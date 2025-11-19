Se connecter  
Trillion Game tome 10
Publié le 04/12/2025 Dans Bandes Dessinées
Trillion Game est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu dix tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Pour pouvoir tout se permettre, avoir le monde à ses pieds et ne plus être le second, il n'y a qu'un seul moyen : devenir richissime. Et le montant à gagner est... un trillion de dollars ! Haru est un jeune homme charmant et sûr de lui, affable mais aussi querelleur et imprévisible. Il se considère comme l'homme le plus égoïste du monde et est prêt à tout pour réaliser son rêve de gagner mille milliards de dollars. Impressionné par les compétences informatiques de son camarade timide Gaku, il va le forcer à participer à son projet. Ce couple bizarre parviendra-t-il à créer une entreprise à partir de rien, à gagner une somme aussi importante et à obtenir tout ce que l'on peut souhaiter dans le monde brillant des affaires ? Trillion Game a été sélectionnée parmi les 10 premiers d'un des principaux prix de manga du Japon, le "Manga Award 2022", et a terminé à la 6e place.

Haru et Gaku se sont associés à la société Artemis pour vaincre Gokitsugu, l'empereur des télécommunications . Leur objectif : créer un empire de l'information dans les médias et les telecoms. La contre-attaque de Trillion, avec 1 000 milliards de yens en jeu, commence… ! Dans ce tome dix, Trillion Mobile est sur la bonne voie grâce à son partenariat avec Artemis Mobile qui exploite les communications par satellite et donnant du fil à retordre au président de Dainippon Gaia Communications, Gokitsugu. Le renvoi d'Haru, comme toujours, est une évidence. Haru et Gaku se séparent, laissant Trillion Games et Kirihime, ainsi que Kuroryu, le président de Dragon Bank, qui tire les ficelles en coulisses, seuls. Les apparences sont trompeuses et la tension est palpable, chacun révélant sa véritable nature sans pour autant se dévoiler complètement. Les actions de Haru s'enchaînent, toutes plus imprévisibles les unes que les autres. Haru s'allie à Kirihime et fait semblant d'être contre Gaku. Il est également intéressant de voir Gaku mûrir au milieu de toute cette agitation. Si leurs échanges tendus sont divertissants, la scène entre Haru et Kirihime sous la pluie est si chargée d'émotion et de sensualité que nous n'avons pu nous empêcher de tourner les pages. Cette scène est vraiment impressionnante, digne du génie d'Ikegami. Il y a bien une mise en place par la suite, mais nous ne pensons pas que les émotions exprimées par ces deux-là dans cette scène soient feintes. L'histoire est si hors du commun qu'elle entraîne le lecteur dans une aventure palpitante et pleine de rebondissements, mêlant rires et larmes, et absolument captivante. Bon, au milieu de tout ça, nous n'avons pas vraiment compris l'histoire de baseball et nous pensions que c'était la fin, mais on se demande s'il y a une suite… Ce développement est assez étrange, pour l'instant ! C'est peut-être une mise en place pour coïncider avec le film, mais la publication du tome 11 a aussi été retardée au Japon. Le dessin réaliste et détaillé de Ryoichi Ikegami demeure l'un des points forts du manga. Chaque case capture l'intensité des confrontations professionnelles, des réunions stratégiques aux scènes les plus émouvantes et personnelles entre les protagonistes.

VERDICT
Alors que la série live-action et l'anime gagnent en popularité, le dernier tome du manga regorge de rebondissements palpitants, pour une lecture absolument captivante ! Haru et Kirihime se sont soudainement rapprochées, et Gaku et Rinri sont toujours aussi amis. Haru fait ses débuts dans le monde du baseball, Gaku fonde une nouvelle entreprise et affronte Kuroryu, et les véritables intentions de Kirihime sont enfin révélées. L'histoire se dirige-t-elle vers un dénouement palpitant ? Impossible de lâcher ce tome !

Date de parution : 19 Novembre 2025
Editions : Glenat Manga
