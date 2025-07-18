L'histoire de Fire Emblem Engage, voit le Dragon Divin Alear, le principal protagoniste de l'histoire et dont on peut choisir le sexe au début du jeu, se réveiller après un profond sommeil qui a duré mille ans. Malheureusement, les nouvelles ne seront pas toutes heureuses, car son réveil coïncidera avec le retour du méchant dragon Sombron, qui avait été vaincu et banni précisément mille ans plus tôt. Accueilli par des valets qui veillaient depuis des années sur le sommeil du Dragon Divin, Alear est amené devant sa mère, également un Dragon Divin. Sa rencontre avec des monstruosités appelées aberrations va cependant déclencher une série d'événements qui vont l'impliquer personnellement, et Alear n'aura d'autre choix que de se battre. Il faut dire que c'est précisément sur le plan de l'intrigue que Fire Emblem Engage ne donne pas le meilleur de lui-même, faisant quelques pas en arrière par rapport à son prédécesseur direct, Three Houses, ou Awakening sorti sur Nintendo 3DS. L'histoire est très linéaire, et ses différents rebondissements sont presque tous prévisibles. Cependant, elle reste une histoire agréable et légère qui accompagnera le joueur tout au long d'une longue campagne composée de près de 30 chapitres principaux et de plusieurs quêtes annexes.Une partie du mérite de cet agrément dans Fire Emblem Engage doit être attribuée à un casting de personnages qui, en plus de voir le retour des protagonistes principaux et les plus célèbres des anciens chapitres sous forme d'emblème, tels que Marth, Micaiah, Celica et bien d'autres, est très bien caractérisé, large et très diversifié, avec un style plus animé et moins sombre que les autres chapitres. Il ne sera pas facile de trouver nos préférés au milieu d'une telle abondance. Il est dommage qu'un autre petit point sensible soit l'affaiblissement du facteur relation/romance entre les différents personnages. S'il existe toujours des histoires intéressantes entre les différents protagonistes, utiles pour mieux les connaître, les interactions avec les héros de Fire Emblem Engage sont souvent très anonymes, presque forcées et peu mordantes. Il n'en reste pas moins que dans tous les cas, Fire Emblem Engage pousse le joueur à accomplir des quêtes et à poursuivre l'intrigue, à voir la tournure (prévisible) des événements, mais surtout les nouveaux personnages qui vont se rencontrer et rejoindre notre cause.Le squelette de Fire Emblem Engage suit ses prédécesseurs, à savoir, pour les non-initiés, des RPG stratégiques avec des cartes en échiquier, dans lesquels nous déplaçons nos unités à tour de rôle pour faire face aux unités ennemies. Chaque unité aura des forces et des faiblesses, et sera soumise à un triangle d'armes, où les épées seront plus fortes que les haches, les haches l'emporteront sur les lances, et les lances battront les épées. Mais ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte, car des unités bien entraînées seront capables de l'emporter même avec une arme désavantagée. En plus du triangle vu ci-dessus, il existe d'autres unités neutres, comme les assassins, les archers et les mages, qui n'auront pas de faiblesses envers ces trois armes, mais seulement contre les utilisateurs de membres ou d'attaques de main. Les faiblesses des différentes armes sont un facteur très important à toujours prendre en compte avant l'affrontement, car elles introduisent une nouvelle mécanique appelée " Break ". En plus de faire plus de dégâts, attaquer avec une arme avec un avantage infligera ce nouveau statut, qui durera un tour et désarmera fondamentalement l'unité attaquante, la privant de la possibilité de contre-attaquer.De plus, dans Fire Emblem Engage, chaque unité appartiendra à une catégorie telle que blindée, volante, renfort et mystique, qui fournira évidemment d'autres caractéristiques. Si elles sont adjacentes à un ennemi, les unités avec des renforts l'attaqueront chaque fois qu'une de nos unités ciblera cet ennemi, infligeant des dégâts supplémentaires, tandis que les mystiques peuvent littéralement dévaster les défenses des unités blindées, qui ont peu de chances d'être affectées par les attaques physiques normales. Il y aura aussi le facteur terrain, qui, selon le type, donnera des modificateurs ou des effets spéciaux aux unités qui se trouvent dessus, comme une valeur d'esquive plus élevée ou une restauration des points de vie.Le cœur et la plus grande innovation de ce Fire Emblem Engage réside dans les emblèmes et leur mécanique. Il s'agit de pièces d'équipement spéciales, qui auront la particularité de pouvoir invoquer des héros d'anciens chapitres de la série, qui, en plus d'offrir des augmentations de statistiques à celui qui les porte, auront la capacité spectaculaire de fusionner avec lui, et de créer une nouvelle unité beaucoup plus puissante. Une fois "fusionné", le héros emblématique donnera des capacités spéciales et des coups ultimes à son porteur, ce qui bouleversera véritablement les schémas de jeu. Cette fusion durera trois tours, après quoi il faudra attendre que la barre de fusion se recharge pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Visuellement, les fusions ont également leur effet, le héros emblématique étant visible aux côtés de l'unité qui l'invoque pendant le combat, et formant une seule unité pendant la fusion. En continuant à utiliser l'emblème, l'unité gagnera de l'expérience avec l'emblème, débloquant diverses caractéristiques, comme d'autres augmentations de stat, et des compétences actives et passives. Il est évident qu'une fois l'emblème retiré, l'unité perd ces avantages, mais c'est là que le mécanisme d'héritage entre en jeu.En effet, chaque emblème fournira des compétences qui pourront être héritées, au prix du paiement du prix en points d'obligations, qui peuvent être obtenus de différentes manières. Chaque unité pourra hériter de plusieurs compétences, mais ne pourra en équiper que deux à la fois. Ceci, ainsi que les caractéristiques