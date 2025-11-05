Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Mollie en cours d’acquisition de GoCardless pour créer la plateforme de paiement la plus complète d’Europe
Publié le 12/12/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Mollie, l’un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d’Europe, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de GoCardless, spécialiste des paiements bancaires. Cette alliance stratégique donne naissance à un acteur unique, au service de plus de 350 000 entreprises, capable d’intégrer dans une seule et même solution les paiements par carte, les moyens de paiement locaux et les paiements bancaires.

Une nouvelle puissance européenne du paiement
Pour les entreprises en croissance internationale ou celles qui adoptent des modèles à revenus récurrents, les paiements représentent un défi majeur. Les infrastructures souvent fragmentées augmentent les coûts et les rendent complexes. En unissant leurs forces, Mollie et GoCardless offrent désormais un accès simplifié à une suite d’outils de paiement inégalée, conçue et opérée par un seul partenaire, afin de réduire les frictions, optimiser les coûts et accélérer la croissance des entreprises.

  1. Un partenaire unique de la croissance des commerçants
    Des PME ambitieuses aux grandes entreprises, la nouvelle plateforme permet d’accompagner les marchands dans leur croissance. Les grands comptes peuvent consolider leur infrastructure de paiement européenne, tandis que les PME bénéficient d’outils puissants sans complexité.

  1. Une gestion optimisée des revenus récurrents
    La solution répond au défi central de l’attrition involontaire grâce à des paiements bancaires plus fiables. Résultat : une réduction significative des échecs de paiement, des coûts réduits et une trésorerie renforcée pour les modèles d’abonnement.

  1. Un moteur de croissance pour les plateformes SaaS
    Les plateformes SaaS utilisant Mollie Connect peuvent intégrer directement le réseau bancaire GoCardless, permettant à leurs clients d’accepter les paiements par carte et par virements bancaires dans une seule solution unifiée.

Une approche hyperlocale
Elle assure l’intégration fluide avec les logiciels locaux, les formats de reporting et les méthodes de paiement locales (Bancontact en Belgique, Carte Bancaire en France, iDEAL aux Pays-Bas, Satispay en Italie, Twint en Suisse…).
Une expansion internationale sans friction
Un parcours simplifié pour pénétrer de nouveaux marchés et se développer à l’international.
  1. Une offre intégrée et complète
    Elle donne accès à toute la suite de services incluant Mollie Capital pour le financement, les outils avancés anti-fraude et les analyses pour piloter la performance.


« La mission de Mollie a toujours été de rendre la gestion financière simple et efficace. Nous avons été créés avec la vision d’éliminer la complexité et la bureaucratie pour toutes les entreprises. Or, ces obstacles se font particulièrement sentir pour les sociétés aux revenus récurrents : une approche uniquement basée sur les cartes montre rapidement ses limites, entraînant des coûts élevés en raison des paiements échoués et des clients perdus. GoCardless a mis au point une solution optimale pour simplifier ce processus grâce à son réseau bancaire mondial. En les intégrant à Mollie, nous faisons un pas décisif dans la concrétisation de notre vision en créant une plateforme complète qui soutient une croissance durable », se réjouit Koen Köppen, CEO de Mollie.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Mollie. Cette opération réunit deux entreprises hautement complémentaires, qui ont développé certaines des meilleures solutions de paiement en Europe et au-delà. En combinant notre expertise dans les paiements par carte, bancaires et hyperlocaux au sein d’un seul fournisseur, nous pourrons mieux servir nos clients, accélérer la croissance et élever les standards du secteur. C’est une excellente nouvelle pour la fintech européenne, et nous sommes convaincus que cette nouvelle entité sera bien plus que la somme de ses parties », renchérit Hiroki Takeuchi, cofondateur et CEO de GoCardless.

L’intégration des produits GoCardless dans la plateforme Mollie se fera de manière progressive et réfléchie, avec un engagement constant pour garantir la continuité du service et maintenir un support client localisé pour tous les utilisateurs.

Cette opération reste soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment aux approbations réglementaires, et devrait être finalisée à la mi-2026.
Liens associés
Mollie  (1 Clics)
Plus d'articles dans cette catégorie
09/12/2025 @ 15:58:36
Les organisations à but non lucratif veulent adopter l’IA mais sont freinées par des processus manuels
02/12/2025 @ 16:04:48
Plus de la moitié des informaticiens belges subissent une charge de travail supplémentaire en raison du manque de compétences numériques de leurs collègues
02/12/2025 @ 08:42:04
L’iranien MuddyWater se fait passer pour Snake et vise des infrastructures en Israël et en Égypte - ESET Research
24/11/2025 @ 08:47:17
Le renseignement Open-source permet de découvrir votre empreinte digitale et vos points faibles par ESET
19/11/2025 @ 16:48:38
Pourquoi la Digital Employee Experience est la mesure de référence pour une informatique performante
19/11/2025 @ 09:04:29
ESET Research: le chinois PlushDaemon compromet des périphériques réseau pour des « attaques d’interception »
18/11/2025 @ 16:39:15
L’IA fait vaciller les postes débutants et accélère la transformation des entreprises
12/11/2025 @ 13:57:19
Résilience numérique : les entreprises européennes misent sur la technologie pour traverser les turbulences
07/11/2025 @ 09:25:35
ESET va aider les MSP en s'intégrant à ConnectWise Asio
05/11/2025 @ 16:54:26
Rapport APT d’ESET Research : plus d’attaques russes en Ukraine et en Europe ; les chinois ciblent les gouvernements d’Amérique latine

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Social Social
Comment les adolescents contournent l'interdiction des réseaux sociaux en Australie : VPN, maquillage et expressions faciales inhabituelles
Windows Windows
Un avertissement inattendu de Windows provoque le blocage de milliers de scripts
Logiciels Logiciels
WhatsApp relance la messagerie vocale avec une touche de modernité
Programmation Programmation
GPT 5.2 place la barre plus haut face à Gemini 3 Pro
Programmation Programmation
Mickey Mouse, Iron Man et bien d'autres dans les vidéos Sora : Disney s'associe à OpenAI
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?