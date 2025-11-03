DÃ©veloppÃ© par NipoBox, Kotenok est un jeu de plateforme et d'aventure 2D classique et basique, axÃ© sur une sÃ©rie de 50 niveaux aux dÃ©fis croissants. La premiÃ¨re impression de Kotenok n'est pas des plus positives, et parlons plus prÃ©cisÃ©ment du choix et de la crÃ©ation de l'image de couverture. On y voit non seulement le protagoniste, dÃ©jÃ relativement anonyme, mais une image clairement crÃ©Ã©e par l'IA . Une image qui n'a mÃªme pas Ã©tÃ© retouchÃ©e aprÃ¨s sa crÃ©ation, et qui se dÃ©marque des titres de plus en plus nombreux conÃ§us exclusivement pour les trophÃ©es platine rapides. Une fois passÃ©e cette esthÃ©tique initiale, plutÃ´t aliÃ©nante et peu attrayante, le titre propose une interface standard , froide et Ã©purÃ©e. De fait, le jeu ne propose aucune narration. Il n'y a pas non plus de contexte, ni mÃªme une vague indication sur le protagoniste ou le dÃ©cor. Rien. On nous prÃ©sente un tableau composÃ© de 50 cases. Chaque case est un dÃ©fi. Notre objectif est donc trÃ¨s simple : aborder et terminer chaque niveau chronologiquement. Pour plus de dÃ©tails, nous incarnons un petit chaton au pelage jaunÃ¢tre qui doit affronter une sÃ©rie de parcours se dÃ©roulant dans la mÃªme forÃªt. Le gameplay est trÃ¨s basique, utilisant du pixel art, et ne confÃ¨re pas au jeu une rÃ©elle identitÃ©. Les ennemis et les piÃ¨ges, eux aussi plutÃ´t minimalistes et monotones, n'apportent pas grand-chose. Il nous faut maintenant nous pencher sur le gameplay pour voir s'il y a une once d'originalitÃ© !Kotenok est un jeu de plateforme 2D classique composÃ© de 50 niveaux linÃ©aires oÃ¹ l'on doit essentiellement sauter, faire des doubles sauts et atteindre l'inÃ©vitable drapeau de fin de niveau. C'est tout. Le concept reste inchangÃ© du dÃ©but Ã la fin, seules la taille et la difficultÃ© des niveaux changent. Malheureusement, les capacitÃ©s de notre protagoniste manquent Ã©galement de crÃ©ativitÃ© : nous sommes un fÃ©lin capable de sauter et de faire des doubles sauts, mais dÃ©pourvu de toute autre compÃ©tence spÃ©cifique. Certes, si l'on saute sur la tÃªte de certains ennemis, on les Â« tue Â», Ã la maniÃ¨re de Mario , et dans certains cas, il faudra interagir avec des Ã©lÃ©ments spÃ©cifiques pour les dÃ©placer et se faciliter la tÃ¢che. Mais les Ã©nigmes environnementales, si on peut les appeler ainsi, sont terriblement fades et surexploitÃ©es. Pire encore, le recyclage des graphismes et des Ã©lÃ©ments de gameplay est Ã©puisant. Le repositionnement des piÃ¨ges, des ennemis et des plateformes nuit Ã la longÃ©vitÃ© d'un jeu qui manque de mordant et devient vite lassant.Kotenok prÃ©sente un pixel art extrÃªmement fade et rÃ©pÃ©titif . Les environnements sont quasiment identiques, mais remodelÃ©s Ã chaque dÃ©fi. Il en va de mÃªme pour les piÃ¨ges et les ennemis, repositionnÃ©s mais sans rÃ©elle force. En bref, rien ne ressort vraiment. On observe Ã©galement quelques lÃ©gers dÃ©fauts esthÃ©tiques concernant les dÃ©cors. Au dÃ©but, on peut se demander oÃ¹ sauter et quels murs sont rÃ©ellement solides. En effet, le chemin et le dÃ©cor sont identiques, ne variant que par la couleur. Le son est le point fort du titre, offrant des sons agrÃ©ables et assez variÃ©s. Rien de mÃ©morable, mais ils contribuent Ã rendre l'expÃ©rience plus agrÃ©able. Dommage qu'ils soient programmÃ©s en boucle : lorsqu'un morceau se termine, le suivant dÃ©marre immÃ©diatement, comme si on Ã©coutait un disque automatiquement, et semblent donc sans rapport avec ce qui se passe Ã l'Ã©cran. Quant aux sous-titres, le franÃ§ais est absent , mais il n'y a pratiquement rien Ã lire. La difficultÃ© du jeu vient du fait qu'un seul coup suffit Ã recommencer le parcours, ce qui nous oblige Ã Ãªtre attentifs au moment et Ã l'endroit oÃ¹ nous sautons, en alignant soigneusement les espaces disponibles avec ceux que nous occuperons. Il faut Ã©galement souligner ici que le retour d'information n'est pas parfait, notamment concernant les piÃ¨ges Ã pointes. En bref, il suffit parfois de les toucher pour mourir. Un petit dÃ©faut qu'il faudra prendre en compte pour progresser plus vite et en toute sÃ©curitÃ©.Quant Ã la durÃ©e , malgrÃ© le nombre apparemment important de niveaux, elle est plutÃ´t courte. Les dÃ©fis durent quelques minutes chacun, sauf obstacles particuliÃ¨rement difficiles. Les vÃ©tÃ©rans du genre, bien sÃ»r, n'auront aucun mal Ã les terminer extrÃªmement rapidementâ€¦ Ã condition de ne pas s'ennuyer. Malheureusement, Kotenok aurait pu se montrer beaucoup plus audacieux, tant en termes de gameplay que de crÃ©ativitÃ© esthÃ©tique. Un dernier mot concernant les objets Ã collectionner . Pour ceux qui souhaitent tenter de terminer le jeu Ã 100 %, le titre propose des cases dÃ©corÃ©es entiÃ¨rement indÃ©pendantes, dissimulÃ©es dans certains niveaux, dans des zones Â« secrÃ¨tes Â». Celles-ci sont rarement des chemins vraiment difficiles ou cachÃ©sâ€¦ de plus, le level design, plutÃ´t fade, est souvent rempli de chemins totalement vides, mais praticables.Kotenok est un jeu de plateforme 2D sans fioritures, rapide et sans difficultÃ© majeure. Les 50 dÃ©fis sont accessibles et classiques, mais aussi fades et rÃ©pÃ©titifs. L'esthÃ©tique pixel art est trop recyclÃ©e, et l'expÃ©rience globale manque d'Ã©lÃ©ments vÃ©ritablement uniques qui se dÃ©marquent d'un catalogue trop fourni et crÃ©atif.