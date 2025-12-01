Völundio : Chroniques des lames sacrées tome 2

Völundio : Chroniques des lames sacrées (Iken Senki Völundio) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Cléo est un mercenaire dont le rêve est d'acheter sa propre maison et de vivre en paix. Mais alors qu'il fuit un groupe de bandits à la force inattendue, il rencontre une mystérieuse demi-humaine nommée Kohaku, qui prétend avoir prédit sa mort. Et pour une raison inconnue, elle a juré de le protéger de tout danger. Cléo parviendra-t-il à survivre et à vivre sa vie de rêve ?Après l’ouverture de la taverne, Cleo et ses amis s’attellent à l’aménagement des champs et des cours d’eau, et cherchent des compagnons pour les aider à gérer l’affaire ! Parmi les visiteurs de la taverne, qui Cléo invitera-t-il ? Le tome 2 relate l'apparition de la demi-humaine Shulack, sa rencontre avec une caravane de marchands itinérants et ses retrouvailles avec le chevalier Saphia. La caravane de Merkus semble rendre visite régulièrement à Cleo, permettant ainsi des échanges d'informations et de provisions. Grâce à ces échanges, Cleo peut suivre l'actualité sans quitter son campement, créant un contexte captivant qui enrichit l'univers. Dans la précédente saga, Helck, la plupart des personnages principaux étaient introduits dès le premier volume. Ici, on a l'impression que de nouveaux personnages font leur apparition, ce qui est logique vu le contexte de guerre. L’auberge se porte plutôt bien, forcément, cela risque d'attirer l’attention de personnes mal intentionnées. Cleo prononce des répliques mémorables et il s'avère qu'il possède des pouvoirs incroyables ! Cela risque de jouer un rôle important par la suite. Il se soumet donc à un entraînement intensif pour les maîtriser. Et enfin, la nature du titre Völundio est révélé ! Sa véracité dépendra peut-être du prochain tome. Safia, apparue la dernière fois en chevalière hautaine, est une fille vraiment gentille, et Shulack est un personnage masculin qui semble promis à un bel avenir. On suit facilement leur amitié naissante. L'homme mystérieux qui apparaît à la fin semble manifestement impliqué dans l'intrigue, mais comme d'habitude, aucune explication n'est donnée. Y a-t-il un lien avec la cicatrice à son œil, semblable à celle de Cléo ? Ce volume contient un peu plus de scènes de combat, mais la section bonus manga illustrant des scènes du quotidien est également très intéressante.Dans le tome 2, le nombre d'alliés (le personnel du bar ?) augmente progressivement. Cleo, qui n'avait rien de particulièrement attachant, semble capable de libérer le pouvoir de l'étrange épée. Les doubles signes de paix que Kohaku fait fréquemment sont adorables.Date de parution : 03 Décembre 2025Editions : Doki Doki