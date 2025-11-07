Développé par un ancien d'Housemarque (Returnal), Sektori est un shoot'em up à deux joysticks frénétique et explosif, psychédélique et résolument inspiré des jeux d'arcade. Ce titre nostalgique à l'esthétique moderne est porté par une bande-son techno percutante qui lui confère âme et rythme. Sektori est un jeu d'arcade pur et dur , et de ce fait, il accorde peu d'importance à la narration. Il n'y a aucune cinématique, et même l'histoire est quasiment inexistante. Pourtant… le jeu s'efforce de proposer un pseudo-récit, une justification écrite qui motive notre périple psychédélique et hallucinatoire à travers des ennemis variés, des projectiles aux couleurs éclatantes et des environnements en perpétuelle évolution. Sektori est un lieu, une forme d'être, une méthode de transformation. Sektori, c'est la recherche, l'élaboration et le façonnage. Sektori est le spectre de votre état initial. En mode Campagne, vous entreprendrez un voyage pour atteindre votre véritable état de conscience. Choisissez votre vaisseau, atteignez votre plein potentiel et repoussez toutes les limites. Nous avons choisi de retranscrire fidèlement l'introduction narrative du mode principal afin de vous donner un aperçu de la vision de Sektori et de la manière dont il se présente au joueur. En bref, une fois la campagne lancée, vous serez confronté à une série de combats palpitants qui vous mèneront inexorablement, sauf en cas de game over quasi inévitable, jusqu'à l'affrontement final contre le boss. De quoi satisfaire les fans du genre grâce à sa variété et à son niveau de difficulté élevé.Concrètement, il s'agit de cinq mondes différents aux environnements en constante évolution, peuplés d'ennemis surgissant par hordes à un rythme effréné, à l'image de la bande-son qui dynamise l'expérience et la rend encore plus captivante. Mais Sektori ne se limite pas à un seul mode : loin de là, le jeu propose une multitude d'activités, toutes dans un style arcade impeccable, qui, cela va de soi, constitue l'essence même du jeu. Une fois la campagne terminée , vous aurez l'occasion de vous adonner à une variété de modes qui mettent à l'épreuve aussi bien les ennemis que les environnements. Du mode « classique » au mode « assaut », en passant par les « portails » et l'emblématique « boss rush », Sektori offre une grande diversité de gameplay, tout en restant fidèle à l'essence même de ses créations. À noter également : la possibilité de débloquer progressivement différents niveaux de difficulté, le plus ardu sachant que même les joueurs les plus aguerris auront du mal à suivre.Sektori est un twin stick shoot'em up isométrique, au style arcade , qui vous pousse à obtenir le meilleur score possible. De plus, le jeu propose un système de bonus, à la fois temporaires (à collecter à l'écran) et passifs (à accumuler dans une sorte de « carte ») offrant diverses modifications, comme le largage de drones bombardiers ou l'augmentation de la poussée. Comme vous l'aurez deviné, Sektori ne se limite pas aux tirs ; notre vaisseau unique est équipé d'une attaque au corps à corps faisant office de charge physique et d'une esquive rudimentaire mais efficace. Il va sans dire que son utilisation demande du temps, alors évitez d'en abuser. De plus, un système d'élimination d'ennemis permet de débloquer des bonus toujours visibles à l'écran. En pratique, chaque ennemi vaincu nous permet de collecter une sorte de monnaie virtuelle. Une fois un certain seuil atteint, un bonus apparaît à l'écran. Ce bonus est cumulable avec d'autres bonus selon nos choix d'améliorations, le tout dans un chaos total. Par exemple, on peut utiliser un bonus pour obtenir un bonus de vitesse, ou encore dépenser plusieurs bonus cumulés pour obtenir un bouclier supplémentaire bien plus précieux. Cela peut paraître compliqué, mais nous vous assurons que c'est très intuitif, notamment parce que la liste complète des bonus disponibles à l'achat est toujours affichée en haut à gauche de l'écran. À cela s'ajoutent les « cartes » qui, comme mentionné précédemment, constituent notre deck de compétences, rendant chaque partie unique et encore plus stratégique et imprévisible. Il est important de noter qu'avant de commencer la partie, vous pouvez choisir le deck de base avec lequel vous débuterez l'aventure.Une fois sur le terrain, Sektori déchaîne immédiatement une énergie explosive, la difficulté et le chaos visuel et sonore s'intensifiant progressivement, au point de déconcerter certains joueurs. On est soit happé par la fureur du jeu, soit repoussé par la confusion. Ce n'est pas un jeu pour tous, mais ceux qui parviennent à surmonter le bruit initial et le chaos inévitable découvriront un jeu extrêmement riche et stratégique, exigeant une grande concentration et une patience à toute épreuve. Attention, il ne s'agit pas de mémoire ; contrairement à d'autres jeux du même genre, il est extrêmement difficile de prédire où apparaîtront les ennemis . Certes, vous pouvez apercevoir leurs ombres avant leur apparition, mais leur position reste aléatoire d'une partie à l'autre. Vous devrez donc toujours faire preuve d'habileté. Cette habileté s'applique non seulement au combat lui-même, mais aussi à l'utilisation optimale de l'espace et à la gestion des bonus mentionnés précédemment (à l'écran et dans le deck de cartes). De plus, pour éviter la fin de la partie, il vous faudra gérer vos boucliers avec soin. Chaque coup porté vous en enlève un. Et si vous pouvez plus ou moins venir à bout des hordes d'ennemis simples dès la première tentative, les boss de fin de niveau exigent encore plus de patience et de temps : il vous faudra apprendre leurs mouvements et repérer leurs points faibles, ainsi que leurs angles morts, pour les attaquer ou vous mettre à couvert. Tout cela procure une dose d'adrénaline rare dans un monde parfois trop bruyant et chaotique.Graphiquement , Sektori est un jeu minimaliste, coloré, psychédélique et géométrique. Les zones de jeu sont aussi simples que les formes des ennemis, et pourtant l'ensemble est d'une cohérence psychédélique. Les formes géométriques vibrent au rythme de la musique, et les projectiles envahissent l'écran, le balayant de couleurs et créant des tableaux surréalistes de lignes et de formes qui se fondent et explosent sans cesse. Un spectacle visuel, qui ne plaira pas à tous, mais d'une qualité et d'une efficacité remarquables. Le son est l'un des points forts du jeu. On parle d'un rythme brutal, sauvage, pulsant et frénétique qui rythme l'action niveau après niveau, faisant danser les formes à l'écran et leurs projectiles. Le son est l'âme du jeu, ce qui lui donne vie et vous submerge dans un mix psychédélique qui fait monter l'adrénaline. Le résultat est-il convaincant ? Absolument, même si, comme la quasi-totalité du jeu, il ne conviendra pas à tous les publics. La présence bienvenue de sous-titres français, même s'ils sont peu nombreux, complète ce voyage surréaliste.Sektori est un titre résolument psychédélique. Il s'ouvre sur une bande-son excellente, percutante et furieuse, et propose un gameplay simple mais exigeant. Ceux qui sauront se laisser emporter par cette vague rythmique et féroce seront conquis par ce titre impitoyable, un jeu d'arcade qui vous mettra constamment au défi et vous offrira une satisfaction intense.