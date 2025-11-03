DÃ©veloppÃ© par Suspicious Jam, King of Ping Pong: MEGAMIX est un jeu de ping-pong original qui utilise la vue Ã la premiÃ¨re personne pour proposer une sÃ©rie de dÃ©fis 3D lÃ©gers. Vous vous souvenez de Punch Out ? Eh bien, King of Ping Pong: MEGAMIX en est le reflet, sauf qu'au lieu de boxer, on y joue au ping-pong. En rÃ©sumÃ©, le titre propose une sÃ©rie de tournois de difficultÃ© croissante oÃ¹ nos adversaires se distinguent. Ils constituent d'ailleurs l'Ã©lÃ©ment le plus soignÃ© du jeu et, bien que potentiellement discrets, ils se distinguent par leur esthÃ©tique et leur talent. De plus, ils ont des Â« pouvoirs Â» alors que nousâ€¦ n'en avons pas. Ou plutÃ´t, nos possibilitÃ©s sont considÃ©rablement rÃ©duites par rapport Ã eux, et c'est tout l'intÃ©rÃªt du dÃ©fi arcade du jeu . Hormis la voix rÃ©pÃ©titive du prÃ©sentateur et les biographies courtes et fugaces de nos adversaires uniques, King of Ping Pong: MEGAMIX ne propose aucune narration. Et c'est un peu dommage, car les joueurs auraient pu donner plus de vie aux combats, rendant les combats plus palpitants. En l'Ã©tat actuel des choses, le titre brille uniquement par son style et le caractÃ¨re unique des ennemis , malheureusement en nombre limitÃ© : cinq . Eh oui, il n'y en a que cinq, et malgrÃ© plusieurs tournois disponibles, les adversaires seront toujours les mÃªmes, avec une difficultÃ© croissante. Et en parlant de difficultÃ© , sachez que King of Ping Pong: MEGAMIX ne lÃ©sine pas sur les moyens. C'est un jeu d'arcade Ã l'ancienne, rÃ©solument stimulant, qui exige une rÃ©flexion rapide et une prÃ©cision extrÃªme, ainsi qu'une adaptation rapide Ã la physique imprÃ©visible du jeu. Inutile de prÃ©ciser que, comme nous le verrons dans la section suivante, les ennemis que nous affronterons se dÃ©marquent une fois de plus du reste du jeu, offrant une bonne variÃ©tÃ© de gameplay !Jouer Ã King of Ping Pong: MEGAMIX est d'une simplicitÃ© dÃ©concertanteâ€¦ Le jeu requiert trÃ¨s peu de commandes et est immÃ©diatement accessible, mais sa difficultÃ© est particuliÃ¨rement raide, ce qui peut facilement Ãªtre source de frustration pour certains. En rÃ©sumÃ©, il s'agit d'un simulateur de ping-pong arcade 3D Ã la premiÃ¨re personne qui vous place de votre cÃ´tÃ© de la table. La table est divisÃ©e en trois positions : droite, centre et gauche. Nous pouvons nous dÃ©placer dans ces trois directions pour intercepter le tir adverse . Ce tir peut Ãªtre interceptÃ© et renvoyÃ© dans trois directions diffÃ©rentes : centre, gauche ou droite. Chaque direction de tir possÃ¨de sa propre clÃ©, ce qui permet de dÃ©cider rapidement oÃ¹ envoyer la balle adverse pour tenter de gÃªner l'adversaire. En faitâ€¦ marquer un point est gÃ©nÃ©ralement presque impossible. En effet, l'adversaire, mÃªme le plus massif, se dÃ©place rapidement et intercepte pratiquement tout. Alors, comment marquer ? Simplement, en vidant la barre d'endurance de l'adversaire . Celle-ci se vide Ã chaque coup, et oui, nous aussi. Une fois vide, l'ennemi est en phase d'Ã©tourdissement, ce qui nous donne une chance quasi certaine de marquer. Ã€ l'inverse, si nous sommes Ã©tourdis, nous pouvons encore nous protÃ©ger tant que nous anticipons suffisamment le coup adverse, car nous serons affaiblis et trÃ¨s, trÃ¨s lents. De plus, nous disposons d'une sorte de bonus Ã rechargement automatique qui, une fois activÃ©, nous permet de tirer un coup qui affaiblit encore davantage