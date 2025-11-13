« Le Cercle », bien qu'étant la suite de « Glacé » en termes d'intrigue et de personnages, peut parfaitement se lire indépendamment. Le roman graphique s'ouvre, comme souvent dans les romans policiers, sur la découverte du cadavre d'une femme dans un appartement de Marsac, petite ville universitaire. Sous une pluie battante qui semble interminable, la voisine d'une enseignante d'une beauté exceptionnelle remarque des poupées flottant dans sa piscine et un jeune homme drogué assis au bord. La porte de la maison est grande ouverte et la propriétaire gît morte dans la baignoire, ligotée, les yeux figés dans une expression de terreur absolue. La victime est Claire Diemar, une professeure belle et intelligente. Le principal suspect devient immédiatement le garçon aperçu sur les lieux du crime, qui se révèle être un élève de la femme assassinée et le fils de Marianne, l'ancien amour du protagoniste, l'inspecteur Martin Servaz. Cependant, le commandant Servaz commence rapidement à soupçonner que l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît au vu des premiers éléments. Un indice sur les lieux du crime est si particulier qu'il doit être interprété comme la signature du tueur : un disque de Mahler. Et à ce moment précis, tel un écho encore vibrant, réapparaît l'ancien adversaire du commandant – certains diraient son adversaire psychologique –, Julian Hirtmann. Ce tueur en série impitoyable, qui s'était échappé deux ans plus tôt lors des événements dramatiques de l'affaire décrite dans le premier roman, pourrait-il être de retour ? Il est également possible que ce ne soit qu'un fruit de l'imagination de Servaz, frôlant la paranoïa et l'obsession.Et ce n'est que le début ; plus loin – sans dévoiler les détails ni le plaisir de la lecture –, d'autres victimes et suspects font leur apparition. En toile de fond, une menace indéfinie, visant principalement les proches de Servaz, se développe. L'intrigue de Minier est incroyablement riche et dense. Ce qui paraît évident et familier se révèle parfois être une fausse piste, un leurre menant à la vérité sur le crime et son auteur. Ou peut-être est-ce l'œuvre de plusieurs personnes ? De tels moments et de telles questions surgissent à la lecture du « Cercle », et le nombre de rebondissements et de suspense est tel que l'ouvrage aurait aisément pu faire l'objet d'un autre livre. La richesse de l'intrigue, construite avec logique et habileté, s'allie à une multitude d'histoires et à un caractère énigmatique, le tout enveloppé d'un mystère sinistre imprégné par le climat et la nature du Sud-Est de la France. Marsac et ses environs, bien que géographiquement indéfinis par l'auteur – qui parle lui-même d'une terre imaginaire –, n'en sont pas moins tangibles et présents. Il convient de souligner la dualité de l'intrigue : d'un côté, le récit principal de l'enquête de Servaz, qui débute par le meurtre de Claire Diemar ; de l'autre, l'histoire parallèle de la femme séquestrée et agressée sexuellement par Julian Hirtmann. Cette intrigue contribue fortement à instaurer le mystère et à faire ressentir l'horreur du crime au lecteur. Elle prépare par ailleurs clairement les événements à venir, où je soupçonne un duel dramatique, peut-être final, entre ce tueur en série et le commandant Servaz. L'intrigue du « Cercle » joue habilement avec le lecteur, l'entraînant dans le récit avec une telle rapidité et une telle intensité que rares sont ceux qui résistent à l'épreuve, à laquelle ils participent au même titre que Martin Servaz. L'auteur Bernard Minier a un style d'écriture fluide et a très bien développé ses personnages, le scénariste Philippe Thirault a su en tirer l'essence. Même lorsqu'il ne semble pas se passer grand-chose, vous continuez à lire parce qu'il ne cesse d'ajouter de petits cliffhangers et change commodément de perspective à chaque fois. Le dessin de Michel Suro fonctionne parfaitement avec ce thriller, il est vrai que l'auteur avait déjà brillamment mis en images Sherlock Holmes et les mystères de Londres.« Le Cercle » est un thriller magistral où l'intrigue fait preuve d'une immense maîtrise et d'une grande attention envers le lecteur. De plus, la vivacité et l'expressivité des protagonistes de Minier sont un gage de qualité, et donnent hâte de découvrir la prochaine confrontation de ces personnages exceptionnels.Date de parution : 13 Novembre 2025Editions : Philéas