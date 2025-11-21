Développé par NipoBox, Bomb Kitten est un jeu de puzzle 2D en vue de dessus qui rend hommage à Bomberman, tout en tentant de le réinventer. Reprenant les mêmes mécaniques, il propose une série d'énigmes à résoudre. Tout comme pour Kotenok, la première impression que donne Bomb Kitten, le dernier opus de NipoBox et Eastasiasoft, est amère. La raison ? La jaquette, inexplicablement déconnectée du jeu et manifestement créée par intelligence artificielle, dont certains aspects sont flagrants. De plus, et toujours par rapport à Kotenok, ce choix stylistique est incohérent et inapproprié, produisant une imagerie qui ne correspond pas à l'esprit du jeu. La raison est simple : Bomb Kitten est un jeu en pixel art très rudimentaire , rappelant notamment Bomberman. La jaquette le confirme sans équivoque. De plus, le protagoniste est décrit comme portant une cape rouge, visible dans le jeu et dans sa description, alors que la jaquette présente un chat sans cape, vêtu d'une combinaison rouge façon Super Mario. Mais abstraction faite de la jaquette, même du point de vue narratif, on se retrouve avec une œuvre qui n'a rien à dire, tout simplement parce qu'elle ne veut rien dire. C'est un titre qui se concentre uniquement sur la résolution d'énigmes spécifiques à un seul thème, qui, précisément, reprennent et simplifient la formule éprouvée de Bomberman . On se retrouve donc face à une suite linéaire de 50 niveaux , tous très rapides et sans intérêt, pour une durée totale très courte. Le protagoniste ne prononce pas un mot et son personnage reste assez anonyme. Même les ennemis sont peu nombreux et monotones, changeant au gré des biomes. Chaque biome propose dix défis. On affronte aussi bien des escargots sautillant d'un bout à l'autre que d'étranges petits monstres nous lançant des objets mortels. C'est tout. Hormis un vague clin d'œil à Bomberman , accompagné d'une bonne dose de nostalgie, Bomb Kitten n'offre rien d'autre en termes d'histoire ou de scénario. Autrement dit, nous devrons relever cinquante défis où il nous faudra partir du point A et atteindre le point B. C'est tout.La difficulté du jeu augmente évidemment avec le nombre d'ennemis à l'écran et la réduction de notre marge de manœuvre, mais nous avouons avoir rarement rencontré de difficultés. Oui, si vous mourez, vous recommencez, mais l'ennui est davantage dû aux mécaniques de jeu qu'à la difficulté. On y contrôle un petit chaton noir qui évolue dans des environnements composés de grilles remplies de murs indestructibles et d'autres obstacles facilement identifiables, destructibles à la bombe. Le placement des bombes est identique à celui de Bomberman : on pose la dynamite avec un bouton et on s'enfuit en essayant d'éviter l'autodéflagration . Quelques secondes plus tard, la bombe explose, détruisant murs et ennemis. Le jeu propose une bombe relativement facile à manier et infligeant des dégâts en un point précis à courte portée, ce qui permet d'éviter assez facilement de se faire exploser. Cependant, il est important de noter que les ennemis peuvent marcher sur les bombes ; contrairement à la licence Konami, il est donc impossible de les coincer contre un mur ou autre. En résumé, le jeu se résume à cela : il a perdu l'originalité de Bomberman et a été dépouillé de tout artifice pour devenir un jeu de réflexion où il faut choisir les chemins à emprunter afin d'éviter un maximum d'obstacles. Pour pimenter un peu les choses, on peut récupérer quelques objets optionnels , mais ceux-ci n'apportent rien au jeu, se limitant à un petit bonus destiné aux joueurs les plus assidus . Malheureusement, comme mentionné précédemment, Bomb Kitten manque de mordant et d'originalité, et le recyclage excessif du gameplay et des éléments esthétiques, combiné à un gameplay principal assez lent et répétitif, ne donne pas envie de s'y accrocher. Par ailleurs, Bomb Kitten peine à se démarquer graphiquement , se contentant du strict minimum avec des animations médiocres et une esthétique fade et sans identité. Son design épuré évoque immédiatement « Bomberman », mais manque cruellement de créativité, et même l'effet nostalgique initial s'estompe rapidement face à un gameplay trop simplifié et peu vivant. La différence de couleur entre les biomes est appréciable, mais insuffisante pour un titre qui a du mal à trouver sa place. Il en va de même pour la bande-son , assez répétitive et sans inspiration. Enfin, le jeu est dépourvu de langue française, mais il n'y a pratiquement rien à lire.Bomb Kitten est un petit jeu de puzzle fortement inspiré de Bomberman, dont il reprend le gameplay en le simplifiant. L'idée est mignonne, mais le jeu est beaucoup trop répétitif et fade. C'est un titre qui risque de se perdre rapidement dans un catalogue de plus en plus vaste et concurrentiel.