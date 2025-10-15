Shin Tokyo tome 1

Shin Tokyo est une série en douze tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Une légende urbaine circule à propos du Tokyo souterrain, l'Underground, un lieu terrifiant où les pécheurs subissent le châtiment cruel et impitoyable qu'ils méritent. Les jumeaux Yomi et Yami se retrouvent piégés dans cet endroit sinistre avec leurs camarades de classe après le suicide de leur professeur sur le chemin du retour d'un cours extrascolaire. Bientôt, les élèves meurent les uns après les autres de façon atroce. Désormais, les deux frères et sœurs doivent trouver un moyen d'échapper à ce qui semble être une condamnation à mort inévitable.Les personnages principaux du manga sont les jumeaux Yami et Yomi. Élevés seuls, leurs parents ayant disparu mystérieusement des années auparavant, les garçons souffrent d'une étrange maladie : les blessures de l'un sont ressenties par l'autre. Leurs tempéraments sont diamétralement opposés : Yomi est du genre à défendre les faibles et à aider les autres, tandis que Yami, rebelle, ne se soucie que de son frère. Suite à un événement tragique lors d'un voyage scolaire à la Tour de Tokyo, les deux frères traversent une véritable épreuve. Le professeur de la classe des protagonistes se suicide et maudit tous ses élèves, victimes de harcèlement scolaire. Peu après, un accident de bus les précipite dans le Tokyo souterrain. Ce lieu légendaire est réputé pour punir les coupables. Yami et Yomi survivront-ils aux épreuves infernales que leur réserve cet endroit mystérieux ? Shin Tokyo s'ouvre sur des scènes scolaires montrant un groupe d'élèves harcelant leur professeur. Seul Yomi tente de l'aider, ce qui lui vaut des ennuis avec une bande de jeunes voyous, et Yomi se retrouve malgré lui impliqué dans le conflit. On apprend rapidement à connaître les personnages et on découvre leur passé ainsi que le lien singulier qui unit les frères jumeaux. Puis, un bref aperçu du Tokyo souterrain légendaire nous est présenté : un lieu mystérieux où les criminels et les auteurs de méfaits sont punis pour leurs transgressions. À la fin d'une sorte de prologue, on assiste au suicide d'un professeur qui avait tout planifié pour punir sa classe des souffrances qu'il a endurées. Le professeur est furieux contre ses bourreaux, mais aussi contre ceux qui sont restés indifférents à ses injustices, et même contre ceux qui ont vainement essayé de l'aider. Les élèves se retrouvent dans une version étrange de Tokyo, sur un pont en ruines. On leur explique le jeu auquel ils participent et le premier défi qui les attend. Ceux qui souhaitent survivre doivent surmonter une série d'épreuves et atteindre un point précis pour pouvoir retourner dans le monde normal. Les autres sont condamnés à la torture, à la souffrance et à une mort atroce. La première mission des adolescents est de vaincre une étrange créature qui leur barre le chemin. Le chaos éclate lorsque cette mystérieuse silhouette se met à les massacrer à coups de pelle. La panique s'empare de tous et une lutte pour la survie s'engage. Battle Royale a donné naissance à un film culte et à une excellente adaptation en manga, Shin Tokyo fait immédiatement penser à ce titre. Les deux histoires racontent le combat à mort d'un groupe d'adolescents dans des jeux étranges, provoqués par leur professeur. Les détails diffèrent, certes, mais il est difficile de ne pas conclure que le manga s'inspire, d'une manière ou d'une autre, de ce titre provocateur. Nous ne savons pas encore comment l'histoire va se dérouler. Cependant, le potentiel est prometteur. Le titre est sanglant et choquant. Il y a beaucoup de gore et des moments assez intenses. Parallèlement, le récit offre un potentiel de réflexion et un message sur les thèmes abordés en introduction. Deux frères jumeaux ont tenté d'aider leur professeur. D'autres élèves craignaient pour leur sécurité face au comportement des voyous qui harcelaient leur professeur. On rencontre également un groupe d'élèves qui cherchaient une solution constructive, redoutant qu'une mauvaise décision ne soit plus préjudiciable que bénéfique à leur professeur. Ainsi, cette histoire recèle un potentiel narratif qui explore les notions de responsabilité, d'entraide et de culpabilité liée à l'indifférence face à la souffrance dont nous sommes témoins. Côté graphique,, l'ambiance est sympa et le méchant du premier tome a une sacrée allure. Par contre, le design des personnages est assez kitsch et fait penser aux mangas préfabriqués. C'est une question de goût, bien sûr, mais les décors et les autres éléments du manga sont réussis.Ce premier tome du manga Shin Tokyo est une lecture agréable. Il a le potentiel pour devenir une œuvre intéressante et pourrait plaire aux amateurs d'horreur et de gore. Il est assez difficile de prédire la suite, car l'introduction est solide et les scènes d'action sont immersives. Difficile aussi de savoir si ce sera plus qu'un simple manga de plus sur des adolescents massacrés par des monstres.Date de parution : 15 Octobre 2025Editions : Mangetsu