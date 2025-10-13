Lâ€™IA fait vaciller les postes dÃ©butants et accÃ©lÃ¨re la transformation des entreprises

Lâ€™intelligence artificielle sâ€™impose plus vite dan ooit dans les organisations, et les profils dÃ©butants en ressentent directement les effets. Selon une Ã©tude dâ€™IDC pour Deel, deux entreprises sur trois sâ€™attendent Ã recruter moins de juniors, tandis que 91% voient dÃ©jÃ des rÃ´les disparaÃ®tre ou se transformer sous lâ€™impulsion de lâ€™automatisation. Cette Ã©volution rÃ©duit les opportunitÃ©s dâ€™apprentissage et complique la formation de futurs leaders.



Les entreprises rÃ©agissent nÃ©anmoins rapidement : 67% investissent dÃ©jÃ dans des formations en IA pour renforcer les compÃ©tences internes et soutenir la transition. Celles qui repensent aujourdâ€™hui les fonctions et les trajectoires de carriÃ¨re semblent les mieux placÃ©es pour suivre le rythme dâ€™un marchÃ© dominÃ© par lâ€™IA.



Les disparitÃ©s rÃ©gionales restent marquÃ©es. Les Ã‰tats-Unis, lâ€™Argentine et la Nouvelle-ZÃ©lande signalent les plus fortes suppressions de postes, alors que la Chine privilÃ©gie la refonte des fonctions via des programmes nationaux de requalification. Ã€ lâ€™Ã©chelle mondiale, les obstacles demeurent les mÃªmes : systÃ¨mes IT obsolÃ¨tes, pÃ©nurie de talents IA et manque de gouvernance claire autour de lâ€™usage responsable de ces technologies.



Dans ce paysage en mutation, les diplÃ´mes perdent de leur importance. Les entreprises recherchent avant tout des compÃ©tences immÃ©diatement opÃ©rationnelles : certifications techniques, pensÃ©e critique et communication efficace. Lâ€™IA redistribue ainsi les cartes, et redÃ©finit autant les mÃ©tiers que les parcours professionnels eux-mÃªmes.