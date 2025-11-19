Un mal monstrueux fait rage à travers le cosmos. Annihilus a émergé des profondeurs de la Zone Négative pour s'emparer de l'univers tout entier. Le chaos et la destruction règnent en maîtres. Désormais, son regard est tourné vers la Terre. Annihilus a lancé une attaque sans précédent à travers la galaxie, menaçant toute vie. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et de nombreux autres héros, terriens et cosmiques, unissent leurs forces dans une bataille interstellaire contre la redoutable Vague d'Annihilation pour contrecarrer les plans d'Annihilus. De New York aux profondeurs de la Zone Négative, l'avenir de l'univers repose désormais entre leurs mains. Ces super-héros parviendront-ils à s'unir pour sauver le monde ? MARVEL Cosmic Invasion est un jeu de combat arcade en 2D à défilement horizontal, avec des graphismes rétro en pixel art. Dans ce jeu, vous incarnerez des personnages emblématiques des comics MARVEL pour empêcher le maléfique Annihilus de conquérir la Terre. Ce jeu propose deux modes : Campagne et Arcade . En mode Campagne, vous pouvez choisir le parcours des niveaux que vous souhaitez jouer, et votre progression sera sauvegardée à chaque niveau terminé. Le mode Arcade peut être joué en solo ou en multijoueur jusqu'à quatre joueurs, en local ou en ligne. Le mode en ligne est également compatible avec le jeu multiplateforme, vous permettant de jouer avec d'autres joueurs de toutes les plateformes, y compris PlayStation, Xbox, Nintendo et Steam. En mode Arcade, votre objectif est d'obtenir le meilleur score, et le niveau de votre personnage restera inchangé. Contrairement au mode Campagne, vous ne pouvez pas changer de personnage entre les niveaux ; vous conserverez donc les deux personnages initialement sélectionnés jusqu'à la fin du jeu. En cas de Game Over, vous devrez recommencer depuis le premier niveau sans sauvegarde.Comme on pouvait s'y attendre, le jeu met en scène de nombreux personnages Marvel. Beaucoup nous sont familiers grâce aux films et aux bandes dessinées, tels que Spider-Man, Captain America, Iron Man, Wolverine et Black Panther . On y trouve également des personnages moins connus, comme Phyla-Vell et Beta Ray Bill . Au début du jeu, quatre personnages sont indisponibles : Phoenix, Venom, Phyla-Vell et Silver Surfer . Cependant, vous pourrez les débloquer en progressant dans le jeu et en terminant des niveaux. Chaque personnage n'est pas qu'un simple skin différent ; chacun possède ses propres forces et faiblesses. Par exemple, les personnages dotés d'une grande puissance d'attaque, comme She-Hulk ou Beta Ray Bill, sont désavantagés par leur lenteur. À l'inverse, les personnages agiles et vifs comme Spider-Man ou Rocket Raccoon sont généralement plus faibles en attaque. Certains personnages possèdent la capacité de voler, comme Iron Man, Nova, Tornade, Phénix et le Surfeur d'Argent . En vol, ils peuvent effectuer les mêmes combos et mouvements qu'au sol. Parmi eux, nos préférés sont Wolverine et Nova. Wolverine se distingue par des combos incroyablement rapides et dévastateurs, ainsi que par une agilité remarquable. Quant à Nova, elle dispose d'un arsenal complet, allant du vol aux attaques à distance, en passant par une attaque éclair ultra-rapide .Ce jeu propose un mode multijoueur coopératif jusqu'à quatre joueurs simultanément, en local comme en ligne. Chaque joueur peut sélectionner deux personnages pour former une équipe et les contrôler tout au long du niveau. Ainsi, à quatre joueurs, vous pourrez incarner huit personnages différents dans une même aventure. Les commandes du jeu sont simples et intuitives. Sur PS5, la touche Carré permet de lancer une attaque normale et, en la pressant plusieurs fois, de réaliser un combo. La touche Triangle sert à utiliser la compétence du personnage. Certains personnages ont des munitions limitées pour leurs compétences, tandis que d'autres, comme Captain America pour son lancer de bouclier, en ont des illimitées. La touche X permet de sauter et la touche O de se défendre ou d'esquiver. En matière de défense, chaque personnage possède des capacités différentes. Certains peuvent bloquer, comme Captain America , tandis que d'autres peuvent esquiver, comme Spider-Man et Wolverine . Les personnages qui bloquent se déplacent généralement lentement, tandis que ceux qui esquivent sont beaucoup plus rapides. Les personnages