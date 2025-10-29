La série Tales est l'une des franchises de JRPG qui a constamment produit de nouvelles séries à travers les générations. Créée en 1995, la série Tales of compte actuellement 17 titres principaux et des dizaines de spin-offs disponibles sur différentes plateformes. Malheureusement, de nombreux titres plus anciens restent liés à des plateformes obsolètes, les rendant inaccessibles aux nouveaux joueurs. Pour célébrer le 30e anniversaire de la série Tales, Bandai Namco a lancé le projet Remastered , qui propose de redécouvrir d'anciens jeux Tales sur les consoles de génération actuelle. Après la sortie de Tales of Graces Remastered en janvier, le projet s'est poursuivi avec la sortie de Tales of Xillia Remastered fin octobre. L'intrigue de Tales of Xillia se focalise sur les aventures de Jude Mathis, étudiant en médecine à la capitale Fennmont, et de Milla Maxwell, femme mystérieuse - qui se dit la Déesse des Esprits - accompagnée de quatre créatures invisibles. Les joueurs pourront incarner au choix Jude ou Milla et découvrir à travers leurs yeux le monde de Rieze Maxia, où humains et esprits vivent en harmonie. Les esprits soutiennent la civilisation humaine en exauçant des vœux, comme celui de pouvoir canaliser le Mana, une forme de pouvoir spirituel. À Rieze Maxia, deux grandes nations s'affrontent pour la suprématie. La première est le royaume de Rashugal , qui utilise librement le pouvoir des esprits pour atteindre une gloire et une prospérité immenses. La seconde est Auj Oule , une nation en développement dont la puissance repose sur le contrôle des monstres et la force militaire. Confrontés aux dangereuses expériences menées par le royaume de Rashugal - mettant en péril l’équilibre du monde - Jude et Milla vont s’embarquer dans une aventure épique pour éliminer la source du mal et rétablir l’ordre naturel. Au début du jeu, vous devrez choisir votre campagne entre Millia et Jude, ce qui modifiera le point de vue narratif de quelques passages, trop peu cependant pour justifier de faire la campagne principale deux fois de suite.Tales of Xillia est le treizième opus principal de la série Tales of. Sorti initialement sur PS3 au Japon en 2011, il a fallu environ deux ans pour qu'une version traduite arrive enfin en Occident. Comme dans le jeu original, avant de commencer, vous devrez choisir entre Jude et Milla , qui sera le personnage principal. À notre connaissance, il s'agit du premier et, à ce jour, du seul jeu Tales of à proposer deux protagonistes principaux, cette fonctionnalité n'ayant pas été réutilisée depuis Xillia. Bien qu'elles finissent par s'allier pour suivre la même intrigue, Jude et Milla ont des points de vue différents sur l'histoire. Si vous découvrez Tales of Xillia, Jude est un meilleur choix, car son histoire est plus facile à suivre pour les débutants. Vous serez progressivement plongé dans l'univers, du monde et des personnages aux conflits qui se présentent. Par ailleurs, bien que son personnage soit plus attrayant visuellement, Milla s'adresse davantage aux joueurs ayant déjà incarné Jude, que ce soit sur PS3 ou en mode Nouvelle Partie +. Pourquoi ? Parce que le parcours de Milla semble combler une lacune dans l'histoire de Jude. De ce fait, les nouveaux joueurs risquent d'être désorientés quant au message véhiculé par le récit. Ayant déjà terminé le jeu avec Jude sur PS3, nous avons immédiatement choisi Milla comme protagoniste principale dans cette version remasterisée. En matière d'exploration, ce jeu reste fidèle à la formule classique du JRPG. