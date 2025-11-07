Développé par 1C Game Studios et édité par For-Games CR LTD, Deathless: The Hero Quest est un roguelike de construction de deck de cartes, basé sur une structure de combat au tour par tour assez classique. Entièrement en 2D, il se déroule dans un univers médiéval-fantastique. Deathless: The Hero Quest ne brille pas par son scénario, et c'est bien dommage. En résumé, nous évoluons dans un monde fantastique nommé Belosvet, et notre mission consiste à vivre quatre « campagnes » qui s'apparentent à un parcours initiatique. Quatre, comme les quatre héros. Chacune a sa propre quête, ses propres dialogues, ses propres choix à faire et, bien sûr, son propre style de combat, qui se reflète ici dans le type de cartes qui composeront notre deck. Pour en revenir au récit, Deathless: The Hero Quest n'exploite pas pleinement son potentiel. S'inspirant d'un folklore slave méconnu et arborant un style graphique saisissant, le jeu peine à raconter une histoire convaincante, victime de sa propre structure procédurale. De plus, il est indéniable que le gameplay prend une place prépondérante, au détriment du récit et des personnages. C'est d'autant plus regrettable que le bestiaire et certains passages intrigants recèlent un potentiel certain. Ces étapes sont indiquées par les choix qui s'offrent à nous : des cartes graphiques accompagnées de courts textes décrivant la suite. Chaque choix façonnera littéralement le parcours du héros jusqu'à l'inévitable affrontement final contre le boss. Malheureusement, après quelques parties, l'intérêt pour le contenu des cartes s'estompe, nous laissant nous concentrer uniquement sur l'essentiel : les conséquences en jeu, sous forme de bonus et/ou de malus, voire les défis potentiels comme la rencontre, précoce ou tardive, avec un boss intermédiaire. Pour vous donner un aperçu plus détaillé des quatre héros, voici Varvara , une jeune chasseuse de trésors ; Vasilisa , une sorcière élémentaire capable d'invoquer des créatures ; Dobrynya , un chevalier errant et le « tank » du groupe ; et enfin Alyosha , un guerrier hybride maniant aussi bien l'épée que la magie. Comme vous pouvez le constater, le jeu recèle plusieurs éléments intéressants, mais l'évolution concrète des héros reste superficielle. En terminant leurs parcours respectifs, vous recevrez en récompense quelques éléments narratifs supplémentaires, destinés à étoffer un univers qui, malgré son charme initial, ne parvient pas tout à fait à convaincre.Mais ce qui fait vraiment mouche, c'est le gameplay . Deathless. The Hero Quest est un roguelike stratégique au tour par tour axé sur la construction d'un deck de cartes. Chaque héros possède son propre deck, composé de diverses cartes d'attaque et de défense. Changer de héros implique de changer de stratégie, elle-même adaptable aux ennemis rencontrés. À noter que le niveau de difficulté est ajustable et personnalisable, tout en restant cohérent avec le genre. Ce jeu, typique des roguelikes , est impitoyable : chaque stratégie doit donc être mûrement réfléchie. Mais il récompense aussi chaque partie, victorieuse ou non, en débloquant des cartes et en nous offrant de nouveaux outils pour personnaliser notre deck et mieux nous préparer aux expéditions suivantes. Concrètement, à chaque rencontre, notre héros solitaire affronte un ou plusieurs ennemis et tente de survivre pour éviter de devoir recommencer l'aventure depuis le début. Dans la plus pure tradition des roguelikes. Pour triompher, il nous faudra maîtriser nos cartes sur le bout des doigts . Chacune d'elles a un coût, et nous pouvons dépenser trois points par tour, hors améliorations et bonus. Les cartes peuvent être offensives ou défensives, mais elles peuvent aussi conférer des avantages stratégiques ou des bonus de toutes sortes, et influencer activement la formation de l'escadron ennemi, par exemple en attirant celui de l'arrière vers l'avant. Les cartes offensives incluent les cartes à coup unique, celles qui infligent des altérations d'état, et celles qui peuvent infliger des dégâts supplémentaires dans certaines situations. Ces opportunités seront également visibles à l'écran : les cartes concernées seront entourées d'une aura jaune, offrant un repère visuel qui accélère les calculs et l'analyse stratégique des différents tours. À cela s'ajoute un système de reliques , des outils à acquérir au fil de votre aventure qui vous confèrent des avantages supplémentaires lors de diverses rencontres. Un système monétaire est également présent pour acheter des cartes supplémentaires et accomplir certaines missions aléatoires. Ce qui frappe dans ce gameplay, inévitablement cyclique et répétitif, c'est la grande diversité des decks et, par conséquent, des héros . Ces derniers diffèrent considérablement, et même leurs cartes supplémentaires respectives définissent quatre voies de jeu assez distinctes, chacune nécessitant plusieurs parties pour en percer tous les secrets. Ainsi, les fans du genre, et notamment ceux appréciant le système de cartes qui rappelle clairement Slay the Spire, y trouveront leur compte, même si le jeu manque d'originalité et de singularité.Les graphismes de Deathless: The Hero Quest sont indéniablement remarquables. Le jeu est assez simple, mais son animation est soignée et le souci du détail est bien présent, notamment au niveau des personnages. Sans être excessivement complexe ni personnel, l'impact visuel global est satisfaisant et plaisant. Par ailleurs, les environnements offrent également un spectacle visuel agréable, complété par une interface réussie et des graphismes de cartes en accord avec l'atmosphère du jeu. La bande-son est moins évocatrice, mais reste fonctionnelle et cohérente avec le jeu. Elle ne brille ni par sa variété ni par ses morceaux particulièrement mémorables, mais elle remplit son rôle sans jamais être intrusive ni répétitive. Il est regrettable que le doublage ne soit pas disponible, car il aurait considérablement enrichi l'histoire et, surtout, les quatre héros. Enfin, il convient de noter l'absence de traduction française et de sous-titres. C'est un point à prendre en compte, étant donné le nombre important de textes à lire, notamment les cartes et les choix à faire.Deathless: The Hero Quest est un titre solide qui séduira aussi bien les nouveaux joueurs que les amateurs du genre. Sans être révolutionnaire ni trop complexe sur le plan narratif, il offre néanmoins un large éventail d'options de personnalisation, ainsi qu'un niveau de difficulté stimulant et gratifiant. Outre une belle variété d'ennemis et de cartes, il se distingue par un style graphique convaincant et soigné.