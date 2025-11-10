Après le succès de Biped (2020), sa suite Biped 2 arrive avec une plus grande ambition et un esprit de coopération plus fort. Développé par NExT Studios en collaboration avec PlayJoy Studios, et publié par META Publishing (un label d'Owlcat Games), Biped 2, un jeu de plateforme et de réflexion coopératif basé sur la physique, poursuit l'histoire de deux minuscules robots explorant une planète extraterrestre à la recherche d'une mystérieuse invocation. Après avoir activé avec succès toutes les balises sur Terre, Sila et moi recevons un signal d'une planète extraterrestre demandant de l'aide. Accompagnés de deux nouveaux personnages, Mimo et Azul , nous nous lançons dans une expédition intergalactique semée d'énigmes et de défis. À mi-parcours, vous découvrirez que ce signal n'est pas un simple appel au secours : une entité mystérieuse met à l'épreuve la détermination et la coopération des bipèdes. Le récit du jeu est minimaliste mais poignant, avec de courtes cinématiques et des interactions touchantes entre les personnages qui véhiculent un message de solidarité et de courage. Ces robots parviendront-ils à sauver leur planète ? Comme dans son prédécesseur, les commandes des personnages reposent toujours sur deux joysticks analogiques pour actionner les jambes de chaque robot. Cependant, cette fois-ci, le système physique est plus fluide et réactif, permettant des mouvements plus précis pour franchir les obstacles, se balancer sur des cordes ou garder l'équilibre sur des plateformes. Chaque mission principale est conçue comme une série d'énigmes nécessitant coopération et communication. Les niveaux sont divisés en plusieurs biomes uniques : grottes de cristal, forêts à gravité inversée, laboratoires extraterrestres… Chaque zone possède sa propre identité visuelle et mécanique, offrant une expérience d'exploration à la fois inédite et stimulante.Dans Biped 2, les énigmes ne se limitent pas à appuyer sur des boutons ou à déplacer des objets. Les joueurs doivent synchroniser leurs mouvements, exploiter leur élan et même sacrifier un personnage pour en faire progresser un autre. Certaines énigmes font également appel au timing et aux réflexes, ajoutant une tension palpitante. L'une des principales innovations est le mode coopératif à quatre joueurs, jouable en ligne et en local. La dynamique du jeu se trouve radicalement transformée lorsque quatre joueurs doivent se coordonner au sein d'un même niveau. De plus, le mode compétitif 2v2 propose des défis basés sur le temps et l'efficacité, parfaits pour les joueurs souhaitant mettre à l'épreuve leur réactivité et leur esprit d'équipe. Visuellement, Biped 2 conserve son style minimaliste avec une palette de couleurs vives et des personnages au design mignon. Cependant, des améliorations sont perceptibles au niveau des effets de lumière, des textures des environnements et des animations plus expressives. La musique de fond douce et dynamique contribue à l'atmosphère à la fois calme et intrigante de ce jeu de puzzle. Les effets sonores, tels que les bruits de pas, les interactions avec les objets et les expressions des personnages, créent une ambiance chaleureuse et vivante. Proposé à 18.49€, Biped 2 offre un contenu conséquent pour une durée de jeu de 6 à 8 heures, avec une excellente rejouabilité grâce au mode multijoueur et aux défis supplémentaires. Comparé au premier opus, cette suite est plus riche en termes de variété de niveaux, de nombre de personnages et de modes de jeu. Bien qu'il ne propose pas de système de progression complexe, il reste un choix idéal pour les joueurs en quête d'une expérience coopérative accessible et immersive.Biped 2 n'est pas un simple jeu de puzzle. C'est une ode à la coopération, à la communication et à la bienveillance, incarnée par deux petits robots qui relèvent les défis avec grâce et élégance. Grâce à sa conception ingénieuse et son ambiance touchante, le jeu s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur tout en ouvrant la voie à un genre de puzzle coopératif plus inclusif et divertissant.