'est pas hostile et elle arrive à le contrôler. Mais le jour où la police le découvre, les évènements vont prendre une tournure inattendue, et c'est maintenant Kingo qui possède ce jinka spécial. Voulant comprendre ce que sont réellement les jinka, il va se mettre en route pour la Mother Jinka, la grosse fleur de Tokyo.Kingo intègre la 7e section de l'unité spéciale de la FFF afin de rendre son apparence humaine à Kayano. Sous les ordres du commandant, Kingo et Ayari affrontent la fleur humaine de Tomo et, après bien des difficultés, parviennent à la vaincre grâce à leur propre fleur humaine ! De retour au QG du 7e, Kingo et les autres découvrent le corps macabre de Makino, tuée par le commandant… Que s'est-il donc passé entre le commandant et Makino ? Dans ce tome trois, il y a de nombreuses révélations de faites et on en apprend plus sur le véritable but de l’unité spéciale de la FFF. Kingo va donner tout le maximum pour bien s’intégrer et prouver qu’il peut leur être utile. On comprend enfin pourquoi Kingo ne peut pas être parasité par les autres jinka, tout simplement car Kayano est en lui et du coup ça le protège en quelque sorte. Un mal pour un bien finalement ! Tout ça nous fait comprendre que toutes les personnes qui intègrent l’unité spéciale sont voués à mourir, ils savent très bien ce qui les attendent et il n’y a malheureusement pas d’autre échappatoire possible. Après l’expédition, Kingo et les autres découvrent le corps sans vie de Makino, c’est Hikishima qui est derrière tout ça… On découvre le côté sombre de Hikishima, il avoue aux autres que Maki était sans doute une taupe et même un jinka. Sans surprises, Kingo n’en croit pas un mot et se rebelle mais Hikishima s’énerve et s’en prend à lui. J’ai étais choqué d’apprendre comment les jinka sont apparus, tout ça c’est de la faute des humains. Une fois ces révélations faites, il est temps pour l’unité de repartir afin de détruire le plus de jinka possible. De nombreux obstacles dangereux vont se mettre sur leur passage et ils vont tous être en danger. Nous avons hâte de lire la suite !Le protagoniste et ses amis affrontent Hitohana. L'histoire est classique, c'est un manga que tout le monde peut apprécier ! Les dessins sont également excellents, ce qui rend la lecture très agréable !Date de parution : 03 Septembre 2025Editions : Crunchyroll