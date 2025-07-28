Tomb Raider : Definitive Edition

Tomb Raider reprend donc sa route avec une aventure des aventures de Mademoiselle Croft sortie pour la première fois en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC, avant d'accueillir une édition Definitive l'année suivante sur PS4 et Xbox One. Les équipes de Crystal Dynamics avaient décidé de nous replonger dans le passé de l'aventurière. Encore peu expérimentée, l'héroïne se rend à l'Est du Japon dans l'espoir de retrouver un célèbre temple Yamatai. Pris dans une violente tempête, son bateau s'écrase sur une île mystérieuse, qui n'existe pas sur les cartes, où vit les Solarii, un peuple qui multiplie les sacrifices humains en hommage à leur reine disparue. Armée uniquement de son instinct et sa capacité de repousser les limites de l’endurance, Lara devra se battre afin de s'échapper de ce lieu démoniaque, jonché de pièges en tous genre mais également de mercenaires lourdement armés. La frêle jeune femme se métamorphosera au fil des minutes en une survivante aguerrie. Miss Croft verra se dresser contre elle une foule d'ennemis en tout genre, de pilleurs sans scrupule en passant par de vilaines bestioles. Il est vrai que fréquenter les cités antiques, cryptes et autres catacombes n'est pas une sinécure. Pour se remettre de ses émotions, on pourra profiter de feux de camp, où vous pourrez utiliser les points d'expériences glanés durant la partie.Le récit alterne cinématiques et séquences de jeu pour installer un ton beaucoup plus réaliste que dans les précédents Tomb Raider. Vous entendrez Lara grelotter, trembler, se plaindre, bref, de quoi renforcer l'immersion, même si cela risque de bousculer un peu les fans de la série. Si la progression demeure assez linéaire, il est possible de parcourir l'île sous toutes les coutures afin de mettre la main sur des reliques cachés, et découvrir des challenges supplémentaires. Les quêtes secondaires sont toujours précédées d'un puzzle à résoudre, de quoi retrouver un peu de 1996 dans ce nouveau reboot. Le mode solo occupe une bonne dizaine d'heures, mais le titre n'est plus constitué de chapitres désormais. On vit l'histoire d'un bout à l'autre (les chargements étant cachés durant les intermèdes). Notez que le gameplay est beaucoup tourné vers l'action qu'auparavant : Exit vos deux pistolets, cette fois Lara fera parler l'arc et les flèches, mais aussi un fusil à pompe, un fusil d'assaut ou encore un classique gun (ces derniers peuvent d'ailleurs être améliorées durant l'aventure). Lara peut également se battre au corps à corps et utiliser un piolet, profiter d'un système de couverture ou encore d'une vision d'instinct indiquant les actions possibles. Les séquences interactives (ou QTE) sont bien entendu toujours présentes.Bonne surprise du côté des environnements de jeux avec des niveaux vraiment très grands, et riches en détails. On a plaisir à parcourir ces mondes où les graphismes sont tout simplement magnifiques et ont été rehaussés depuis la précédente génération. Le jeu est également très fluide (30 images par seconde) et le personnage de Lara Croft s'avère beaucoup plus expressif que par le passé. Le travail sur les éclairages comme la direction artistique sont remarquables, mais certaines textures un peu brutes trahissent néanmoins les origines PS3/X360 du jeu (notamment les effets de vagues). Sur Nintendo Switch, l'éclairage est plus doux, les ombres moins détaillées et les effets de saleté et d'usure sur le corps de Lara plus discrets. Visuellement, le jeu est plus simple que la Definitive Edition sur les plateformes plus puissantes, mais cela n'altère en rien la compréhension des scènes ni la progression de la campagne. En mode portable, le jeu brille encore davantage. L'écran de la console atténue certaines limitations visuelles, et la netteté générale reste très agréable. En très peu de temps, l'immersion est totale, comme si vous aviez le jeu dans votre poche et l'emportiez partout avec vous. Une fois connecté à la station d'accueil, la résolution perçue est élevée, offrant une image nette et stable. Même sans pouvoir confirmer avec certitude qu'elle atteint les 1080p, la qualité visuelle globale est bonne. Ce n'est pas la plus belle version de Tomb Raider , mais elle est tout à fait convenable, un point essentiel pour un appareil hybride. A noter au passage qu'il n'y a malheureusement pas de mise à niveau de cette version Switch pour la Switch 2, il faudra acheter une version Switch 2 à part (à l'image des récents Dragon Quest I&II ou Raidou Remastered par exemple). La jouabilité est très instinctive et réactive avec un panel d’actions très complet, et l’utilisation d’un grappin est bien utile pour vous sortir du pétrin. Lara Croft peut tirer dans n’importe quelle position (en varappe, sur une corde, etc.), ce qui ne sera pas du luxe compte tenu de l’intelligence renforcée des ennemis rencontrés, qu’ils soient humains ou non. De ce côté là, Tomb Raider ressemble beaucoup à Uncharted qui lui s'inspirait beaucoup de la saga d'Eidos.Mais qui dit Tomb Raider dit piège, et c'est d'autant plus vrai dans cet opus. Comme à l'accoutumée, cela parle beaucoup et des cinématiques en 3D temps réel surgissent régulièrement. Vous pourrez d'ailleurs les zapper en pressant Start et en choisissant l'option demandée. Ce qui nous a vraiment surpris, ce sont les fonctionnalités de la Switch intégrées au jeu. Le gyroscope est utilisé naturellement pour l'équilibrage des scènes, offrant une immersion subtile mais efficace. La visée par mouvements est très pratique pour le réglage précis des arcs et des armes à feu. Côté son, c’est du grand art avec des musiques très jolies, et on retrouve pour les doublages de tous nouveaux comédiens. Les voix françaises sont plutôt réussies dans l'ensemble et les bruitages assez réalistes. Ce nouveau Tomb Raider est aussi l'occasion de retrouver du multijoueurs en ligne conçu par Eidos Montréal (Deus Ex Human Revolution), où huit participants peuvent s'affronter sur cinq cartes et quatre modes. Parmi eux les classiques Free for All et Team Deathmatch, mais également le Cry for Help (un King of the Hill un peu repensé) et le Rescue (déclinaison de la capture de drapeau). Les cartes sont plutôt sympathiques, même si la qualité graphique est un peu moins brillante à plusieurs qu'en solo. Un bonus en tout cas sympathique, agrémenté ainsi de quelques maps supplémentaires, précédemment disponibles en DLC. Cette Definitive Edition comporte également des costumes alternatifs, ou encore les versions digitales de l'artbook et du comics qui sert de prologue à l'aventure, ainsi qu'un making of (entièrement en anglais malheureusement). Quant à savoir si une édition physique sortira, la question reste entière : Peut être que le studio Aspyr va rééditer les épisodes Shadows of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider avant d'empaqueter la trilogie sur cartouche.En 2014, Tomb Raider : Definitive Edition bénéficiait d'une réalisation technique exceptionnelle et promettait une aventure riche en émotions avec une Lara Croft plus moderne que jamais. Plus d'une décennie plus tard, c'est un point d'entrée idéal dans la série Tomb Raider et la sortie sur Switch permet à un nouveau public de découvrir la meilleure période de la franchise.