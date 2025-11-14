Se connecter  
Je est un autre: Un voyage avec Rimbaud
Publié le 27/11/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1763851798-81zv89uEoDL._SL1500_.jpg


L'album n'est pas une simple biographie d'Arthur Rimbaud ; c'est une double quête entremêlant le destin du poète et l'introspection de l'auteur. Le récit suit la seconde vie d'Arthur Rimbaud (1854-1891), celle qu'il choisit après avoir arrêté d'écrire à l'âge de 19 ans. L'itinéraire est géographique et historique : Charleville-Mézières est le point de départ du poète et le lieu où Joël Alessandra débute son enquête. Puis à Aden et la Corne de l'Afrique, Alessandra marche sur les traces de Rimbaud qui fut explorateur, commerçant (notamment de café et d'armes) et agent colonial dans des contrées comme Djibouti et le Harar (Éthiopie) jusqu'à sa mort. Enfin, place à l'enquête chimérique : Et si Rimbaud avait écrit un ultime poème dans ses dernières années africaines ? L'auteur part à la recherche de cette trace improbable, et notamment d'un "poème à Mariam," l'une des compagnes africaines du poète.

Joël Alessandra, qui est à la fois scénariste, dessinateur et coloriste, livre ici une œuvre très personnelle. L'auteur confie être dans une période de rupture conjugale et d'introspection. Rimbaud, le grand voyageur qui a tout quitté pour se réinventer, devient une sorte de miroir et de prétexte pour Alessandra pour fuir ses propres problèmes et retrouver un sens à son chemin. Le titre "Je est un autre" fait écho à la célèbre formule de Rimbaud, illustrant l'idée que l'on se transforme par le voyage et que l'on ne se contente pas d'être une seule personne. Le récit alterne ainsi entre le regard contemporain de l'auteur et la silhouette fantomatique du poète. Le grand point fort de l'ouvrage réside dans son aspect graphique : Joël Alessandra utilise l'aquarelle pour capter l'atmosphère et les couleurs de la Corne de l'Afrique. Ce style donne à l'album la qualité d'un carnet de voyage précieux et évocateur. Le dessin alterne entre des planches séquentielles traditionnelles, des croquis rapides (façon carnet de route), et de sublimes illustrations pleine page qui invitent à la rêverie. Le trait sablonneux et chaud rend palpable l'aridité et la magie des paysages. Les lieux, visités par l'auteur plus d'un siècle après le poète, témoignent de la permanence et des changements de ces contrées mystiques.

VERDICT
Je est un autre est un album envoûtant et singulier. Il réussit la gageure de rendre hommage à un monument de la littérature tout en étant un récit très personnel.

Date de parution : 27 Août 2025
Editions : Daniel Maghen
 Notre Avis
8 / 10
