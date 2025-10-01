Se connecter  
Animal Human tome 1
Publié le 19/11/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1752600864-9782382817216_1_75.jpg


Animal Human (Doubutsu Ningen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Hakusensha. Après un accident de voiture, un père et sa fille se retrouvent au cœur d'une communauté villageoise hors du commun. Les villageois sont tous des êtres mi-humains, mi-animaux. Après avoir eu un accident de voiture dans la forêt, un père et sa fille se retrouve sauvé par des villageois du coin. Mais en se réveillant, le père découvre que ses sauveurs sont bizarrement affublés de costumes d'animaux. Acceptant leur invitation à diner, c'est au moment de vouloir partir qu'ils vont lui montrer leur "ferme", et qu'il va bien devoir se rendre à l'évidence, ce ne sont pas des costumes. Ces êtres sont de vrais animaux humanoïdes, doués de parole, et tenant une ferme dans laquelle sont élevés des humains, exactement comme on élèverait du bétail. Tentant de s'enfuir avec sa fille, les deux se feront rattraper assez vite. Plus qu'a savoir ce qu'il va leur arriver... car pour ces créatures, les nouveaux venus ne sont que de la chair fraîche !

Honnêtement, nous avions de grandes attentes pour ce titre, et nous n'avons pas été déçu. Nous connaissions déjà le concept d'échanges entre humains et animaux grâce à la littérature, mais c'était une première en manga, et le visualiser est une toute autre histoire. C'est sanglant, brutal, dérangeant, et le commentaire social est omniprésent ; c'est pourquoi nous recommanderions ce titre avant tout aux fans d'horreur les plus fervents (ou à ceux qui souhaitent le devenir). Nous avons été complètement absorbés par l'histoire, ce qui a rendu certaines scènes d'autant plus répugnantes et nous a assurément donné matière à réflexion. Ce que l'on a particulièrement apprécié dans ce tome, c'est que les différentes atrocités n'étaient pas simplement répétées machinalement, mais qu'il y avait une véritable intrigue, ce qui, sans pour autant rendre les événements plus supportables, les a certainement rendus plus intéressants. Les protagonistes étaient incroyablement vivants, et nous avons pu éprouver de l'empathie pour eux et les soutenir. Ainsi, au-delà du carnage, on assiste à un retournement de situation complet et à une profondeur insoupçonnée, ce qui a fait de ce livre un véritable coup de cœur. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire plus, car chaque mot supplémentaire gâcherait la surprise, mais le message final est on ne peut plus clair. Juste au moment où l'on tente de prendre parti ou de comprendre, un nouveau détail surgit, et toutes nos certitudes s'envolent. Le lecteur est manipulé de façon machiavélique, et c'est très efficace de la première à la dernière page. C'est une lecture incontournable pour la période la plus effrayante de l'année, car quoi de plus terrifiant qu'un renversement des rôles avec les animaux, quand on pense à tout ce que les humains leur font subir ? La suite est encore bien plus surprenante, et là, on franchit une limite, car la folie s'empare de nous sous toutes ses formes. Il y a de quoi être dégoûté, choqué, fasciné, impressionné, captivé et sans voix – que demander de plus à un scénario d'horreur aussi bien ficelé ?

VERDICT
Ici, ce ne sont pas les humains qui mangent des animaux, mais l'inverse. Des hybrides animaux (têtes d'animaux et corps humains) sont élevés au sein d'une société animale afin de pouvoir être consommés une fois adultes. C'est un sujet socialement critique qui invite à la réflexion.

Date de parution : 01 Octobre 2025
Editions : Mangetsu
 Notre Avis
8 / 10
