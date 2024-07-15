Bus World nous met dans la peau d'un chauffeur de bus , mais notre mission ne sera pas de transporter des passagers d'un point A à un point B. Certes, votre objectif final reste le même , mais le contexte qui vous poussera à conduire sera différent : il ne s'agira plus du bonheur des clients – qui demeure pourtant essentiel au jeu – mais plutôt d'échapper à des situations périlleuses, comme un tremblement de terre ou un tsunami. Il n'y a donc pas de véritable scénario, mais plutôt des mises en situation qui vous feront vivre différents moments critiques pour la sécurité d'une communauté. Le premier scénario de Bus World se déroule à Tchernobyl. Votre mission consiste à aider des personnes à fuir la ville dévastée en 1986 par l'explosion du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire. Le jeu démarre immédiatement et vous apprend les bases (frein à main, ouverture des portes pour les passagers et conduite) avant de vous demander de suivre le convoi jusqu'à Kiev , où se trouve le refuge. Le choix de cette tragédie comme point de départ de Bus World pourrait s'expliquer par les origines du studio russe KishMish Games, dont la centrale nucléaire de Tchernobyl était située en Union soviétique. Une fois ce premier scénario terminé, d'autres vous attendent dans la même zone, ainsi que dans de nombreux autres endroits du monde. Chaque scénario vous plongera dans des situations légèrement différentes. Chaque bus est également fidèlement reproduit (en fonction de l'année où il apparaît). Ce facteur se reflète aussi dans sa conduite. Un bus ancien sera plus lent qu'un bus moderne , par exemple. Cependant, la prise en main des commandes laisse à désirer : elles sont un peu molles, comme un savon. En d'autres termes, elles glissent beaucoup, ce qui est particulièrement perceptible au freinage.L'idée de Bus World est excellente, puisqu'elle vous met dans la peau d'une personne confrontée à des situations périlleuses, mais malheureusement, sa réalisation laisse à désirer. Non seulement la maniabilité est imprécise, mais le jeu manque cruellement de tension . En effet, un jeu censé nous plonger dans des situations de vie ou de mort ne parvient pas à nous faire ressentir le danger. En réalité, les différents scénarios servent uniquement à gagner des points d'expérience et à débloquer d'autres scénarios, que vous pouvez aborder dans n'importe quel ordre sur les différentes cartes. Plus un scénario rapporte de points d'expérience, plus sa difficulté est élevée . Votre conduite entraîne également une perte de points d'expérience. Sur l'écran accessible depuis le bus (si disponible), vous verrez le maximum de points d'expérience que vous pouvez collecter. Si vous percutez d'autres véhicules ou si votre conduite laisse à désirer, ce score diminuera. S'il atteint zéro, la partie est terminée. Le défi est donc de taille, compte tenu des situations extrêmes. Bus World n'a pas de musique, et on se demande bien pourquoi. Les graphismes sont également décevants et ne rendent pas justice à ce qu'on attend d'un jeu indépendant ; on pourrait s'attendre à mieux. De plus, malgré ses graphismes médiocres, le jeu ne dépasse pas les 30 images par seconde , oscillant constamment entre 25 et 27. Il y a aussi un petit problème avec la vue à la première personne : lorsqu'on se retourne pour vérifier que tout le monde est dans le bus, la caméra bugue et on peut voir à travers. L'audio du jeu est moyen, mais fonctionnel. En résumé, ce titre est certes intéressant de par son concept , mais malheureusement, c'est tout : le reste est médiocre, voire insuffisant. Par conséquent, il est impossible de le récompenser uniquement pour son idée de départ. L'absence de musique, la pauvreté des activités proposées durant l'aventure, un niveau d'immersion dérisoire : rien ne contribue à créer une expérience ne serait-ce que passable.Bus World repose sur une idée fascinante : conduire des bus à travers des scénarios catastrophiques tels que des tremblements de terre, des tsunamis ou des accidents nucléaires, en tentant de sauver des vies. Le jeu ambitionne d'offrir une expérience immersive qui sort des sentiers battus des simulateurs. Malheureusement, sa réalisation technique laisse à désirer : physique imprécise, graphismes décevants, chutes de framerate et absence totale de tension narrative. C'est d'autant plus dommage que le concept était excellent.