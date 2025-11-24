Développé par SMV Games, Winterlight – Where Silence Says It All est un court roman visuel 2D, profondément introspectif, qui explore la douleur, les choix passés et présents, et surtout, les racines, perçues comme un lieu où s'arrêter et se ressourcer. L'histoire de Winterlight – Where Silence Says It All est au cœur même du jeu ; en tant que roman visuel , il est évident que le récit en constitue le noyau. Le protagoniste, que nous incarnons et dont nous écoutons les pensées, est Elias, qui retourne dans sa ville natale, qu'il avait quittée il y a longtemps. Bien sûr, il n'a pas seulement « abandonné » la ville, mais aussi ses proches, sa famille et ses amis, ainsi que certains lieux où subsistent encore les traces de son passé. Ce qui l'a ramené « à la maison » fut un événement douloureux et pénible qui rouvrit une plaie jamais vraiment cicatrisée, conséquence de sa propre décision. Les séquelles de cette décision se font sentir chez presque tous les personnages que nous rencontrerons. Ainsi formulé, on pourrait se demander combien de personnages nous croiserons… Malheureusement, il y en a principalement trois : notre grand-mère, une vieille amie d'enfance et le nouveau barman. Grand-mère est la première que nous rencontrons et, outre le fait qu'elle représente le lien familial, c'est elle qui nous accueille durant ces jours douloureux.Mais cette douleur est amplifiée par le lourd fardeau de ne pas savoir quoi faire de sa vie . « Winterlight – Where silence tells it all » aborde des thèmes très intéressants, comme la valeur de ses racines et l'endroit où en planter de nouvelles. En résumé, il est question de choix, de lieu de vie et de manière de s'y installer. Elias est un homme en proie au doute, très tendu. Même dans ses relations, il est extrêmement réservé et distant, presque lent à prendre des décisions. Une lenteur que tout le monde n'appréciera pas. Mais cette lenteur est aussi à l'image de l'histoire elle-même qui, bien que ne durant que quelques heures, se caractérise par un récit lent. Le titre se veut presque poétique et y parvient en partie, mais l'histoire, dépourvue de véritables rebondissements et d'aventure, ne plaira assurément pas à tous. En revanche, ceux qui recherchent un récit introspectif et d'une profondeur relative, empli de doutes et d'hésitations du quotidien, et agrémenté d'une touchante histoire d'amour, pourraient bien y trouver leur compte.En termes de gameplay, Winterlight – Where Silence Says It All est un roman visuel classique où l'interaction se limite au défilement de texte et à la prise de décisions ponctuelles. Le jeu propose trois fins, sans qu'il y ait de fin positive ou négative ; il s'agit simplement d'un effet de « portes coulissantes », où chaque décision mène à une fin spécifique. En réalité, la décision finale, la plus importante, n'est pas prise par le joueur, mais déclenchée automatiquement en fonction de ses actions précédentes. Le gameplay est résolument classique, mais alourdi par une histoire très courte. Il en résulte peu de choix et une progression assez prévisible. Découvrir l'évolution de l'histoire reste intéressant, mais la quantité de contenu est décevante, surtout comparée à celle de ses concurrents. Quant à l'interface, elle est très classique. Outre la possibilité de sauvegarder à volonté dans plusieurs emplacements, vous pouvez réécouter certains dialogues ou consulter l'historique. Graphiquement , l'équipe a admis que Winterlight – Where Silence Says It All utilise l'IA comme système d'assistance et que toutes les images ont été retouchées manuellement. Malheureusement, le résultat est décevant. Tout d'abord, chaque capture d'écran trahit le système de production automatique de l'IA, désormais surutilisé, et pire encore, les erreurs typiques de ce type de production n'ont pas été corrigées.On trouve des pièces avec deux lustres très proches l'un de l'autre, des fenêtres qui reflètent la lumière et d'autres non, et dans une même pièce, le mobilier se réorganise selon qu'il fait jour ou nuit… L'utilisation excessive de ce « support » nuit à l'esthétique du titre , qui devient terriblement anonyme et même mal réalisé par endroits, comme une enseigne sans nom. Les enseignes réussies, en revanche, présentent une écriture et des polices trop « légères » et nettes qui mettent en valeur les détails ajoutés. Le design des personnages est légèrement meilleur, même s'il n'y en a que trois au total et qu'ils sont pratiquement toujours statiques, avec très peu de variations. La bande originale propose des morceaux lents et bien rythmés, presque relaxants, mais assez anonymes et vite oubliés. Heureusement, ils ne sont jamais redondants, car ils s'enchaînent automatiquement, créant une impression de détachement par rapport aux événements à l'écran. Enfin, le français est totalement absent de ce jeu, tant pour les doublages que les sous-titres, un point important à retenir puisque cela parle beaucoup dans un visual novel .Winterlight - Where silence says it all est un court roman visuel qui aborde avec calme et délicatesse les problématiques du quotidien, des drames personnels aux choix que nous devons faire. Le gameplay est simple, classique et minimaliste, mais efficace, et les trois fins sont intéressantes. Malheureusement, le jeu se termine assez vite et ne laisse pas une impression durable. Les graphismes sont particulièrement remarquables, car ils révèlent trop clairement l'assistance de l'IA, souvent avec des erreurs. Autre point regrettable : l'absence d'une version en français.