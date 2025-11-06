



Il existe de nombreuses manières d'aborder un événement historique. Parfois, malgré tous les efforts déployés pour le comprendre, la simplicité est une vertu. C'est précisément le cas de La Bataille de Simancas . Il faut un certain temps pour saisir le contexte temporel du récit, qui débute en février 939 et dont la bataille n'a eu lieu qu'en août. Mais finalement, on comprend que toutes les remarques de Rafael Jiménez constituent une préparation essentielle à ce qui importe vraiment dans ce roman graphique : la bataille elle-même, notamment telle que Raúlo Cáceres la dépeint, avec une grandeur épique saisissante et une mise en page d'une grande imagination et d'une maîtrise remarquable. La Bataille de Simancas est visuellement époustouflante ; c'est un roman graphique conçu ainsi, et cela paraît logique compte tenu du niveau de détail atteint pour créer une immersion temporelle totale à tous les niveaux. Au sein d'un récit plutôt académique, où les faits vérifiables priment sur les dialogues imaginaires destinés à les étayer, cette perspective historique est appréciée, une perspective qui n'a pas peur de s'aventurer, pour ainsi dire, sur des voies plus commerciales, davantage axée sur quelque chose qui dépasse la simple représentation de certaines figures historiques ou le souvenir de dates et de lieux. Cela étant dit, il ne s'agit en aucun cas de minimiser le travail de Jiménez. Au contraire, précisément parce que l'album est conçu pour mettre en valeur le talent de l'artiste, sa tâche est d'autant plus complexe. Il doit veiller avec minutie et précision à ce que nous comprenions tout ce qui se passe avant que le bain de sang ne commence, et relever ce défi est particulièrement stimulant. L'équilibre entre les deux camps du conflit relève presque davantage de l'interprétation du lecteur que de celle de l'auteur, car il s'agit en réalité plus de l'histoire des forces du calife Abd al-Rahman III que de celle de la coalition chrétienne menée par Ramiro II.Ce qui est certain, c'est que tout ce que l'auteur inclut vise à nous aider à comprendre une période historique de confrontation totale entre deux cultures radicalement différentes. Malgré le peu de place accordée au développement des personnages, ceux-ci sont très bien définis, ce qui nous permet de comprendre non seulement leurs motivations, mais aussi leurs aspects plus capricieux et égocentriques. Tout cela, sachant que la moitié du livre est consacrée à la bataille elle-même et à ses conséquences, ce qui oblige à condenser considérablement les informations données, et c'est peut-être de là que vient l'impression que tout se déroule dans un laps de temps beaucoup plus court qu'en réalité. Nous l'avons déjà dit, mais il est important de le répéter : le travail de Cáceres est une excellente raison de se plonger dans * La Bataille de Simancas *. Épique, bien sûr, comme on peut s'y attendre puisqu'il s'agit d'une bataille, ce sont ces pages qui sont véritablement remarquables. Il n'hésite pas à multiplier les personnages sur ses doubles pages ou à accorder à un seul personnage tout l'espace nécessaire pour comprendre la scène. Son dessin brille par sa richesse de détails, donnant vie à des aspects presque imperceptibles et nous incitant à regarder la page plusieurs fois pour en saisir toute la subtilité. Il ne faut pas non plus négliger la mise en page imaginative, même si elle n'est pas omniprésente et coexiste parfois avec une disposition plus traditionnelle des cases. La maîtrise de l'encre est la véritable cerise sur le gâteau de cette splendide œuvre visuelle. Le seul contenu supplémentaire est un portfolio de croquis de Raúlo Cáceres.La bataille de Simancas est une lecture très agréable grâce à la combinaison de deux aspects : ses objectifs didactiques sont évidents, avec une exposition claire des faits et une volonté de faire revivre un autre épisode historique nécessaire, mais aussi grâce à un sens du spectacle très attrayant.Date de parution : 06 Novembre 2025Editions : Graph Zeppelin