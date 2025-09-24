Se connecter  
La Nuit aux Loups tome 1
Publié le 09/12/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1765129820-9782203194700-w360.jpg


L'histoire se déroule au Québec en 1816 et suit Jean-Thomas, un jeune garçon qui mène une vie normale le jour, mais cache un lourd secret : il est un loup-garou. Chaque nuit, son père l'enferme à double tour dans une cabane isolée dans la forêt pour protéger Jean-Thomas de lui-même et, surtout, pour le protéger des autres. Bien qu'il soit résigné à cette routine, la frustration de Jean-Thomas grandit. Un soir, intrigués par le comportement de son père, les amis de Jean-Thomas, dont Joséphine et Léon, décident de le suivre. Ils découvrent le terrible secret de leur ami alors que sa transformation opère. Dans la panique, Jean-Thomas s'enfuit sous sa forme de loup-garou et sème le chaos dans les rues de Québec. Le pire se produit lorsqu'une amie, Maggie, disparaît suite à un carnage dans une boucherie. Jean-Thomas est-il responsable ? Pour compliquer la situation, l'éminent chasseur de loups-garous, Langelier (qui est aussi le père de Léon), est appelé pour mener l'enquête. La traque de la "bête" est lancée, mettant Jean-Thomas et sa famille en grand danger.

Au-delà de l'aventure fantastique, l'album explore avec sensibilité le secret et l'exclusion ( Le loup-garou est une puissante métaphore des changements, des peurs et du sentiment de différence que l'on peut ressentir à l'adolescence), l'amitié et la loyauté (La relation entre Jean-Thomas et ses amis est mise à rude épreuve par la découverte de son secret) ainsi que les liens familliaux (L'amour d'un père et d'une mère pour leur enfant, même s'ils gèrent la situation avec maladresse et sévérité). Le style graphique de Van Lalonde est une des forces majeures de cet album, le distinguant d'une BD d'horreur classique pour l'adapter au genre jeunesse. Contrairement aux thrillers sombres, le dessin est clair et soigné, avec un style qui rappelle parfois le cartoon ou l'animation jeunesse. Van utilise une palette de couleurs dominée par les tons froids de l'hiver québécois, mais réchauffée par des couleurs vives pour les personnages et l'action. Ce contraste crée une ambiance à la fois mystérieuse et pleine d'énergie. Les personnages sont très expressifs, avec des gros plans sur les regards et les émotions qui captent parfaitement l'angoisse, la peur, mais aussi l'amitié et la détermination.

VERDICT
La Nuit aux Loups tome 1 est un premier volume captivant et mordant qui parvient à rendre le mythe du loup-garou palpitant et accessible aux jeunes lecteurs. Van Lalonde a su créer une histoire où le suspense et l'action sont au rendez-vous, tout en y intégrant une dimension humaine forte. C'est une excellente entrée en matière pour une trilogie prometteuse.

Date de parution : 24 Septembre 2025
Editions : Casterman