la rÃ©sistance de nos adversaires. Ces derniers, cependant, ont bien plus d'une stratÃ©gie Ã leur disposition. Chacun des cinq adversaires, en plus de capacitÃ©s passives comme les boules rotatives, la vitesse ou la puissance accrues, dispose Ã©galement de capacitÃ©s spÃ©ciales ainsi que d'un mode Â« Rage Â» qui s'active aprÃ¨s trois coups. Pour gagner une partie, il faut marquer au moins cinq points . Si les trois premiers adversaires sont atteignables, les deux derniers sont quasiment impossibles, exigeant un timing et une prÃ©cision hors du commun. Cela requiert un entraÃ®nement intensif et d'innombrables tentatives. Une telle patience est plutÃ´t rare de nos jours. Cette difficultÃ© ne couvre apparemment qu'un des principaux problÃ¨mes de King of Ping Pong: MEGAMIX : la quantitÃ© de contenu. Il s'agit de deux modes ( Arcade et Championnat ) avec cinq adversaires chacunâ€¦ et ils sont identiques dans les deux modes, soit dit en passant.Graphiquement parlant , malgrÃ© un seul lieu changeant de couleur selon le mode, le titre se distingue, une fois de plus, grÃ¢ce Ã ses adversaires. Ils ont du style, des animations simples mais efficaces, et confÃ¨rent au titre une identitÃ© forte. Il est indÃ©niable que le jeu s'inspire de gÃ©ants du genre comme Punch Out et parvient, Ã sa petite Ã©chelle, Ã proposer de bons personnages, quoique trop peu nombreux. Les effets spÃ©ciaux sont Ã©galement rÃ©ussis, tandis que la physique du jeu est volontairement Â« surrÃ©aliste Â», modifiÃ©e par les diffÃ©rents pouvoirs ennemis. Les commandes et les mÃ©canismes sont simples, mais se complÃ¨tent de maniÃ¨re intÃ©ressante. Tout comme dans Tetris, le placement des blocs influence le dÃ©roulement du niveau : votre rÃ©ussite Ã frapper les balles, la direction dans laquelle vous les lancez et le moment oÃ¹ vous choisissez d'utiliser votre super dÃ©terminent un jeu autrement trivial. L'interface utilisateur est Ã©galement contre-intuitive par rapport au design : en tant que nouveau joueur, vous voulez garder les yeux sur la balle pour Ãªtre sÃ»r de la frapper correctement, mais l'interface contient des informations prÃ©cieuses comme le timing de vos coups, si l'ennemi vous a puni et si votre super est prÃªt. Devoir parcourir l'Ã©cran du regard ne semble pas Ãªtre un dÃ©fi, mais plutÃ´t un accident malheureux. La bande sonore , bien que peu mÃ©morable, est agrÃ©able et efficace, sans jamais tomber dans la banalitÃ© ni la rÃ©pÃ©tition. Le doublage du prÃ©sentateur est Ã©galement bon, quoique limitÃ© Ã quelques rÃ©pliques rÃ©pÃ©titives. Il convient de noter l' absence totale de franÃ§ais dans le je, malgrÃ© un texte concis et assez simple Ã lire. Enfin, le jeu fonctionne bien sur consoles, il est vrai que le moteur n'ait pas des plus gourmands. C'est trÃ¨s soignÃ© et stimulant â€“ et Ã§a vaut vraiment le coup vu le prix. Et mÃªme si vous parvenez Ã vaincre les cinq champions (ce qui, encore une fois, est trÃ¨s difficile), vous pouvez toujours tenter de les battre Ã nouveau avec un score parfait de 5-0 ou tenter le mode championnat, encore plus difficile. Si vous avez envie de ressentir la rÃ©compense de surmonter des dÃ©fis difficiles, n'hÃ©sitez pas Ã le tÃ©lÃ©charger !- King of Ping Pong: MEGAMIX est un jeu rÃ©solument arcade qui exige patience et engagement. Ce n'est pas un jeu facile, mais il peut satisfaire ceux qui acceptent les dÃ©fis surrÃ©alistes qu'il propose. Dommage qu'il n'y ait que cinq types d'ennemisâ€¦ mais ils sont bien caractÃ©risÃ©s et bien diffÃ©renciÃ©s en termes de gameplay.