L'histoire se déroule dans la petite bourgade québécoise de Tranquilleville, affectueusement (ou ironiquement) surnommée Thrillerville par ses habitants. Cette ville, a priori paisible, est le théâtre d'une nuit totalement folle où le surnaturel et l'horreur se donnent rendez-vous. Pour commencer, un meurtrier prolifique, originaire du coin, s'échappe et sème la panique. Ensuite, dans le lac aux eaux limpides, hante une créature nommée "Bloup," née d'un accident chimique passé. Enfin, une couple d'alpinistes imprudents fait la rencontre fatale d'un sasquatch (ou yéti canadien) désabusé dans les montagnes environnantes. Ces menaces obligent le shérif local, son équipe de flics de campagne bourrus, et une poignée de courageux villageois à affronter la nuit la plus mouvementée de leur existence.Thrillerville est un album audacieux et jubilatoire qui mélange les genres de la comédie horrifique et du thriller pulp sur 224 pages. Il marque une incursion réussie des éditions Daniel Maghen dans un registre plus déjanté et inspiré de la culture populaire américaine. Le scénariste Lerenard (dont c'est la première bande dessinée) déploie un récit choral à tiroirs, tissant plusieurs fils narratifs qui s'entremêlent pour former un tout cohérent. L'album est un véritable hommage au cinéma de série B et aux slashers des années 80, tout en y injectant une bonne dose d'humour noir et de satire sociale. Les références vont des classiques de l'horreur (type La Créature du Lac, Halloween, Frankenstein) à l'esprit décalé et la folie maîtrisée de réalisateurs comme Quentin Tarantino ou les frères Coen (Fargo). Au-delà du gore et de la comédie, Thrillerville aborde aussi les erreurs passées de la communauté, leurs répercussions sur le présent, et la possibilité de les réparer (ou au contraire, de les empirer). Lerenard brosse une galerie de portraits hauts en couleur, jouant avec les stéréotypes du trou paumé (la petite épicière hors d'âge, les jeunes qui s'ennuient, les flics blasés) pour mieux les rendre attachants ou burlesques. Le dessin d'Alex Puvilland est essentiel à la réussite de l'album. Son trait est très séduisant, expressif et dynamique, parfaitement en phase avec le délire scénaristique. Les couleurs, assurées par Laurence Croix, contribuent à l'atmosphère pop et burlesque de cette aventure horrifique. Le rendu est à la fois coloré et cauchemardesque, accentuant le côté pulp et décomplexé de l'œuvre.Thrillerville est une lecture débridée et jubilatoire. C'est un véritable coup de cœur pour les amateurs d'histoires bien ficelées qui jonglent entre les registres avec brio. La fluidité du récit, malgré sa construction dense en sous-intrigues, et l'humour qui fait mouche, en font un album riche et ultra-complet.Date de parution : 29 Octobre 2025Editions : Daniel Maghen