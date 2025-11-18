Développé par City Connection et TAKE x OFF, Mamorukun ReCurse! est un shoot'em up old-school en monde ouvert, de type « bullet hell », avec une forte influence arcade… bref, c'est un shoot'em up à l'ancienne et un portage mis à jour d'un titre sorti initialement en 2008. Le jeu a rencontré un succès honorable car, outre une structure de jeu bien connue et répandue à l'époque, il a osé s'éloigner des shoot'em up de science-fiction classiques pour s'aventurer dans le secteur de l'anime et des genres similaires, avec une intrigue dévoilée par des dialogues surréalistes et parfois difficiles à suivre. De plus, comme nous le verrons en détail dans la section dédiée, le jeu propose un défilement automatique des niveaux : le joueur est donc responsable de ses déplacements, de sa visée et de ses tirs. Avant de découvrir l’histoire de Mamoru, il convient toutefois d’examiner le contenu de cette édition. On y retrouve bien sûr tout le contenu du jeu original, ainsi que les différents modes ajoutés dans les éditions suivantes : mode histoire, mode arcade et parcours défis. Sont également inclus des costumes alternatifs, ainsi qu'un mode « Galerie » intéressant permettant d'explorer plus en détail les graphismes et le style du jeu original. La bande-son comprend des compositions originales de Yosuke Yasui ainsi que des morceaux retravaillés des versions précédentes. Le jeu bénéficie également d'une nouvelle compatibilité écran large et de commandes modernes utilisant les deux joysticks analogiques. En résumé, il s'agit du pack le plus complet et exhaustif, mais il lui manque des ajouts véritablement significatifs. Cependant, ce titre reste peu connu, notamment en Europe, et sera donc perçu avant tout comme une nouveauté.Nous avons mentionné que Mamorukun ReCurse! possède une intrigue … oui, mais de quoi s'agit-il ? Le personnage principal, Mamoru, qui donne son nom au jeu, fait ses débuts à l'écran. Il semble sur le point d'être renversé par une voiture, mais un événement inattendu se produit et Mamoru se réveille dans l'Autre Monde. Il s'agit d'un monde parallèle peuplé d'une prêtresse, Fururu, qui accueille notre jeune homme déstabilisé ainsi que d'autres personnages plus ou moins importants. Ensemble, ils forment le groupe des âmes élues, des individus choisis pour sauver le Monde des Ténèbres d'une crise inimaginable. Les portes du « Monde des Ténèbres » risquent de s'ouvrir, ce qui pourrait bouleverser l'équilibre et le Monde des Ténèbres lui-même. Soutenus par Fururu et d'autres, nos élus entreprennent un voyage pour purifier les âmes corrompues et empêcher l'ouverture de la Porte. Si l'histoire vous paraît un peu étrange et confuse, c'est normal. Mamorukun ReCurse! ne brille pas par sa complexité narrative et, malgré des dialogues abondants, le jeu reste confus et peu captivant d'un point de vue narratif. Bien qu'il propose un casting assez diversifié, son potentiel n'est jamais pleinement exploité, sauf en termes de gameplay, qui constitue le véritable cœur du jeu.Mamorukun ReCurse! est un shoot'em up à défilement vertical en monde ouvert qui révèle rapidement son côté chaotique, voire infernal, typique des jeux de tir à défilement vertical , surtout dans les niveaux de difficulté les plus élevés. En bref, le jeu propose une vue isométrique en 3D et vous place aux commandes des Élus qui, ensemble, forment votre équipe et vos « vies ». Le but du jeu est de survivre de niveau en niveau en essayant de tuer le moins d'Élus possible, car une fois tous éliminés, il faut recommencer. Ce facteur contribue à sa durée de vie par ailleurs très courte (moins d'une heure). Nous parlons bien sûr du mode principal, intitulé « Histoire », qui révèle d'emblée l'identité de gameplay de Mamorukun ReCurse!, incarnée par les Élus. Ces derniers se distinguent non seulement par leur apparence, mais aussi et surtout par leur type de tir et leur portée