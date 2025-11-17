L'histoire de Morsels est complexe et très originale : nous incarnons une petite souris qui veut vaincre des chats envahisseurs, tyranniques et cruels , qui, après s'être emparés des Morsels ( des cartes magiques tombées de l'espace), veulent s'emparer d'abord des égouts, puis de la ville et enfin du ciel lui-même. Une fois les fameux Morsels (Morceaux) absorbés, et donc « mangés » et assimilés , ils donnent au joueur la capacité de prendre la forme d'une petite créature dotée de son propre système de défense caractéristique, utile pour surmonter les différents niveaux et vaincre un à un les terribles chats, qui représentent les aspects les plus sombres de la nature humaine , tels que la soif de pouvoir ou le matérialisme pur. Une souris , cachée dans les égouts, découvre une carte et se lance dans un voyage chaotique et magique pour libérer le monde d'envahisseurs maléfiques, en puisant également dans le pouvoir des Morceaux . Ces derniers représentent non seulement les armes permettant de progresser dans les différents donjons, mais aussi les objets à collectionner du jeu , visibles grâce à une sorte d' album d'autocollants regroupant tous les spécimens trouvés au cours de l'aventure. Leur apparence rappelle celle de Pokémon difformes , chacun possédant des capacités uniques, et leur utilisation dépend de la situation : il suffit de choisir la carte la mieux adaptée au type d'ennemi rencontré.Chaque partie commence dans l' antre de la petite souris, notre protagoniste incontesté, qui vit dans les égouts. De là, il peut partir à l'aventure dès qu'il trouve la première carte. Dans l'antre se trouve également une créature amicale et informe qui nous accueille chaleureusement (et que l'on peut câliner ) et qui ne manque jamais de nous encourager avant que nous nous aventurions dans les environnements peuplés de monstres. Dans les égouts, on trouve aussi les niveaux de difficulté , accessibles via l'icône représentant une petite haltère , ainsi que l' album d'autocollants contenant toutes les cartes collectées jusqu'à présent. Chaque créature possède ses propres points de vie , représentés par de petits cœurs , à la manière des jeux vidéo rétro classiques. Tout comme les Pokémon de la célèbre série animée japonaise, une fois qu'elles ont accumulé un certain nombre de points d'expérience , elles évoluent vers des formes plus puissantes, dotées d'attaques et d'esquives plus efficaces. Attention cependant : elles peuvent terminer leur cycle de vie et mourir. Il est donc important d'utiliser judicieusement tous les Morceaux disponibles afin d'éviter d'être vulnérable.Outre la beauté de ses environnements, le point fort du jeu réside dans sa bande - son , une explosion de sons entraînants, répétitifs et rythmés qui vous donnent l'énergie nécessaire pour affronter les milliers d'ennemis qui jalonnent votre ascension vers les cieux . Le style graphique , tout aussi unique et spectaculaire, est un pixel art à l'effet rappelant les vieux écrans de télévision des années 90 , avec des couleurs vives et des lumières clignotantes. Si cet effet peut être déroutant au premier abord, il laisse rapidement place à l' émerveillement face à la sophistication des éléments présents dans les donjons et des créatures (amies ou ennemies) que vous croiserez. Les donjons se terminent par la découverte de l' échelle qui sert de pont vers le niveau suivant, et au cours des scénarios, nous trouverons également des objets que nous pourrons transporter, ce qui nous occupera les mains et nous laissera donc momentanément désarmés , afin de résoudre des quêtes secondaires avec des personnages très particuliers qui sont toujours à la fois inquiétants et amicaux . Les Morsels ne servent ni de guide ni d'aide : l' équipe de Furcula a délibérément choisi de laisser le joueur complètement perdu, sans tutoriel, sans explication de l'histoire (qui se dévoile au fil de la progression), ni sur l'utilisation des Morceaux , sans parler des commandes ou des objectifs.Tout doit être découvert par soi-même, à ses risques et périls ! C'est précisément là toute la beauté du jeu, qui s'est révélé une expérience d'abord déroutante, juste assez difficile pour ne pas devenir ennuyeuse ou fastidieuse, mais incroyablement captivante grâce à ses couleurs, les créatures qui la peuplent et la musique qui enveloppe littéralement le jeu. Entre ennemis, félins maléfiques , alliés improbables et créatures contenues dans les cartes que nous découvrirons au fil de l'histoire, notre héros rongeur accomplira sa mission, nous transportant dans l'univers de ce jeu, qui marque un début prometteur , c'est le moins qu'on puisse dire : une histoire originale et amusante , avec sa bonne dose de difficulté mais aussi suffisamment bizarre et curieuse pour ne pas ennuyer et titiller le joueur qui ira vaincre tous les chats un par un, dans une ascension incroyable vers le ciel.Morsels est un roguelite à l'ambiance années 90 teintée de modernité. Son gameplay original et captivant, ses environnements chaotiques et colorés, et sa musique rythmée épousent à merveille le rythme effréné du jeu. Les Morsels, ces petits monstres qui nous aident à progresser, sont à la fois fantaisistes, mignons et redoutables. Combiner leurs capacités aux nôtres pour gravir les cieux est une expérience amusante et gratifiante. Chaque niveau regorge de secrets à découvrir, incitant le joueur à explorer les environnements avec soin et à apprécier chaque détail.