L'histoire est basée sur le vécu réel d'Yves Faivre, un ingénieur agronome français qui a consacré vingt-sept ans de sa vie à aider les populations afghanes, y compris pendant les périodes les plus violentes. Le récit se structure autour de deux temporalités qui s'entrecroisent, créant un effet de suspense et de profondeur historique. Il y a tout d'abord la détention. En 2022, à plus de 70 ans, Yves Faivre fait un ultime retour en Afghanistan, malgré la reprise du pouvoir par les Talibans. À son arrivée, il est immédiatement arrêté, emprisonné et soupçonné d'espionnage. Confiné dans sa cellule, l'agronome se voit accorder la permission d'écrire. Ce moment de captivité devient le fil rouge de la narration, le journal qu'il tient permettant les flashbacks vers ses décennies passées. C'est un récit de survie où l'écriture est un exutoire et un acte de mémoire. Ensuite vient le témoignage (1990-2020) : Le cœur du récit se situe dans les vingt-sept années d'action d'Yves Faivre. Il est arrivé en pleine guerre civile (entre les Moudjahidines) et a traversé l'invasion soviétique, les luttes claniques et la montée des Talibans. L'agronome se concentre sur des actions essentielles et concrètes : aider les villageois dans leurs pratiques agricoles, la gestion de l'eau (irrigation) et la plantation d'arbres fruitiers. Son rôle est dépeint comme un message de paix, prouvant que l'agriculture peut être un élément pacificateur même dans le chaos de la guerre.Les Cieux Noirs : Journal d'un agronome en Afghanistan est une œuvre très forte qui se situe à la croisée du journalisme, du témoignage et du roman graphique humaniste. Alain Bujak s'inscrit dans la veine de la BD documentaire. Il est déjà connu pour son travail sur l'écologie et l'eau, notamment avec L'Eau vive (Prix Tournesol 2020 de la bande dessinée écologique), ce qui souligne son intérêt pour l'action de terrain et les enjeux environnementaux. Andrés Abiuso donne corps à ce témoignage. Le dessin est au service de la réalité, sans être simpliste. Ce style met en valeur les paysages arides et les visages marqués des Afghans. La BD utilise des couleurs sobres, voire une bichromie ou des touches de couleurs limitées (notamment le bleu), pour accentuer le côté historique et le sérieux du sujet. Le titre, "Les Cieux Noirs", évoque à la fois la menace qui plane sur le pays et l'obscurité de la captivité. Le format de journal de bord se traduit par des allers-retours clairs entre les deux époques, maintenant une tension constante entre la situation périlleuse de 2022 et les souvenirs d'un travail acharné et plein d'espoir. C'est un hommage à la résilience et à l'engagement d'un homme qui a continué à croire en la puissance de la terre et de la coopération, même lorsque "le pays est un défi pour notre mode de pensée." C'est une œuvre saluée pour son regard sans angélisme sur la complexité de l'Afghanistan et son message de paix malgré tout.Les Cieux Noirs est une bande dessinée passionnante et instructive. Elle va au-delà des reportages de guerre habituels en se concentrant sur le rôle essentiel de l'humanitaire dans le conflit.Date de parution : 20 Août 2025Editions : Futuropolis