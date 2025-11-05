Se connecter  
Eclipse humaine tome 5
Publié le 03/12/2025 Dans Bandes Dessinées
Eclipse humaine (Jinruishoku) est une série en cinq tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. « Un jour, on meurt et on se transforme en momie ! » Seita est un étudiant joyeux et insouciant comme beaucoup d'autres, mais avec une capacité particulière : il peut voir les fantômes. Sa vie continue paisiblement, jusqu'à ce que d'étranges cadavres momifiés commencent à être découverts dans sa ville. Alors que les récents événements rapportés par les journaux et la télévision continuent de provoquer des troubles et de l'anxiété parmi les citoyens, Seita commence à remarquer un comportement étrange de la part de son meilleur ami Hayato. Quelle sombre vérité est cachée ?

Ce cinquième tome marque la conclusion de la série. Le Projet Éclipse est entré dans sa phase la plus critique. L'humanité est confrontée à une menace terrifiante : des entités mystérieuses, qui prennent possession des corps, ont réussi à infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir mondial, y compris les dirigeants des nations. L'invasion n'est plus rampante, elle est désormais au sommet. Hayato, Seita et Tsukiko sont les derniers remparts, chacun utilisant ses capacités uniques pour tenter de déjouer le plan des envahisseurs. Le tome 5 se concentre sur leur ultime riposte pour stopper cette "éclipse humaine" qui menace de déséquilibrer l'univers tout entier. Ce volume final intensifie l'atmosphère de thriller surnaturel qui a fait le succès de la série. Le scénariste Mitsuchiyomaru met les nerfs du lecteur à rude épreuve en explorant les thèmes de l'identité, de la possession et de la réincarnation post-mortem (métempsycose), qui sont au cœur du récit. Les héros sont acculés. L'infiltration des envahisseurs à l'échelle globale donne une dimension d'urgence et de désespoir palpable. On se demande constamment s'ils pourront faire confiance à qui que ce soit, y compris eux-mêmes, face à la facilité avec laquelle les corps sont "éclipsés". Le rythme s'accélère, les scènes d'action sont fréquentes et servent de catalyseur à des révélations cruciales sur l'origine du phénomène et les véritables intentions des envahisseurs. C'est dans ce volume que l'on obtient enfin la clé pour comprendre la mécanique cosmique derrière l'Éclipse Humaine. Le trait de Yuki Sato est parfaitement adapté à ce genre. Il excelle dans la représentation des expressions de terreur et des scènes gores sans jamais tomber dans l'excès gratuit. Ses dessins des entités possédantes et des corps momifiés sont particulièrement glauques et mémorables. L'une des plus grandes réussites de ce tome est sa capacité à offrir une conclusion complète et logique à une intrigue fantastique et complexe, tout en maintenant un niveau d'émotion élevé pour les personnages principaux.

VERDICT
Le tome 5 d'Éclipse Humaine est un excellent final qui clôture la série de manière satisfaisante. Il délivre l'action, l'horreur et les réponses tant attendues, faisant honneur à la construction progressive de l'intrigue. C'est un must-read pour ceux qui ont suivi Hayato et ses amis, offrant une conclusion sombre, haletante et pleine de rebondissements.

Date de parution : 05 Novembre 2025
Editions : Glenat Manga
 Notre Avis
8 / 10
