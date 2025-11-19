Fool Night tome 10

Fool Night est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu onze tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Depuis cent ans, un épais nuage a recouvert la Terre et l'a plongée dans l'obscurité et l'hiver. Dans ce monde où la plupart des végétaux périssent et où l'oxygène se raréfie, l'humanité a développé un procédé permettant de transformer un être humain en plante. Ces derniers peuvent ainsi générer de l'air pur et garantir la survie de l'humanité. Pour des raisons éthiques, ce procédé est uniquement proposé aux personnes en fin de vie. Mais avec la prime de dix millions de yens accordée aux volontaires, beaucoup d'individus sans espoir de lendemain meilleur s'inscrivent sur les listes et transgressent les règles. Toshiro, notre héros, est l'un d'eux. Vivre en tant qu'être humain dans un monde incertain, ou abandonner sa propre souffrance et se lancer dans une nouvelle vie de plante : Les gens sont obligés de faire un choix.Après avoir subi une opération, Toshiro lutte pour survivre aux deux années qui lui restent avant de devenir une sanctiflore pleinement fonctionnelle. C'est alors qu'Ivy, qui conserve sa mobilité même après sa transformation, apparaît devant lui. À travers un échange poignant avec Ivy, Toshiro découvre le sens de la vie, mais il réalise lui-même qu'il est un être doté de pouvoirs spéciaux. Pour percer ce secret, Yomiko se rend dans un temple mais que va-t-il se passer ? Le récit de ce tome dix se concentre fortement sur Yomiko, qui a reçu des instructions du Professeur Kudai pour enquêter sur le chercheur qui a transfloré Toshiro. Cette quête la mène dans un temple bouddhiste, un lieu chargé d'une ambiance particulière et d'une histoire liée aux débuts de la transfloraison. C'est dans ce temple que des incidents étranges se manifestent, révélant potentiellement des facettes inédites et troublantes de la technologie des sanctiflores. L'enjeu est de découvrir si le chercheur de Toshiro a une connexion avec ces événements, et d'éclaircir les zones d'ombre de la "science" qui a sauvé et condamné l'humanité L'évolution de Toshiro, dont le temps est compté, se poursuit. La présence d'Ivy reste un catalyseur important. Leur rencontre a profondément marqué le héros, et ce tome continue à explorer leur dynamique et l'impact d'Ivy sur la perception de Toshiro de son sort. La couverture pose la question : « Qu'est-ce que le salut pour l'humanité ? » S'excuser auprès de ceux à qui l'on souhaite s'excuser, se venger, survivre, se transformer en fleur… Qu'est-ce que c'est vraiment ? Cette fois-ci, l'histoire se déroule en deux parties, mais le récit de Yomiko semble indépendant du reste du manga et étant occupé à résoudre les problèmes du temple, la rencontre avec l'ingénieur responsable de la chute de Toshiro est donc reportée au prochain volume. Peut-être est-ce dû à l'isolement du lieu, mais les éléments bouddhistes et la vision du monde où les humains se transforment en arbres s'accordent si bien que l'histoire semble s'en trouver enrichie. Il est vrai qu'aucune plante ne figure dans le cycle de la réincarnation menant à la libération. Il n'est pas absurde de penser que, la libération étant impossible, on ne peut atteindre la Terre Pure par la transfloraison ! Mais puisqu'il existe des arbres sacrés, peut-on devenir un dieu sans pour autant devenir un Bouddha ? Dans le christianisme, les portes du paradis sont plus susceptibles de s'ouvrir aux pécheurs… La religion est complexe. Autrement dit, il est dans la nature humaine de vouloir interpréter les choses d'une manière qui nous arrange, et ce faisant, on peut tout retourner contre soi. Cette fois-ci, on nous a aussi présenté le fait que les bidonvilles ont un roi et une reine, chacun avec ses propres objectifs. Cet épisode était principalement consacré à la présentation des acteurs qui apparaîtront sur scène dans le cadre d'une pièce de théâtre chorale. Le postulat de base de Fool's Night est qu'il s'agit de gens vivant dans un monde où l'air est rare, il est donc peut-être juste que diverses intentions s'entremêlent. En clair, ils veulent renverser le régime, mais comme il y a deux volontés, il est difficile de voir quel est leur réel objectif. L'ambiance visuelle est sombre, froide et incroyablement travaillée, rendant palpable l'atmosphère de cette Terre sans soleil. La représentation des sanctiflores, entre beauté végétale et horreur corporelle, est particulièrement réussie et glaçante.C'est vraiment passionnant ! Ce livre explore non seulement des questions sociales et éthiques, mais aussi des réflexions religieuses, tout en restant accessible et captivant.Date de parution : 19 Novembre 2025Editions : Glenat Manga