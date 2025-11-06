Marry My Husband tome 1 édition collector

Il y a des histoires qui prennent du temps pour développer l'intrigue, berçant le lecteur dans un faux sentiment de sécurité. Marry My Husband n’en fait pas partie. L'intrigue, en effet, commence par nul autre qu'un meurtre : celui du protagoniste ! Jiwon, en phase terminale d'un cancer, trouve son mari au lit avec sa meilleure amie. Non seulement les deux la trompent depuis longtemps, mais ils n'attendent que qu'elle quitte les lieux pour empocher l'argent de l'assurance-vie. Comme si tout cela ne suffisait pas, Jiwon meurt aux mains de son mari. Un premier chapitre glaçant, surtout pour une bande dessinée romantique… Heureusement, elle sera sauvée par une intervention surnaturelle : dans manhwa, la mort du protagoniste de l'incipit déclenche la « réincarnation », le début d'une nouvelle vie, généralement meilleure que la précédente et située dans un autre monde. Mais Jiwon ne se retrouve pas dans un monde fantastique bizarre, elle ne se réincarne pas en guerrière ou quoi que ce soit. Elle est « seulement » (pour ainsi dire) renvoyée dix ans en arrière, peu avant son mariage, ce qui lui donne la chance de réécrire sa vie et d'être heureuse. Mais chercher le bonheur ne suffit pas.Après tout ce qu'elle a vécu, notre héroïne a soif de vengeance, et quoi de mieux pour se venger des coupables... Que de marier son amie, manipulatrice invétérée, à son mari menteur et infidèle ? Son patron, M. Yu, vient lui en aide à Jiwon : gentil et charmant, il va peu à peu prendre de plus en plus d'importance dans sa vie. Ensemble, ils naviguent dans les subtilités du passé, en quête de justice et de représailles. Illustré par le studio Lico, Marry My Husband est l'adaptation du webroman du même nom de Seong So Jak, qui deviendra bientôt également un K-drama. C'est actuellement l'un des séries les plus populaires de WEBTOON, et désolé si cela ne suffit pas à déjà vous convaincre ! Ce premier tome est mené de mains de maitre et l'intrigue évolue rapidement. Contrairement à certaines séries manwha qui s'étendent sur des centaines de chapitres, Marry My Husband ne comportera que 58 épisodes (+10 histoires complémaires). Donc tout va bien, de belles choses dramatiques. Un sujet pas nouveau mais bien posé. A noter qque cette édition collector est accompagnée d'une jaquette alternative du tome 1 et un décorama exclusif pour sa bibliothèque."Marry My Husband", le drame adapté du roman Web de Sung So Jak, promet une histoire intense de vengeance et de rebondissements dans le temps. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Cela prend une tournure captivante alors que Kang Ji Won se retrouve propulsée une décennie dans le passé.Date de parution : 06 Novembre 2025Editions : Michel Lafon