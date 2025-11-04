Développé par Super16bits, Twilight Parade: Moonlit Mononoke est un shoot'em up classique en 2D à défilement horizontal, conçu principalement pour les nouveaux joueurs. Comme son titre l'indique, Twilight Parade : Moonlit Mononoke n'a pas grand-chose à dire, bien au contraire. Et c'est vraiment dommage, car l'idée de base, bien que simple et banale, aurait pu être bien plus intéressante. En bref, les protagonistes, un groupe d'oni plantureuses et puissantes, n'ont pas été invitées à une sorte de méga-parade rassemblant une multitude de yokai. Plus précisément, il s'agit des célébrations du Hyakki Yagy? , ou « le défilé nocturne des cent yokai ». Il s'agit d'une tradition japonaise selon laquelle, chaque année, des centaines de y?kai envahissent les rues de la ville, exclusivement la nuit. Le folklore japonais a toujours exercé une fascination indéniable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous attendions à davantage. Au lieu de cela, après une introduction écrite, nous sommes littéralement plongés dans l'action sans le moindre développement narratif. Il est également à noter qu'il n'y a même pas de conclusion… Après avoir terminé le cinquième et dernier niveau, le générique défile immédiatement, nous ramenant au menu d'ouverture, pour le moins décevant. Oui, Twilight Parade : Moonlit Mononoke ne compte que cinq niveaux , pour une durée de vie totale inférieure à une demi-heure. La raison ? Le jeu est d'une simplicité déconcertante : pas de véritable fin de partie et des « continuations » quasi infinies. À cela s'ajoutent quatre personnages seulement, chacun arborant une apparence légèrement suggestive, dont une oni plantureuse chevauchant une banane géante… Chaque oni est accompagné d'un petit familier servant de feu supplémentaire, mais, esthétiquement mis à part, ils se ressemblent tous, rendant les parties suivantes particulièrement superflues. Bref, Twilight Parade : Moonlit Mononoke est un shoot'em up 2D à défilement horizontal frénétique qui ne cherche pas à innover. C'est une expérience très rétro, presque arcade… à ceci près que le système de score est quasiment optionnel et constamment gâché par des continues infinis et des situations quasi impossibles.Voici le fonctionnement : chaque oni possède une puissance de feu de base, à laquelle s'ajoute celle de son familier, qui suivra fidèlement nos aventures. Le jeu ne propose ni tutoriel ni explication des commandes, mais il est assez facile à prendre en main. Outre le tir principal, une sorte d'« onde » s'active automatiquement en cas d'impact, mais on peut aussi l'activer manuellement. C'est le seul consommable ; il permet d'éliminer tous les projectiles visibles à l'écran en un seul tir. C'est particulièrement utile contre les boss qui, dotés d'une quantité de points de vie « excessive » et d'une résistance hors du commun, déchaînent des pluies de projectiles difficiles à esquiver… du moins en apparence. En réalité, le retour d'information entre le projectile et le personnage est imprécis et mal calibré . Notre personnage étant assez lourd par rapport au nombre de balles à l'écran, certaines parties de son corps sont insensibles aux impacts, afin d'éviter une mort constante. Le problème est de savoir lesquelles… Bref, les mécaniques devraient être simples et intuitives, mais elles se révèlent imprécises et obscures. Le niveau de difficulté apparent, parfois excessif, est en fait inexistant. Comme mentionné à plusieurs reprises, on peut jouer à Twilight Parade : Moonlit Mononoke de façon catastrophique, car les « continues » infinies permettent de terminer cette aventure déjà courte sans trop de difficultés. C'est dommage, car les ennemis sont variés et intéressants à découvrir et à vaincre. En revanche, les boss sont l'élément le moins inspiré et le plus monotone. Avec une santé excessive et un manque de variété dans leurs animations et leurs attaques, ces ennemis gigantesques, qui ne sont rien de plus que des oni aux formes généreuses, passent totalement inaperçus. Les graphismes sont le point fort du jeu, offrant un pixel art agréable et coloré qui s'accorde bien avec le folklore japonais. Il est regrettable que les environnements soient sans inspiration et les animations clairsemées, ce qui rend l'ensemble assez terne et monotone. Même les projectiles, dont les formes et les couleurs varient peu, contribuent à cette impression de manque de cohérence et de fadeur. La bande-son n'est pas convaincante non plus et, en partie à cause de la courte durée du jeu, ne propose pas une variété sonore suffisante. Enfin, il convient de noter la présence de sous-titres français, mais, comme mentionné précédemment, le texte est peu abondant .Twilight Parade : Moonlit Mononoke est un titre bien trop court, au gameplay pas toujours précis et à la difficulté apparemment insignifiante, qui ne parvient pas à se forger une identité propre. C'est d'autant plus dommage que le concept de base était prometteur, tout comme les graphismes pixel art colorés et variés, parfaitement adaptés à l'univers des yokai.