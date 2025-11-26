REDEX - Console Edition

Adapté sur consoles par NipoBox, REDEX est un shoot'em up 2D avec quelques phases de plateforme, mêlant survie et tower defense, le tout dans un style minimaliste. En effet, le scénario est quasi inexistant et le protagoniste manque de profondeur. On sait seulement qu'on affronte une organisation criminelle impitoyable (qui se fait passer pour tout autre chose) et qu'on est livré à soi-même. C'est un peu à la Rambo, mais avec beaucoup moins de panache cinématographique. Même le style graphique, que nous explorerons plus en détail dans la section dédiée, ne suffit pas à définir ce titre, qui s'inscrit dans un catalogue déjà bien fourni de jeux similaires. En réalité, REDEX est sorti initialement sur Steam en novembre 2020 et arrive seulement sur consoles. Dommage que les commandes ne soient pas des plus ergonomiques, comme nous le verrons plus loin. Quant à sa durée de vie, le jeu nécessite plusieurs parties, car terminer une zone du premier coup n'est pas chose aisée. Le jeu propose quatre environnements, chacun avec son propre univers et ses ennemis, sans oublier les incontournables boss. Comme vous pourrez le constater sur les images partagées, il est difficile de distinguer précisément ce qui se passe à l'écran. Néanmoins, le titre offre une aventure d'action en arène intense et palpitante, que nous allons maintenant explorer plus en détail. REDEX est un jeu de tir à la troisième personne en 2D avec des mécaniques de tower defense et des vagues d'ennemis. Chaque zone est relativement autonome ; vous devez donc tenir le plus longtemps possible face aux hordes d'ennemis qui vous canarderont sans pitié ni stratégie. Pour vous aider, outre l'arme que vous choisissez au début, vous ne disposerez que d'un seul système avec lequel interagir : l'argent récupéré sur les cadavres. Cet argent permet d'acheter des grenades, de nouvelles armes, de déployer des tourelles, d'appeler des renforts, d'améliorer vos défenses et bien plus encore. Malheureusement, chaque commande nécessite un délai de livraison… et impossible de savoir où elle sera livrée. Le colis est largué par un hélicoptère de soutien ; il nous appartient alors de le récupérer et, surtout, de prendre quelques secondes pour l'ouvrir et nous équiper du contenu commandé.Il va de soi que l'achat et le déballage devraient idéalement se faire entre les vagues, conférant ainsi au jeu un rôle quasi stratégique. Ce gameplay, malgré les apparences, est plus maladroit qu'on ne le pensait. En effet, le curseur de l'arme est assigné au joystick analogique gauche , qu'il faut orienter dans la direction souhaitée, ce qui nuit à la fluidité des mouvements et s'avère peu pratique. Certes, avec un peu de pratique, les choses deviennent plus intuitives et pratiques, mais vu la simplicité du jeu, tout aurait pu être abordé de manière plus intuitive. À cet égard, il est important de souligner l'absence quasi totale de tutoriel, qui vous oblige à découvrir les quelques éléments du jeu par vous-même. Rien de majeur, certes, mais quelques explications supplémentaires, au moins pour les débutants , auraient été utiles. Concernant la progression dans l'aventure , REDEX exige d'éliminer un certain nombre de sbires et de boss pour passer d'une zone à l'autre. Si ces changements offrent des variations esthétiques, le contenu reste assez répétitif, ce qui rend l'expérience particulièrement lassante après seulement une demi-heure. À noter que, comme dans un roguelite, les pièces du jeu sont remises à zéro après chaque défaite, à l'exception de quelques pièces jaunes permettant d'acquérir de nouvelles armes et d'enrichir son arsenal. Il existe également un système de compétences passives que l'on peut débloquer et améliorer en dépensant des points gagnés à chaque passage de niveau . Ce système vise à augmenter nos statistiques et à améliorer le jeu lui-même, en réduisant progressivement la difficulté initiale à mesure que l'on progresse. Malgré cela, l'expérience REDEX manque globalement de mordant et d'innovations majeures, ce qui risque de nous faire passer inaperçus au sein d'un vaste catalogue regorgeant de titres plus créatifs et aboutis.Graphiquement parlant, REDEX propose un jeu 2D assez coloré, mais manque d'identité et de soucis du détail. Des personnages identiques et minimalistes à l'arsenal dépourvu d'armes originales, en passant par des environnements anonymes et familiers, rien ne confère au jeu sa personnalité propre. C'est d'autant plus dommage qu'il offre des animations fluides plutôt réussies et qu'il fait preuve, par moments, d'un certain souci du détail, notamment dans ses environnements intérieurs. La bande-son est agréable, mais peu engageante. Elle n'est pas désagréable, mais elle n'est pas captivante non plus et finit par se fondre dans le décor. Même les effets sonores, pourtant absents, ne parviennent pas à donner au jeu tout son charme. Enfin, le jeu est dépourvu de sous-titres français , mais cette absence est peu perceptible étant donné le peu de texte à lire.REDEX est un jeu rapide et facile à prendre en main, mais aussi très répétitif, peu original et vite oublié. Son style graphique minimaliste offre de belles couleurs, mais ne lui confère pas une identité propre. Les commandes sont peu pratiques sur consoles, même si les rotations presque stratégiques pour se recharger entre les vagues sont appréciables. En résumé, c'est un jeu idéal pour des parties rapides, mais qui ne laisse pas une impression durable.