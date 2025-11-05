Se connecter  
Eclipse humaine tome 4
Publié le 17/11/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1763303601-436cd4763f9d0f845eb6c117e3fa9b3a86086459be1c4762fe6c8569b04b7b94.jpg


Eclipse humaine (Jinruishoku) est une sÃ©rie en cinq tomes publiÃ©e au Japon aux Ã©ditions Shueisha. Â« Un jour, on meurt et on se transforme en momie ! Â» Seita est un Ã©tudiant joyeux et insouciant comme beaucoup d'autres, mais avec une capacitÃ© particuliÃ¨re : il peut voir les fantÃ´mes. Sa vie continue paisiblement, jusqu'Ã  ce que d'Ã©tranges cadavres momifiÃ©s commencent Ã  Ãªtre dÃ©couverts dans sa ville. Alors que les rÃ©cents Ã©vÃ©nements rapportÃ©s par les journaux et la tÃ©lÃ©vision continuent de provoquer des troubles et de l'anxiÃ©tÃ© parmi les citoyens, Seita commence Ã  remarquer un comportement Ã©trange de la part de son meilleur ami Hayato. Quelle sombre vÃ©ritÃ© est cachÃ©e ?

Les vÃ©ritables responsables de la momification se sont enfin rÃ©vÃ©lÃ©s. Pour les affronter, Tsukiko et ses amis partent Ã  la recherche de ses camarades et d'informations. Pendant ce temps, Satoshi retrouve une personne avec laquelle il partage un lien profond et reÃ§oit une invitation des envahisseurs eux-mÃªmes. Dans ce tome quatre, la nature de la menace ne fait plus aucun doute. Quelle est cette entitÃ© qui ronge lentement l'humanitÃ© ? Ã€ mesure que le mystÃ¨re se dÃ©voile, il prend une tournure inattendue. Si la fin est un peu clichÃ©, utiliser l'horreur comme tremplin vers la science-fictionâ€¦ bon, on s'y attend vu le titre. L'Ã©clipse de l'humanitÃ© Â» n'est pas due Ã  un virus, mais Ã  un plan extraterrestre, et il semble dÃ©jÃ  bien avancÃ©. Si la sÃ©rie comportait au dÃ©but beaucoup d'horreur, elle a Ã©voluÃ© tranquillement vers la science-fiction (bien que l'on retrouve de la chasse aux fantÃ´mes cette fois encore) et l'intrigue est vraiment captivante. Les illustrations sont magnifiques et nous avons hÃ¢te de dÃ©couvrir comment cela va se finir ! Les personnages sont bien dÃ©veloppÃ©s et la lecture est trÃ¨s agrÃ©able. Les Ã©lÃ©ments divers, comme l'incertitude quant Ã  savoir qui se retournera contre vous et les combats Ã  plusieurs niveaux entre personnes dotÃ©es de pouvoirs spirituels, sont divertissants. L'univers est riche en contenu et il est difficile d'anticiper comment les auteurs vont pouvoir tout conclure en quelques chapitres. Il y a Ã©galement de bonnes rÃ©vÃ©lations autour du personnage de Satoshi mÃªme si une vraie part de mystÃ¨re lâ€™entoure encore.

VERDICT
Un quatriÃ¨me tome d'Eclipse Humaine riche en perspective. D'un cÃ´tÃ©, tout commence Ã  prendre forme, de l'autre, le clan ennemi semble partagÃ© ce qui rend toute conclusion difficile Ã  anticiper ...

Date de parution : 20 AoÃ»t 2025
Editions : Glenat Manga
 Notre Avis
8 / 10
