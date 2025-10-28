BungÃ´ Stray Dogs - Dazai, ChÃ»ya, 15 ans tome 1

BungÃ´ Stray Dogs - Dazai, ChÃ»ya, 15 ans (Bungou Stray Dogs: Dazai, Chuuya, Juugosai) est une sÃ©rie en quatre tomes publiÃ©e au Japon aux Ã©ditions Kadokawa. Peu aprÃ¨s sa prise de contrÃ´le de la Mafia Portuaire, Ogai Mori charge le jeune Osamu Dazai d'enquÃªter sur une rumeur inquiÃ©tante concernant une menace nommÃ©e Â« Arahabaki Â». Au cours de ses recherches, Dazai fait une rencontre troublante avec Chuya Nakahara, un garÃ§on surnommÃ© le Â« Roi des Moutons Â», capable de manipuler la gravitÃ©. MalgrÃ© leur aversion mutuelle, pour percer le secret d'Arahabaki, ils devront apprendre Ã mettre de cÃ´tÃ© leurs diffÃ©rendsâ€¦ Â« Bungo Stray Dogs : Dazai, ChÃ»ya, 15 ans Â» raconte l'histoire de Dazai et Chuya avant qu'ils ne deviennent le duo le plus redoutÃ© de la Mafia Portuaire. Leur premiÃ¨re rencontre Ã©tait-elle un signe d'espoir ou un mauvais prÃ©sage ?Â« On ne peut polir un diamant qu'avec un diamant. Â» Dans une ville oÃ¹ le crime et les pouvoirs surnaturels sont monnaie courante, deux personnalitÃ©s diamÃ©tralement opposÃ©es s'entrechoquent : Dazai, un intrigant brillant mais cynique, et ChÃ»ya, un solitaire impulsif. Ce qui commence comme une collaboration improbable se transforme en un partenariat lÃ©gendaire â€“ ou plutÃ´t, en une source inÃ©puisable de chaos. Nous avons vraiment adorÃ© le dÃ©but de ce prÃ©quel, mÃªme sans rien savoir de l'histoire ! La dynamique entre Dazai et ChÃ»ya est hilarante ! Leurs taquineries incessantes et leur complÃ©mentaritÃ© parfaite sont tout simplement irrÃ©sistibles. Ils sont tous les deux formidables individuellement, mais ensemble, ils sont tout simplement gÃ©niaux ! L'histoire de leur rencontre plutÃ´t fortuite est incroyablement divertissante et nous a immÃ©diatement donnÃ© envie de lire la suite. Bien que certains passages soient un peu difficiles Ã lire, le rÃ©cit est puissant et immersif. C'est douloureux de repenser Ã la scÃ¨ne de Bungo Stray Dogs 23 oÃ¹ Dazai se remÃ©more ses souvenirs avec ChÃ»ya. Le seul petit bÃ©mol concerne l'animation des scÃ¨nes d'action : nous avons parfois eu du mal Ã distinguer ce qui se passait. CÃ´tÃ© scÃ©nario, en revanche, c'est une introduction vraiment rÃ©ussie qui donne encore plus envie de lire la suite !Une entrÃ©e en matiÃ¨re rÃ©ussie dans l'univers de BungÃ´ Stray Dogs, pleine d'esprit et de charme, avec deux protagonistes dont la dynamique est tout simplement addictive.Date de parution : 28 Octobre 2025Editions : Ototo