Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International

Square Enix est surtout connu dans le domaine des JRPG et cette fois, nous jetons un coup d'œil à Romancing SaGa. Tout d'abord, il est bon de savoir que ce jeu est en fait très ancien, en effet il est sorti à l'origine en 1992 sur Super Famicom. Le jeu a été réédité sur la PlayStation 2 en 2005 et voici désormais un nouveau remaster. Tout d'abord, en regardant les graphismes (pensez aux environnements et aux personnages), il est clair que ce jeu n'est pas nouveau. Les menus et l'interface utilisateur sont démodés à bien des égards. Cela ne signifie pas que le jeu n'est pas bien remasterisé ou qu'il n'est pas beau. En fait, pour un jeu aussi vieux, c'est le style même du jeu qui fonctionne encore bien. L'utilisation de la couleur et des textures donne un aspect vibrant et particulièrement riche aux formes autrement simples de ce monde. La nostalgie a du bon, comme en témoigne la quantité de remakes et de remasters annoncés récemment. Ce jeu a tous les traits d'un JRPG classique avec de nombreux éléments familiers dans la conception, l'histoire et le gameplay. Cela nous amène à l'aspect unique de ce jeu, et aussi à son plus grand "problème". Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered présente beaucoup de familiarité, absolument, mais il a aussi des mécanismes assez uniques. Il n'y a pas de niveaux évidents dans le jeu. C'est un monde riche où vous pouvez incarner plusieurs personnages dans des scénarios uniques. En outre, vous pouvez rencontrer d'autres personnages importants et les ajouter à votre groupe au cours de vos aventures. Il y a de l'équipement, des combats au tour par tour et on pourrait penser qu'il y a une histoire claire. La progression se fera avec les niveaux, les compétences et l'histoire... non ? Eh bien, non, pas vraiment. Oui, il y a des "niveaux", mais pas de la manière dont nous le voyons aujourd'hui. Le combat est une partie importante, mais le grind n'est pas le but. L'histoire est centrale et veut réellement que vous la suiviez.Juste un petit pas en arrière. Romancing SaGa -Minstrel Song- a des compétences, des classes, des maîtrises et plus encore. Tous ces éléments jouent un rôle important. Il ne s'agit que de comprendre et d'équilibrer tous les mécanismes. Des compétences ? Il faut les acheter, puis les équiper à nouveau, puis faire attention au niveau de compétence et à d'autres éléments. Il possède QUATRE mécanismes qui sont tous gratifiants, mais la façon dont ils sont expliqués au joueur n'est pas claire ou est cachée. C'est donc dans cette partie que de nombreuses personnes vont abandonner et être frustrées. Sans entrer dans l'énumération de tous les détails ici, juste brièvement le combat et l'histoire. Vous commencez dans Romancing SaGa -Minstrel Song- petit. Le combat est simple, avec le principe familier "Je bats le monstre" et vous gagnez, mais il y a plus que cela. En effet, le jeu tient compte de la fréquence de vos combats grâce à un "rang de combat". Plus vous vous engagez dans des batailles et les gagnez, plus le jeu devient difficile. Si vous vous lancez dans le jeu à l'aveuglette et que vous voulez grinder pour améliorer vos statistiques et vos nouvelles compétences (parce qu'il n'y a pas de niveaux), vous risquez d'être dépassé dès le début du jeu parce que les monstres et les ennemis deviennent incroyablement forts. Et ce Battle Rank nous amène à l'histoire.Si le combat a un impact qui rend vos personnages plus forts et rend également vos batailles de plus en plus difficiles, il a également un impact direct et majeur sur l'histoire ! Lorsque vous commencez, ce jeu, comme mentionné précédemment, commence petit. Vous avez une idée de ce que vous devez faire dans de nombreux cas, mais il y a beaucoup de petites missions entre les deux. Trouvez un trésor perdu ou fouillez un tombeau proche, voilà ce par quoi vous commencez. Les missions typiques "Sauvez mon chat de l'arbre". Mais grâce à votre rang de combat et au rang d'événement du jeu, ces quêtes prennent rapidement de l'ampleur ; le temps ne s'arrête pas dans le monde. Avant que vous ne vous en rendiez compte, les villes sont attaquées et vous devez sauver le monde. Il y a une mécanique vraiment amusante dans tout cela, et quelque chose qui pourrait décevoir les nouveaux joueurs : vous ne pouvez pas tout faire en une seule partie. Au bout d'un certain temps, les quêtes expireront ou vous les échouerez parce que vous vouliez d'abord faire d'autres quêtes. Ceci, ainsi que le fait qu'il y ait plusieurs personnages au départ, vous invite à jouer le jeu plusieurs fois pour tout voir et expérimenter.Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered est un jeu magnifique. La conception est élégante et semble très bonne par moments. La musique est phénoménale et le monde permet une narration riche qui n'offre peut-être pas la profondeur qu'offrent les JRPG plus linéaires, mais qui vous invite à tout expérimenter. La section Remastered a ajouté des options pour la qualité de vie telles que la course plus rapide, le combat plus rapide et la sauvegarde rapide. Bien entendu, le jeu a également été remanié graphiquement. C'est bien que tous les dialogues soient doublés et le sous-titre « International » est simplement un argument marketing pour suggérer l'ajout de nouveaux sous-titres en option dans le jeu. En effet, le français s'ajoute désormais à l'anglais et au japonais de l'édition originale, rendant le jeu bien plus accessible et agréable. Certes, ceux qui possèdent déjà l'édition 2022 pourraient considérer cela comme un ajout mineur, mais pour tous les autres, il s'agit sans aucun doute de l'édition la plus aboutie et la plus accessible actuellement disponible. L'avertissement réside dans la façon dont vous commencez votre aventure. Le jeu fait de son mieux pour tout vous expliquer, mais c'est beaucoup, et excessivement complexe. N'ayez pas honte de vous tourner vers un wiki ou un forum pour savoir comment le jeu fonctionne.Après des premières heures quelque peu cahoteuses, Romancing SaGa s'épanouit en un jeu d'une richesse et d'une profondeur inattendues, tant au niveau du gameplay que de l'histoire. Cet version remasterisée propose des améliorations au niveau du gameplay, notamment en termes de confort de jeu, d'ajout de personnages, d'interface utilisateur, etc. Bien que ce jeu ne soit pas destiné à tous les fans de JRPG, il représente un excellent point de départ pour découvrir l'univers de SaGa.