Dans les années 1980 et 1990, outre le beat 'em up, un autre genre de jeu vidéo a connu un essor fulgurant : le run-and-gun . Alors que le beat 'em up privilégiait le combat au corps à corps ou l'utilisation d'armes de mêlée, le run-and-gun mettait l'accent sur les armes à feu. Deux titres qui ont contribué à populariser ce genre sont Contra et Metal Slug SLUG. Zenovia Interactive , un studio de développement new-yorkais, ambitionne de faire revivre ce genre oublié avec une nouvelle licence : Neon Inferno . Loin de se contenter de copier les titres existants, le studio compte y intégrer de nouvelles mécaniques pour rendre le genre plus innovant que jamais. Dans trente ans, soit aux alentours de 2050, New York est en proie à une guerre intestine. Les organisations criminelles contrôlent quatre des cinq arrondissements et s'affrontent sans merci, ainsi que la police corrompue de New York, dans une lutte acharnée pour le pouvoir. Une jeune famille mafieuse fait son apparition dans cette dystopie, cherchant à consolider son emprise et à conquérir la suprématie. Angelo Morano et Mariana Vitti , deux tueurs à gages engagés par Don Venatori pour assassiner des cibles appartenant à un syndicat rival, doivent se frayer un chemin dans tous les recoins de cette zone hyper-métropolitaine : des bidonvilles misérables, où la police et les gangs se livrent une guerre brutale qui ravage des quartiers entiers, aux jardins clos et illuminés de néons du centre de Manhattan, où les classes supérieures et les législateurs paresseux passent leur temps.Neon Inferno est un jeu de tir et de course en 2D à défilement horizontal où vous devez éliminer tous les ennemis sur votre passage jusqu'à atteindre votre objectif en fin de niveau. Le jeu se déroule dans un univers futuriste à l'esthétique cyberpunk. Vous incarnerez Angelo ou Mariana , deux assassins. Le jeu propose des modes solo et multijoueur local, jouable en coopération avec une deuxième manette. En solo, vous pouvez choisir l'un des deux personnages jouables. Côté scénario et gameplay, les deux modes sont identiques. Le genre Run-and-Gun est sans doute l'un des plus anciens du jeu vidéo. Cependant, ce jeu ne se contente pas de copier la formule existante : Zenovia Interactive y injecte astucieusement deux nouvelles mécaniques qui lui confèrent un caractère novateur : la déviation et le tir au premier plan . La déviation est une mécanique qui vous permet de renvoyer les balles vertes ennemies. Vous pouvez même orienter leur trajectoire grâce à un mode ralenti appelé « Bullet Time » . Cependant, vous ne pouvez pas dévier toutes les balles : cette mécanique ne fonctionne qu'avec les balles vertes. Les ennemis que vous affronterez ne viendront pas seulement de face, de derrière, d'en bas ou d'en haut. Chaque niveau de ce jeu possède un chemin secondaire que vous ne pourrez peut-être pas explorer, mais où des ennemis peuvent apparaître. Parfois, ces ennemis surgiront du fond ou même du premier plan de l'écran pour vous tirer dessus. C'est pourquoi les développeurs ont prévu un bouton dédié permettant de tirer sur ceux qui se trouvent hors du chemin principal. Après avoir terminé chaque niveau, vous retrouverez Don Venatori au bar pour savoir qui est votre prochaine cible. L'ordre dans lequel nous terminons les niveaux peut donc différer du vôtre, car la séquence n'est pas linéaire. Par ailleurs, chaque boss de chaque niveau est extrêmement difficile à vaincre, surtout si vous jouez en solo, car ils possèdent généralement plusieurs phases avant d'être finalement vaincus.Le jeu arbore un style pixelisé qui lui confère un aspect rétro. Cependant, grâce à ses couleurs vives et à son niveau de détail exceptionnel, il conserve une allure résolument moderne. Les néons qui ornent chaque niveau sont si éclatants que l'atmosphère de ce monde sombre n'a rien de lugubre. Côté performances, le jeu est très fluide, avec un taux de 60 images par seconde, malgré la multitude d'ennemis et de projectiles à l'écran. On apprécie particulièrement le design soigné des personnages, notamment la séduisante Mariana Vitti. La bande originale mêle saxophone noir et arpèges tonitruants, épousant parfaitement le rythme effréné du jeu. Vous découvrirez une musique aux accents rock et techno, en parfaite harmonie avec l'univers cyberpunk. Lors des moments plus calmes, une musique mélancolique accompagne l'écoute, rendant vos pauses plus relaxantes. Malheureusement, les dialogues des cinématiques sont dépourvus de doublage, ce qui aurait pu renforcer l'intensité narrative et émotionnellen mais au moins les textes écrans sont en français. À l'instar des jeux de type Beat 'em up, les jeux de type Run-and-Gun proposent des sessions de jeu relativement courtes. Cependant, malgré cela, leur rejouabilité est excellente grâce aux différents niveaux de difficulté. Ce jeu propose trois options : Débutant, Moyen et Difficile.Le niveau de difficulté est assez élevé, car même en Moyen, il nous est arrivé de mourir en cours de niveau. Le jeu offre également divers objets de personnalisation disponibles à l'achat dans la boutique, permettant ainsi d'expérimenter de nouvelles armes et de renouveler l'expérience à chaque aventure. Un aspect assez frustrant de ce jeu est l'absence de possibilités de récupération en cours de partie. Il n'y a ni objets de soin, ni points de réapparition, et votre personnage ne dispose même pas des vies habituelles des jeux similaires. Par conséquent, si votre personnage meurt, vous devez retourner à un point de contrôle . Bien que ces points soient assez nombreux et proches les uns des autres, un système de vies permettant de réapparaître à l'endroit de sa mort serait tout de même appréciable. A noter que le jeu sortira en édition physique uniquement via Limited Run Games.À une époque où les jeux de tir de qualité se font rares, Neon Inferno propose une innovation qui intensifie considérablement l'action. Avec son style pixelisé haute définition , ce jeu ravira les nostalgiques des jeux rétro tout en restant résolument moderne. C'est le jeu idéal pour jouer à deux sur le même écran, sans connexion internet ni abonnement payant.