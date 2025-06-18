Rooster Fighter - Coq de Baston tome 8

Rooster Fighter (Niwatori Fighter) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu neuf tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. La terre est attaquée par des monstres horribles et brutaux venus de l'espace. Ils détruisent des rues entières et attaquent impitoyablement les gens et les animaux. La situation semble désespérée, une défense contre les machines à tuer pratiquement impossible. Mais alors un coq courageux se dresse et affronte les agresseurs... car parfois un coq doit faire ce qu'un coq doit faire !Si vous aviez dit il y a quelques années que les combats les mieux dessinés d'un manga seraient dans une histoire de poulets, personne ne vous aurait cru. Et pourtant, voici le huitième tome de Rooster Fighter , et les combats présentés rivalisent avec ceux de Dragon Ball et Ken le Survivant . Vous en riez peut-être, mais c'est la pure vérité. Qui que soit Shu Sakuratani, il est sans doute l'un des meilleurs mangakas d'action du moment ! C'est quand on voit Piyoko affronter Keiji, Elizabeth et Keisuke dans un combat soudain que je me suis dit : comment un minuscule poussin peut-il se battre contre trois poulets adultes ? Eh bien… quelque chose au fond de Piyoko cherche à s'éveiller, et quand c'est le cas, elle libère des pouvoirs incroyables ! Et quand ce petit poussin se déchaîne, c'est tout simplement impressionnant comme combat ! Bien sûr, Rooster Fighter ne se résume pas aux combats ; il y a aussi ces moments d'émotion intense. Après avoir repris ses esprits, Piyoko se croit une menace pour ses amis et décide de s'enfuir. Heureusement, un vieil ami vient à son secours : Morio. Désormais membre à part entière de l'équipe, le démon part à la recherche de Piyoko pour la sauver comme elle l'a fait pour lui. Il y a un moment poignant où Piyoko se souvient de son devoir, un mot littéralement inscrit sur son dos. Bien qu'elle mette un peu de temps à retrouver ses esprits, la petite poussin redécouvre le sens de sa vie, et Morio est impatient de se lancer dans cette nouvelle aventure. Un seul problème se pose cependant : Piyoko n'a aucune idée d'où aller. Seul le nom d'une gare lui revient en mémoire, et s'y rendre pourrait réveiller de vieux souvenirs. Pendant ce temps, Keiji, Elizabeth et Keisuke se lancent dans leur propre quête. Le père de Keiji et Keisuke est mourant, et ils doivent retrouver le Maître Juste. Leurs recherches les mènent à une forêt près du mont Fuji, où plane une atmosphère maléfique. S'agit-il de la véritable essence du Maître Juste, ou d'un autre démon ? Tout semble indiquer la présence de démons, alors que trois d'entre eux, de rang A, s'affrontent pour déterminer le plus redoutable. Ils déploient tous des pouvoirs dignes des plus grands mangas sh?nen. Cependant, l'arrivée d'un démon de rang S révèle l'immense fossé qui sépare les deux niveaux de puissance. Inutile de préciser que le prochain monstre que Keiji et ses compagnons devront affronter leur donnera du fil à retordre. Le tome huit se termine par un chapitre bonus, où l'on découvre Keiji, jeune, aux prises avec une poule qu'il affectionne particulièrement. C'est là que l'humour de Rooster Fighter atteint son apogée, en reprenant tous les clichés les plus absurdes des comédies romantiques, ici avec des poules à la place des coqs. Mais c'est vers la fin que l'on comprend comment et pourquoi Keiji devient un peu obsédé, avec une chute visuelle percutante qui clôt le tome sur une note hilarante.Rooster Fighter nous offre des combats à mains nues d'une intensité rare dans son huitième tome. Mais il nous rappelle aussi pourquoi nos héros se battent : Piyoko retrouve confiance en elle grâce à Morio. Ce nouveau volume de Rooster Fighter est un concentré d'émotion et de suspense, chaque rebondissement étant source de surprises. On pourrait croire que rien ne s'y attend, mais un manga sur des poulets de combat est tout sauf prévisible.Date de parution : 18 Juin 2025Editions : Mangetsu