Le renseignement Open-source permet de découvrir votre empreinte digitale et vos points faibles par ESET

24/11/2025
Le 24 novembre 2025 - C’est ici qu’intervient l’OSINT (Open Source Intelligence). Ce terme désigne la collecte et l’analyse de données publiques pour en extraire des informations exploitables. Les journalistes peuvent l’utiliser pour leurs enquêtes et vérifier des faits, les entreprises peuvent gérer leur réputation ou surveiller leurs concurrents et les chercheurs peuvent l’utiliser pour leurs travaux. Si l’on cherche à donner du sens à des données publiques, on est déjà dans le domaine de l’OSINT, que l’on trouve également dans des applis de cybersécurité.
A l'origine, c’était une pratique réservée à l’armée et aux forces de l'ordre. C’est maintenant une discipline essentielle en cybersécurité, permettant d'évaluer les risques, d'identifier les actifs vulnérables et de comprendre les menaces potentielles. L'OSINT permet aux organisations d’avoir une vision plus claire de leur empreinte digitale et les aide à trouver leurs failles avant qu'elles ne soient exploitées à des fins malveillantes.
Les testeurs d'intrusion l'utilisent lors de la localisation des domaines ou services exposés. Les équipes de renseignement sur les menaces s'en servent pour suivre les activités malveillantes sur les réseaux sociaux ou les forums clandestins. L'OSINT permet de tester la visibilité des infrastructures depuis l'extérieur. Les professionnels de la sécurité peuvent aussi mieux comprendre les acteurs malveillants en repérant leurs tactiques et en observant leurs échanges.
Mais toute information accessible au public, à propos d’une organisation, l’est également pour les adversaires, qui peuvent exploiter l'OSINT pour des attaques de spearphishing, car la connaissance des habitudes ou des collègues d'une cible rend l'appât plus convaincant.
Les spécialistes de l'OSINT utilisent une multitude d'outils, libres ou propriétaires, qui automatisent la collecte et l'analyse des données. Parmi les plus courants, l’on trouve : Shodan, Censys et Maltego (un outil de cartographie visuelle pour relier des personnes, des domaines et des adresses IP afin de révéler des connexions cachées ) ; TheHarvester, Recon-ng, SpiderFoot (ensembles de scripts qui collectent des adresses mail, sous-domaines, hôtes, noms d'utilisateur, etc., à partir de sources multiples, ils sont utiles en phase de reconnaissance des tests d'intrusion); OSINT Framework et OSINTCombine (outils qui organisent des centaines de ressources gratuites par catégorie) ; Google Dorks et GooFuzz (techniques de recherche avancées pour aider à découvrir des données sensibles indexées par les moteurs de recherche ) ; Namechk et Sherlock (outils de gestion des réseaux sociaux qui vérifient si un nom d'utilisateur existe sur des dizaines de sites et utiles pour créer des profils numériques); Skopenow, Telegago ou AccountAnalysis (outils plus avancés qui analysent les comportements et les interactions sur des plateformes comme X, Facebook ou Telegram) etc. Les projets automatisés peuvent combiner le renseignement en sources ouvertes (OSINT) avec des alertes en temps réel. FBI Watchdog signale, en temps réel, les domaines saisis légalement et les modifications DNS. Il existe aussi divers outils qui surveillent les forums criminels afin de détecter les premiers signes de campagnes de rançongiciels.
Pour débuter, voici quelques outils gratuits avec une documentation complète : on explore le framework OSINT (OSINT Framework) pour trouver des ressources catégorisées ; on expérimente avec TheHarvester, Recon-ng et SpiderFoot pour comprendre la collecte automatisée de données ; on apprend les bases du Google Dorking et comment utiliser Shodan ; on essaie Maltego, qui intègre plusieurs API dans une seule interface, pour visualiser les relations et les ensembles de données (visualize relationships and datasets).
Savoir comment utiliser les outils OSINT est une chose ; savoir enquêter de manière responsable en est une autre. Il faut aussi savoir quand créer de faux comptes pour les enquêtes, quand utiliser le web scraping pour traiter de grands ensembles de données et quand explorer le dark web (explore the dark web). Il ne faut jamais oublier de respecter les lois sur la protection de la vie privée et l'éthique de la recherche : elles font partie intégrante du métier.
« À la veille de 2026, le renseignement open-source (OSINT) est plus pertinent que jamais. Il fait maintenant partie intégrante du fonctionnement de la cybersécurité, du journalisme et de la recherche. L'explosion des données disponibles, liée à une automatisation plus intelligente et à l'IA, permet à tous d'extraire des renseignements significatifs des sources ouvertes. Bien menée, l'OSINT transforme le flux incessant d'informations en ligne en données exploitables, » conclut Mario Micucci, chercheur chez ESET.