individuelles de chaque unité, mélangées à celles de la classe actuelle, fournira un système de personnalisation jamais vu dans la série. Pour chaque anneau emblématique en notre possession, nous pouvons créer des anneaux mineurs dans notre base, en payant toujours un coût en points d'attache. Ces anneaux mineurs sont divisés en quatre raretés et offriront des bonus aux statistiques et les plus rares également aux capacités. La particularité est que chaque anneau mineur sera représenté par un héros appartenant au monde du héros qui l'a créé, mais malheureusement ils ne pourront pas être invoqués et ne seront pas visibles en combat.Dans Fire Emblem Engage, le facteur de personnalisation ne s'arrête pas là. Il y aura en effet de nombreuses classes, divisées en basiques, avancées et spéciales, dans lesquelles nous pourrons transformer nos unités au prix de remplir leurs prérequis et d'avoir le bon item. De plus, même si les différents protagonistes seront plus performants dans les classes établies, nous pourrons complètement déformer leur rôle en changeant leur classe de base. L'une des principales nouveautés des armes est que, à l'exception des bâtons, dans Fire Emblem Engage, elles n'auront plus un nombre déterminé d'utilisations avant de se briser, mais nous pourrons les utiliser à volonté. En outre, ils disposeront de diverses personnalisations et améliorations disponibles à Somniel, notre base d'opérations, qui nous permettront d'augmenter leurs statistiques, de les transformer et de leur graver des emblèmes. Une telle profondeur stratégique et une telle personnalisation n'ont jamais été vues dans aucun chapitre de la série. En plus des quêtes principales, dans Fire Emblem Engage, nous pouvons prendre part à des batailles aléatoires sur la carte du monde, à des quêtes annexes appelées appendices, dans lesquelles nous pouvons souvent enrôler des personnages secondaires, et aux chapitres divins. Après chaque bataille, nous aurons la possibilité d'explorer une partie du champ de bataille à la recherche d'objets de valeur et d'animaux que nous pourrons adopter et ramener à Somniel.Après cela, Fire Emblem Engage nous donnera le choix de rester sur la carte ou de retourner à Somniel, la base qui prend la place de l'académie officielle vue dans Three Houses, où il y aura diverses activités secondaires et des boutiques où nous pourrons acheter notre équipement. De l'arène où l'on peut laisser nos unités s'entraîner les unes contre les autres, à l'étang de pêche, en passant par la cantine où l'on peut manger des repas pour recevoir des bonus en combat et nouer des liens avec les convives, jusqu'à la ferme pour récolter des ressources, il y a toujours quelque chose à faire à Somniel. Ce qui est dommage, c'est qu'au bout de quelques heures, toutes ces activités commencent à devenir monotones, mais le joueur sera toujours "incité" à les accomplir afin de recevoir les avantages. L'impression générale des activités de Somniel dans Fire Emblem Engage est celle d'un potentiel gâché. Presque toutes auraient pu être mieux traitées, en les approfondissant, alors qu'au fil des heures, elles se révèlent n'être qu'une petite tâche à accomplir pour obtenir certains bonus et objets. Il est également possible d'interagir avec les membres de notre équipe dans cette base, dans une partie sociale beaucoup plus terne et moins mordante que les autres chapitres.Fire Emblem Engage est visuellement un plaisir à voir, surtout en ce qui concerne les protagonistes et leurs animations en combat, avec un motif de couleurs très vivant et caractéristique. Le character design de Mika Pikazo apparaît très soigné et il n'a rien à envier aux meilleurs anime et manga du moment. Fire Emblem Engage est un triomphe stylistique et chromatique, et surtout il représente un net progrès sur le plan technique par rapport à son prédécesseur, tant en termes de stabilité que de propreté générale. En mode docké comme en mode portable, le jeu n'a jamais failli et était toujours splendide à regarder, et il est dommage que les nombreux environnements différents aient été mal exploités sur le plan ludique, avec des zones toujours trop petites et ne rendant pas l'idée d'une veine pour le moins artistique. Cela étant, les différents décors de la carte ne privent pas pour autant de quelques curiosités vraiment remarquables, comme des batailles dans la cour d'un château au coucher du soleil.Excellent travail également avec la bande sonore, qui ne trahit pas la tradition de la série en présentant des chansons adaptées à chaque moment et avec une touche d'épopée. Il existe également trois niveaux de difficulté, modifiables en cours de jeu mais uniquement à la baisse. En fait, ce choix est très étrange, même si la courbe de difficulté du titre est généralement bien équilibrée. En termes de longévité, Fire Emblem Engage n'atteint pas celle de son prédécesseur Three Houses, également parce que contrairement à ce dernier, il ne comporte qu'une intrigue principale et même assez linéaire, mais il reste aussi élevé que le facteur de rejouabilité, surtout si vous êtes un amoureux du genre et que vous avez envie d'expérimenter toutes les possibilités de personnalisation offertes par le titre. Bien sur, Fire Emblem Engage est localisé en français avec des textes et des sous-titres réussis.Fire Emblem Engage élève le niveau stratégique de la série bien au-dessus de la barre, grâce à de nouvelles mécaniques et à un système d'emblèmes amusant qui, en plus d'être très apprécié des fans nostalgiques de la série, s'intègre très bien aux mécanismes du jeu, offrant une personnalisation des unités jamais vue dans les chapitres précédents. À tout cela s'ajoute une distribution de personnages importante et bien caractérisée, ainsi qu'un compartiment graphique et sonore vraiment à la hauteur. Malheureusement, une histoire assez linéaire, un facteur relationnel moins profond que dans les chapitres précédents et des activités annexes très répétitives enlèvent ce petit quelque chose de plus à cet excellent chapitre de la série.