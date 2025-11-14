Aero Fighters (Sonic Wings au Japon) est un représentant emblématique des shoot'em up des années 1990, contribuant à populariser le genre. Successeur spirituel de Turbo Force (1991), il a dominé les ventes pendant des mois, ce qui explique sa sortie ultérieure sur Super Nintendo. Son succès reposait principalement sur ses personnages inspirés des mangas, sa puissance de feu personnalisable et améliorable, et ses niveaux partiellement générés aléatoirement. Ironie du sort, le portage sur console n'a pas rencontré le succès escompté et a été sévèrement critiqué, notamment pour ses ralentissements et sa monotonie. Quoi qu'il en soit, la série a connu d'innombrables suites en arcade. Cependant, Shin Nakamura, le créateur d'Aero Wings, n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de développer des suites pour la Neo Geo, alors considérée comme la plateforme de référence, car l'adaptation du gameplay sur écran vertical s'avérait plus complexe. Avec certains de ses collègues, il décida de fonder Psyko, et tous les membres de l'équipe originale ne participèrent pas aux épisodes suivants. Malgré tout, les suites connurent un beau succès jusqu'en 1998, ciblant également d'autres plateformes que l'arcade, comme la PlayStation et la Sega Saturn. Après 1998, la série connut une longue période de déclin, avant de tenter un retour en force vingt-cinq ans plus tard avec une suite prometteuse (?) intitulée Sonic Wings Reunion.SUCCESS Corp., qui a déposé les droits du jeu, s'est jusqu'à présent concentrée sur des remakes indépendants de moindre envergure. Mais après avoir acquis la franchise, elle a également tenté de relancer Aero Wings. Force est de constater que l'adage « si vous touchez à un jeu à succès, redoublez d'efforts pour le rendre excellent » semble particulièrement vrai pour ce titre. Or, ce principe n'a pas été appliqué avec la rigueur escomptée ; nous verrons pourquoi dans un instant. Comme dans la plupart des jeux de tir (à l'exception de titres légendaires comme R-Type, dont un épisode mythique s'apprête à bénéficier d'un remake prometteur), inutile de s'attendre à un scénario philosophique : une organisation séparatiste nommée « Fata Morgana » projette de conquérir le monde, et des pilotes de chasse chevronnés tentent de les repousser dans les ténèbres. Huit personnages, aux nationalités distinctes – hommes et femmes, jumeaux ou jeunes Russes solitaires – se lancent dans l'impossible, que l'on parte à l'aventure en groupe ou en solo. Outre les avions de chasse uniques et le type de projectiles, l'intérêt de ces personnages réside dans la possibilité, en mode solo, de recruter un allié. Ce dernier peut apporter ses propres attaques spéciales (ou une bombe spéciale ailée), ce qui dynamise les combats, parfois monotones, en leur offrant des possibilités de combinaisons intéressantes. En multijoueur, le nombre d'adversaires est légèrement supérieur, mais reste tout à fait gérable. environ une heure en mode coopératif.Nos héros ont une vision du monde assez particulière, qu'ils expriment également lors des pauses entre les missions (surtout Whity, le dauphin parlant, un peu farfelu). Autrement dit, il y a des dialogues, et ces phrases ampoulées se succèdent selon la formation dans laquelle nous affrontons Fata Morgana. Il vaut la peine de faire au moins un tour avec chacun d'eux, car parmi leurs capacités spéciales, certaines sont particulièrement utiles : pas ces frères russes qui tirent des poupées russes explosives, ni ce choucas japonais qui disperse les avions ennemis avec des shurikens tournoyants. Je pensais plutôt à des personnages comme Mao Mao, celui qui ralentit le temps. Bien sûr, si l'on persévère, on peut même débloquer de nouveaux personnages cachés. Le jeu propose huit environnements, inspirés en partie de la réalité, qui alternent (avec quelques niveaux bonus). Tous se déroulent dans un cadre moderne, principalement au-dessus de grandes villes célèbres comme New York ou Tokyo, et sont construits sur des niveaux à la difficulté croissante. Reprenant les mécaniques classiques du combat terrestre, le jeu souffre malheureusement de limitations : la plupart des ennemis sont des hélicoptères, des avions de chasse ou des véhicules hybrides, ce qui ne laisse guère de place à l'originalité. Les niveaux utilisent le bump mapping, donnant l'illusion de surfaces variées et un paysage qui semble diversifié, mais qui ne l'est malheureusement pas. L'idée de faire de certains objets des obstacles est intéressante, et il arrive même qu'il faille se tirer dessus pour éviter de se retrouver coincé, surtout lorsque l'espace de jeu se rétrécit. Les explosions qui s'ensuivent sont plutôt réussies et rendent particulièrement bien à l'écran.Malgré ce qui précède, on peut dire que le gameplay est relativement monotone ; une fois les schémas médiocres assimilés, pour le moins, la seule chose qui nécessite vraiment d'être répétée est d'esquiver, de tirer et, dans les situations plus tendues, d'utiliser des attaques spéciales. Il y a bien quelques attaques finales plus palpitantes, mais même les joueurs de shoot'em up aguerris s'ennuieront à mourir après quelques niveaux, face à la douzaine d'ennemis apparemment monotones, sans parler des boss de fin de niveau, véritables épreuves de patience. Malheureusement, il faut bien admettre que ce qui était un carton il y a vingt-cinq ans, sans aucune modification, si ce n'est l'ajout de textures (qui ne sont pas très jolies non plus, mais au moins c'est rapide), ne tient pas toujours la route aujourd'hui, comme le prouve cet exemple. Si les développeurs avaient déployé autant d'efforts pour permettre de jouer, mixer et sélectionner des bandes sons modifiables en cours de partie (presque toute la discographie de Sonic Wings est disponible, avec des informations des auteurs – mais pour quel résultat ?), le jeu aurait pu être bien meilleur. Les modes de jeu sont peu nombreux : mode arcade, entraînement, quatre niveaux de difficulté… et c'est tout. Oui, oui : il y a un classement en ligne, et vous pouvez changer le nom du jeu entre Aero Fighters et Sonic Wings, si cela fait vraiment plaisir à quelqu'un, mais malheureusement, il aurait fallu bien plus que cela pour faire monter notre rythme cardiaque de deux secondes après le faible dénouement du jeu.Parce que l'ancêtre de la série était un excellent shoot'em up vertical de son époque, en 2025 il faudrait malheureusement plus à Sonic Wings Reunion pour briller.