qui bloquent ont l'avantage de la parade , qui permet de dévier les projectiles ennemis, tandis que ceux qui esquivent peuvent effectuer des attaques éclair pendant leurs esquives. En plus de la barre de santé, chaque personnage possède une jauge bleue appelée jauge de concentration , qui a une double fonction. Elle permet de déclencher une attaque spéciale avec la touche R1. Si elle est utilisée pour une attaque spéciale, cette jauge se vide instantanément. Pour la recharger, il faut vaincre des ennemis ou collecter des cristaux bleus disséminés dans le niveau. La seconde fonction de ce paramètre est d'appeler vos coéquipiers à la rescousse lors des combos. En maintenant L1/L2, vos coéquipiers se joindront à vous avec leurs combos/attaques, ce qui peut prolonger le combo et infliger davantage de dégâts. En revanche, si vous appuyez uniquement sur L1/L2, vous échangerez de joueur avec vos coéquipiers.Les ennemis que vous affronterez à chaque niveau sont très variés : AIM, symbiotes, sentinelles, insectes et même les chenilles géantes, plutôt agaçantes. Tous ne sont pas faciles à vaincre : certains sont protégés par des boucliers, d’autres peuvent voler, d’autres encore s’enfouir dans le sol, etc. Une stratégie bien pensée est donc indispensable pour les vaincre tous, surtout si vous jouez en solo, car affronter plusieurs ennemis à la fois est bien plus difficile. Comme dans la plupart des jeux de combat, votre objectif principal est d'éliminer tous les ennemis qui apparaissent à l'écran. Cependant, la difficulté de chaque niveau réside dans les défis à relever en remplissant certaines conditions, comme vaincre des ennemis avec un personnage spécifique, éviter certaines attaques ennemies, etc. Si vous réussissez, vous recevrez une récompense sous la forme d'un Cube Cosmique qui permet de débloquer des éléments tels que des documents, des couleurs de costumes et autres via le menu du Laboratoire Cosmique.Une présentation visuelle réussie ne repose pas toujours sur des graphismes 3D haute résolution. Ce jeu prouve que même des graphismes 2D peuvent être magnifiques, riches en détails et colorés. Bien que le style visuel soit celui du pixel art , chaque personnage et chaque niveau sont conçus avec minutie, pour un résultat fantastique. Chaque niveau représente magnifiquement l'univers Marvel, comme New York avec le bâtiment du Daily Bugle, le Wakanda rempli de technologies étranges et Asgard, qui ressemble à l'espace. Pour une expérience de jeu plus fluide, vous pouvez jouer sur les consoles de nouvelle génération comme la PS5, la Xbox Series X et le PC. Cependant, pour une utilisation nomade, jouer sur Switch, Switch 2, PlayStation Portal et Steam Deck est nettement plus confortable. De plus, la plus faible densité de pixels sur un écran plus petit offre un rendu visuel plus net que sur un écran plus grand. Côté audio, le jeu propose la musique héroïque emblématique de Marvel, qui confère à chaque combat une intensité et une adrénaline exceptionnelles. Bien que la variété soit limitée, la musique contribue parfaitement à créer l'atmosphère du jeu. Le doublage est également remarquable : presque tous les personnages bénéficient d'une excellente performance vocale, donnant vie à leur personnalité, du Spider-Man spirituel à l'imposant Captain America.Les jeux de type beat 'em up ne sont pas jugés de la même manière que les RPG ou les jeux en monde ouvert, qui privilégient le contenu ou la durée de vie. Un bon beat 'em up propose généralement une expérience de jeu intense, grâce à la variété des ennemis, aux défis relevés et aux compétences des personnages qui ne lassent jamais. Si le jeu propose un mode multijoueur, l'excitation est décuplée par rapport au mode solo. Ce jeu regorge de fonctionnalités modernes indispensables : multijoueur local, multijoueur en ligne et jeu multiplateforme, tout y est. De plus, il propose un vaste choix de personnages et des défis captivants. Vous aurez sans doute envie de refaire les niveaux encore et encore pour obtenir le Cube Cosmique ou simplement pour battre le record. En revanche, on peut regretter le délai de sortie de la version physique, qui n'arrivera qu'en mars 2026.MARVEL Cosmic Invasion est un jeu divertissant. Les combats sont intenses, chaque personnage est unique, les ennemis sont variés, chaque niveau regorge de détails soignés et les boss sont redoutables. Tribute Games a réussi à offrir une expérience de jeu créative, pleine d'action et empreinte de nostalgie.