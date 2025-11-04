Les organisations à but non lucratif veulent adopter l’IA mais sont freinées par des processus manuels

Publié le 09/12/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Unit4, un leader des applications cloud de la performance d’entreprise dédiées aux sociétés orientées utilisateurs, a lancé une étude internationale des organisations à but non lucratif, commandée à IDC. « Mission Impact Through Unified Insight: Modernising the Nonprofit Enterprise » montre que ces organisations souhaitent adopter l’IA pour soutenir leurs ambitions stratégiques, mais qu’elles sont freinées par d’importants problèmes de back-office. Une intégration technologique accrue sera essentielle pour atteindre leurs objectifs en 2026 et au-delà.
Les organisations à but non lucratif adoptent l’IA
- 83 % des organisations interrogées ont un investissement en IA générative inscrit sur leur feuille de route stratégique et 67 % prévoient d’adopter l’IA prédictive.
- Parmi les organisations comptant plus de 1 000 employés, 87 % disposent d’une stratégie IA liée à leurs objectifs de transformation de l’entreprise, contre seulement 32 % pour celles comptant 250 à 999 employés.
Les répondants considèrent l’IA comme un moyen d’améliorer la réalisation de cas d’usage clés tels que :
- La maintenance prédictive et la gestion des actifs
- La saisie de données et la documentation
- La génération automatisée de rapports
Ils comprennent également que l’IA peut apporter automatisation et augmentation :
- Automatisation : au cours des 24 prochains mois, pour améliorer la visibilité en temps réel et les rapports, ainsi que pour déployer des workflows automatisés afin de réduire les erreurs manuelles
- Augmentation : en finance, les répondants voient l’IA comme un moyen d’augmenter les capacités dans les trois domaines principaux : comptes clients, comptes fournisseurs et reporting financier
« Compte tenu de toute la volatilité à laquelle les organisations à but non lucratif sont confrontées, il est compréhensible qu’elles considèrent l’IA comme un moyen essentiel pour maximiser leurs ressources disponibles », déclare Rafael Artacho, Directeur Incubation Produits IA, Unit4. « Elles comprennent également que l’IA peut offrir une variété d’avantages allant des analyses prédictives à l’automatisation et à l’augmentation. Les grandes organisations sont peut-être légèrement plus avancées dans l’évaluation de la technologie, mais c’est aussi une excellente opportunité pour les plus petites, qui peuvent adopter des intégrations IA au sein de solutions packagées adaptées à leur secteur et à leurs besoins spécifiques. »
Processus manuels et systèmes financiers lourds
Des difficultés subsistent dans l’accès, l’utilisation et la gestion des données ERP :
- 45 % des répondants utilisent encore des processus manuels pour les workflows liés aux politiques, au juridique et à la conformité
- Les grandes organisations ont des difficultés à obtenir des mises à jour d’état en temps réel ou quasi réel ainsi que d’autres informations
- 39% de tous les répondants estiment que la collecte et le reporting des informations financières sont lourds
Ces constats sont renforcés par les trois principaux défis opérationnels :
- Risque opérationnel et contrôle de la conformité
- Adoption et intégration technologique limitées
- Informations en silos
L’intégration, clé d’une source unique de vérité
Les répondants indiquent que la technologie offre des opportunités pour unifier les données et, grâce à l’innovation en IA, permet de nouvelles expériences utilisateur, de nouveaux niveaux de transparence et des mesures d’impact plus approfondies. Plus de la moitié (54 %) confirment également une préférence pour le déploiement des applications de back-office sur le cloud public, contre 26 % qui choisissent un cloud hybride.
Les organisations à but non lucratif priorisent une plus grande intégration entre les systèmes principaux de back-office pour soutenir cette transition vers le cloud :
- 100 % prévoient d’intégrer finances/comptabilité et RH
- Plus de 90 % prévoient d’intégrer la gestion des opérations et des programmes/projets
- 82 % souhaitent intégrer les achats, l’approvisionnement et la gestion des fournisseurs
Cette intégration mènera à une source unique de vérité au sein de ces organisations, permettant une amélioration :
- De la visibilité sur les processus
- D’une vue unifiée pour une conformité cohérente
- De la qualité des données et de la prise de décision grâce à l’IA
- Des contrôles financiers et de la conformité
- De la rationalisation des processus
Remplir les impératifs stratégiques
Si les organisations à but non lucratif peuvent surmonter ces défis d’intégration, cela les aidera à relever leurs principaux défis métiers :
- Collecte de fonds, subventions et développement des relations avec les donateurs (40 %)
- Durabilité financière (34 %)
- Mesure et démonstration de l’impact de leur mission (31 %)
Et cela devrait également les aider à atteindre leurs priorités stratégiques :
- Collecte de fonds, croissance financière et diversification
- Amélioration de la réalisation des missions
- Accroissement de l’impact et des résultats liés à la mission
« Face aux défis importants auxquels les organisations à but non lucratif sont confrontées aujourd’hui, il existe un véritable appétit pour adopter l’innovation comme moyen d’atteindre leurs ambitions stratégiques », explique Ruthbea Yesner, Vice-présidente Government Insights, Education, and Smart Cities, IDC. « Le point de départ essentiel doit être une intégration accrue entre les applications principales du back-office, car cela permettra la source unique de vérité nécessaire à l’innovation numérique, telle que l’IA. »