respective. Chaque Élu possède des projectiles spécifiques et des méthodes d'attaque différentes, sans oublier les « projectiles maudits » que nous explorerons plus en détail prochainement. Toujours en mode Histoire, un seul tir suffit à éliminer l'Élu et à passer automatiquement au suivant. Rassurez-vous, même si le jeu vous encourage à terminer chaque niveau d'une traite, sans même ressusciter les Élus tombés au combat, il existe un moyen de ramener vos guerriers vaincus à la vie : collectez les cœurs rouges disséminés dans certaines zones. Ces derniers, en effet, permettent de ressusciter un ou plusieurs Élus. Il va sans dire que, compte tenu de l'ambiance arcade et de l'âge du jeu original, le système de score basé sur les ennemis abattus est essentiel pour les amateurs de classements. De plus, tous les niveaux sont chronométrés et, malgré la liberté de mouvement, le rythme reste résolument rapide et chaotique.Dans Mamorukun ReCurse!, l'écran ne se déplace pas automatiquement , mais suit les mouvements que vous assignez à votre personnage. Attention cependant : si l'écran « se lève », vous ne pourrez plus revenir en arrière. Quant aux autres capacités, le système de jeu évolue au gré des changements de règles, permettant d'utiliser un personnage unique ou une équipe créée spécialement pour le jeu, incluant des personnages DLC issus de différentes éditions postérieures à 2008. La durée de vie et la difficulté sont intimement liées et dépendent fortement de l'expérience du joueur. De par sa conception, Mamorukun ReCurse! est assez difficile et gratifiant, même s'il manque d'originalité. Le principe est simple : il faut tirer sur tout ce qui bouge. La véritable exception réside dans les fameuses « balles maudites », qui peuvent être utilisées stratégiquement selon vos objectifs. Plus vous maintenez le bouton de tir enfoncé, plus elles peuvent maudire les ennemis et vous-même, et toucher des zones proches ou éloignées. Mais en quoi consiste cette malédiction ? Si vous êtes maudit, vous gagnerez des bonus de puissance et de vitesse , mais vous ne pourrez pas tirer de projectiles maudits. Une fois la malédiction dissipée, vous subirez un malus. Les ennemis maudits, quant à eux, subissent des dégâts continus et rapportent un bonus de score important en cas de victoire. De plus, les projectiles maudits génèrent une onde de choc bénéfique qui détruit les projectiles ennemis à l'écran, offrant une brève invulnérabilité.Graphiquement parlant, Mamorukun ReCurse! n'est pas particulièrement impressionnant et souffre des ravages du temps et d'un nombre assez limité d'améliorations. Il s'agit d'un titre qui n'a jamais été un modèle de maîtrise technique et qui revient aujourd'hui avec des graphismes datés et plutôt fades, tant pour les environnements que pour les ennemis, sans parler de leurs animations. Comparé aux versions X360/PS3, le jeu est plus fluide que jamais et il inclut tous les ajouts des versions précédentes. Le style graphique 2D des personnages reste assez correct, même s'il manque un peu de personnalité. La bande-son est efficace, offrant une variété de sons appréciable et se révélant immersive, sans toutefois jamais être véritablement mémorable. À noter l'absence totale de doublage anglais , un manque qui nuit à la compréhension d'un récit déjà confus et décousu. Même s'il ne s'agit que d'un jeu d'arcade, le mode histoire et les aventures dans le monde souterrain lui confèrent une bonne rejouabilité. Après la sortie de ReCurse, les développeurs ont annoncé le développement d'une suite.Mamorukun ReCurse! marque le retour d'un titre moins connu qui, à sa manière, parvient encore à divertir, notamment les amateurs de jeux d'arcade et de classements. Le défi, les trois modes de jeu, l'ambiance anime japonaise déjantée et la variété des personnages sont autant d'atouts, mais le jeu souffre d'une configuration technique très datée, d'une durée de vie relativement courte et d'un scénario qui aurait pu être plus audacieux et captivant.