Furies tome 1 : Le facteur humain

Un Système Parfait, une Héroïne Faillible : Le récit nous plonge dans un futur proche où la société est régie par un gouvernement totalitaire appelé Le System. La société repose sur une trilogie de principes : Unité, Solidarité, Idéal. Comme toute dystopie, cette "utopie" est en réalité un régime de contrôle absolu où toute déviance est traquée. Pour maintenir cet ordre parfait, la brigade spéciale des Furies a été créée. Elles sont les exécutrices implacables de la loi, chargées de "faire respecter la loi et d'appliquer les sanctions" pour éviter le chaos. Fraîchement diplômée du Programme Pankow, Nahia est une jeune recrue de l'escouade. Elle est totalement dévouée à sa fonction et prête à jouer son rôle d'exécutrice à fond. Lors d'une mission, Nahia est pourtant freinée par un obstacle inattendu : le facteur humain. La théorie du Programme ne l'avait pas préparée à réaliser que les individus qu'elle poursuit sont des êtres humains comme elle. Cette prise de conscience constitue une faiblesse passagère aux yeux du System. En guise de punition, Nahia est envoyée en reconditionnement. C'est dans ce camp qu'elle rencontre Rain, une femme plus âgée et expérimentée, dont le rôle est de rééduquer celles qui ont failli. Se sentant en confiance avec Rain, Nahia révèle qu'elle reçoit d'étranges messages anonymes qui remettent en question le bien-fondé du System. Ces messages pourraient provenir du réseau Paradox, un groupe d'anarchistes cherchant à recruter parmi l'élite des Furies.Furies est une bande dessinée de science-fiction qui s'inscrit dans la lignée des grandes dystopies classiques. Ce premier tome est une entrée en matière réussie dans la science-fiction d'anticipation, rappelant des œuvres phares comme 1984, V pour Vendetta ou Fahrenheit 451. Eric Corbeyran dépeint un monde où la sécurité et l'ordre ont éradiqué la liberté et l'émotion. Le récit donne à réfléchir sur l'abus de pouvoir au nom d'un idéal. L'éveil de Nahia à l'empathie (le "facteur humain") symbolise la première fissure dans le contrôle du System. Le reste de la série explorera inévitablement la notion de libre arbitre et le prix de la connaissance de soi. Le titre Furies fait référence aux déesses vengeresses de la mythologie grecque, soulignant le rôle implacable et sans pitié que ces brigades sont censées jouer dans cette société futuriste. Le dessin de Munch, soutenu par la couleur de Nuria Sayago, est crucial pour l'immersion. On retrouve une atmosphère visuelle qui est à la fois futuriste et froide, reflétant le manque d'humanité du System. Le format grand album (24 x 32 cm) permet de mettre en valeur les scènes d'action et les décors d'un futur contrôlé.Furies tome 1 : Le Facteur Humain est une introduction solide et prometteuse à une nouvelle série de science-fiction. Il établit clairement les enjeux d'un thriller psychologique et d'action, où l'héroïne est forcée de choisir entre son devoir et sa nouvelle conscience.Date de parution : 19 Septembre 2025Editions : Kalopsia