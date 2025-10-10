Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge tome 5 : L'Île aux Chimères

Dans ces nouvelles aventures, Barbe-Rouge est corsaire au service du roi de France. Il est au service du gouverneur de Tortuga et lui demande la permission de rechercher Mami Wata. Ce qu'il omet de dire, c'est qu'elle garde un trésor. Le secrétaire du gouverneur, Éléazar, connaît le culte et ses membres. Il convoite lui aussi ce trésor. Concha, l'ancienne conquête d'Erik et la mère de sa fille, Carmen, est également à la recherche du trésor. Les disciples de Mami Wata kidnappent Baba et Concha pour faire pression sur Erik et Barbe-Rouge. Ils progressent aussi discrètement que possible, mais pour l'instant, ils ne trouvent pas le trésor. Ils parviennent à libérer Concha, mais Baba a déjà fui sur une île peuplée d'esclaves fugitifs, l'île aux chimères. Erik et Barbe-Rouge, séparés, s'y rendent à sa recherche. L'île se révèle être sous le contrôle d'un officier français renégat, Amary de Saint-Eloi, se faisant appeler l'Amiral. Il ordonne l'exécution de tous les prisonniers blancs, mais lorsqu'il capture Barbe-Rouge et ses hommes, il tergiverse. C'est ainsi qu'Erik part à la recherche de Baba et découvre son père, sain et sauf, enfermé dans une cage. Malheureusement, lui et ses hommes ont déjà été capturés. Que va-t-il se passer maintenant ? Eleazar se révèle être un confident de l'amiral, mais lorsqu'Erik menace de révéler la vérité, Eleazar, pris de panique, tue l'amiral. Le chef blanc mort, Eleazar et un autre ancien esclave, Djibo, un colosse, prennent le pouvoir. Barbe-Rouge et Erik semblent condamnés.Lorsque le scénariste Kraehn et le dessinateur Carloni ont décidé de faire revivre le personnage mythique de Barbe-Rouge en 2020, nous étions très curieux. Nous avons toujours pris plaisir à lire les aventures de la « Terreur des Caraïbes ». Un nouvel opus ne posait donc aucun problème. Et après cinq volumes, ce n'est pas novateur mais ça fonctionne très bien ainsi. Il n'est pas sur que le duo Kraehn-Carloni ait eu l'intention de tout changer non plus. Dans la même veine que la série originale, ces récits nous offrent des aventures classiques. Tous les clichés sont au rendez-vous dans ce cinquième tome : combats à l’épée et coups de canon à profusion. Amis et ennemis sont enfermés dans des cages sur la plage. Les têtes tranchées fusent, et les incontournables abordages et passages sous la quille font leur grand retour. Pour nous, Barbe Rouge est la série avec laquelle Stefano Carloni démontre sa maturité en tant qu'illustrateur. Débarrassez-vous de ce cachet de promesse en plein essor. Avec Barbe-Rouge, Carloni est là où il veut et doit être. Il s'est débarrassé de l'aspect boisé de ses premiers travaux. Ses dessins sont plus dynamiques que jamais. Son talent de coloriste, déjà impressionnant, s'est étendu à une palette encore plus atmosphérique et les expressions faciales de ses personnages se sont considérablement diversifiées. La représentation par Carloni du visage tourmenté de Barbe-Rouge est l'une des meilleures de la longue histoire de ce personnage. Son œil pour les couvertures impressionnantes et la quantité de promo et de dessins supplémentaires sur l'Instragram de l'homme montrent que Carloni se sent comme un poisson dans l'eau salée dans le monde de Barbe Rouge.Chasse au trésor, libération mutuelle, perte du Faucon Noir au profit des pirates puis récupération : Un incontournable pour les nostalgiques des bandes dessinées de pirates.Date de parution : 10 Octobre 2025Editions : Dargaud