Développé par HitP Studio, Schildmaid MX est un shoot'em up spatial en 2D à défilement horizontal, proposant un gameplay original et unique basé sur les boucliers. Schildmaid MX ne propose pas de scénario ; au contraire, le jeu se concentre presque exclusivement sur l'expérience visuelle, communiquant directement par l'image et, surtout, par des projectiles lumineux. En somme, il s'agit d'une expérience arcade à part entière, mais conçue de manière transversale et étonnamment complexe. Ce n'est pas un hasard si le jeu débute par un tutoriel ludique, complet et très satisfaisant. Pas à pas, nous découvrons les mécaniques de jeu uniques que nous explorerons dans la section suivante, nous permettant ainsi de débuter l'aventure spatiale proposée par Schildmaid MX. Nous aurons à notre disposition trois types de vaisseaux, chacun possédant ses propres caractéristiques et offrant différentes manières d'aborder les mêmes aventures, conformément aux standards du genre. De plus, le jeu propose une série de niveaux à débloquer progressivement à votre rythme, à condition d'avoir accumulé suffisamment de monnaie virtuelle. Ces niveaux forment une sorte de campagne à la difficulté variable, et il existe également un mode EX , qui offre une interface similaire mais avec des options de jeu supplémentaires. En bref, les passionnés du genre, en quête d'une difficulté croissante et d'un niveau de difficulté stimulant, seront comblés.À l'inverse, les nouveaux venus trouveront un accueil tout aussi chaleureux, mais jamais d'une facilité déconcertante. Bien au contraire. Schildmaid MX est un jeu de stratégie exigeant qui requiert ingéniosité et attention, ainsi qu'un entraînement rigoureux consistant à refaire plusieurs fois la même campagne, comme dans les salles d'arcade d'antan. Malheureusement, malgré un gameplay bien pensé, l'esthétique dessert le récit, donnant des images assez anonymes, dépourvues d'éléments distinctifs, y compris pour les boss . Ces derniers, d'ailleurs, manquent d'inspiration et se ressemblent tous. A la manière de beaucoup de ses congénères, le jeu évolue dans un univers de science-fiction, où vous pilotez votre vaisseau spatial et affrontez des hordes d'ennemis, jusqu'à un combat final contre un boss. Chaque partie dure un peu plus d'une heure, mais la difficulté du jeu augmente progressivement d'une campagne à l'autre, proposant des défis toujours plus complexes, parfois même frustrants. Côté gameplay, Schildmaid MX se distingue par son ingénieux système de bouclier . Si le système de bonus est assez classique, consistant à collecter des objets à l'écran qui modifient nos armes et celles de nos petits compagnons, le jeu propose également un bouclier qui se renforce à mesure qu'il subit des dégâts. En effet, selon l'état du bouclier, il est possible de se jeter volontairement dans les projectiles pour le recharger et marquer des points.Le système du boucliier induit un renversement complet du genre, où l'on nous demande habituellement d'esquiver des projectiles, mais attention, le jeu se déroule par phases. Une fois un certain seuil de dégâts atteint, le bouclier se dissipe et nous devenons vulnérables. Dans ce cas, il suffit d'esquiver jusqu'à la réactivation de la phase de recharge, puis de reprendre notre course effrénée à travers les projectiles adverses. Cette mécanique crée une boucle efficace et s'intègre parfaitement aux mécaniques plus classiques du genre. À noter également : la fonction « roulade » , qui permet de franchir les portails en fin de zone et d'échapper à la trajectoire de certains projectiles. C'est bien le système de boucliers qui confère à Schildmaid MX son identité , même s'il convient de préciser que tous les projectiles ne se valent pas. Missiles à tête chercheuse, mines, lasers et éléments du décor peuvent vous éliminer d'un seul tir. Gérez donc votre espace avec précaution, même pendant les rechargements. Malheureusement, cet excellent système de combat ne trouve pas toujours son public dans des ennemis assez anonymes et répétitifs, tout comme dans les scénarios, qui ont tendance à se répéter rapidement malgré les changements de campagne. Cela dit, les joueurs en quête de scores élevés et de défis stimulants, capables de se laisser captiver par les mécaniques de Schildmaid MX, y trouveront des heures et des heures de divertissement arcade.Graphiquement parlant, Schildmaid MX n'est pas mauvais, mais il manque de relief. Des vaisseaux aux ennemis, tout semble familier, et la créativité à l'écran est plutôt fade. Certains décors sont captivants, mais rien ne le distingue véritablement de ses concurrents, de plus en plus nombreux. Comme mentionné précédemment, son atout majeur réside dans son système de bouclier, à la fois créatif et original. La musique , en revanche, est une autre histoire . Les morceaux choisis sont efficaces et accompagnent parfaitement l'expérience du début à la fin. Rien d'extrêmement mémorable, certes, mais ils ne sont jamais lassants ni agaçants. Enfin, il convient de souligner la présence bienvenue de sous-titres français, même s'il y a peu de texte à lire. Il y a également quelques doublages anglais, mais rien de très performant.Schildmaid MX est un titre qui triomphe grâce à sa mécanique originale d'utilisation stratégique des boucliers. Unique en son genre, cette mécanique s'intègre parfaitement à un gameplay arcade et dynamise l'expérience, créant un cycle efficace qui captive les fans et un public plus large. Malheureusement, la répétitivité s'installe après quelques parties, accentuée par un manque de dynamisme graphique. Malgré cela, le jeu reste une expérience intéressante et satisfaisante.