Shin Tokyo tome 2

Shin Tokyo est une série en douze tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Une légende urbaine circule à propos du Tokyo souterrain, l'Underground, un lieu terrifiant où les pécheurs subissent le châtiment cruel et impitoyable qu'ils méritent. Les jumeaux Yomi et Yami se retrouvent piégés dans cet endroit sinistre avec leurs camarades de classe après le suicide de leur professeur sur le chemin du retour d'un cours extrascolaire. Bientôt, les élèves meurent les uns après les autres de façon atroce. Désormais, les deux frères et sœurs doivent trouver un moyen d'échapper à ce qui semble être une condamnation à mort inévitable.Dans le monde souterrain, les élèves de la classe 2A du lycée Daiba meurent un à un sous les balles d'un bourreau nommé Benkei, jusqu'à ce que les jumeaux Yomi et Yami, accompagnés d'une poignée de survivants, parviennent à le vaincre et à s'échapper. Mais ils tombent entre les mains d'un nouvel ennemi et sont envoyés au Marché des Pécheurs de Toyosu. De plus en plus d'inconnues surgissent, la peur grandit et l'espoir de survie des héros s'amenuise. Le deuxième tome raconte une histoire légèrement différente. Les héros poursuivent leur route, blessés, épuisés, mais vivants. Et même si le rythme ralentit encore parfois, l'intrigue devient plus captivante. De nouveaux personnages font leur apparition, suscitant immédiatement plus d'intérêt que les jumeaux. Le mystère et l'horreur s'intensifient, et l'atmosphère se fait plus sombre. Sans être excessivement brutale, elle est suffisamment troublante pour maintenir le suspense. Nous voici au Marché des Pécheurs, un lieu nouveau, de nouveaux ennemis, de nouvelles règles. Et il est de plus en plus incertain que quiconque dans cette classe sociale puisse réellement espérer retrouver une vie normale. Pour l'instant, il y a indéniablement beaucoup de brutalité, mais elle est présentée dans des limites qui ne nécessitent pas encore de réserver la série à un public de plus de 18 ans. C'est sombre, et une atmosphère de sous-entendu installe lentement une tension palpable. Ce que nous avons particulièrement apprécié, c'est le léger changement de ton. Moins de blabla, plus de substance. Des questions commencent à se poser : que cache vraiment l'Underground de Tokyo ? Qui tire les ficelles ? Pourquoi cette classe en particulier ? Et surtout, est-ce une simple punition ou une machination ? Sakaki a une idée. Il est clair que ce n'est pas une improvisation totale. On perçoit les prémices d'une intrigue plus vaste, des indices qui pourraient nous mener plus loin. Le problème, c'est que pour l'instant, il manque un peu de cohérence. Certains fils narratifs se dénouent, les personnages prennent des décisions absurdes et la tension retombe parfois avant même d'avoir véritablement émergé. Mais rien n'est raté. Le style graphique de la série est solide, même s'il ne plaira pas à tout le monde. Les personnages principaux paraissent parfois trop « propres » pour un film d'horreur, mais les scènes de combat et les décors sont soignés. Quand la violence est nécessaire, elle est intense, sans être excessive. Et l'atmosphère est légèrement oppressante, étouffante, comme si quelque chose était sur le point de surgir d'un coin. Et ça fonctionne. Les personnages apparaissant dans le deuxième tome attisent la curiosité quant à la suite des événements, et la fin donne envie de se procurer le troisième tome.Après deux tomes, difficile de dire si Shin Tokyo sera plus qu'une simple histoire de survie agrémentée de quelques thèmes intéressants. Pour l'instant, elle oscille entre plaisir coupable et expérience ratée. C'est une série prometteuse qui n'a pas encore trouvé sa voie. Un film d'horreur sanglant, une métaphore du châtiment et de la rédemption, ou simplement un divertissement où le survivant triomphe ?Date de parution : 15 Octobre 2025Editions : Mangetsu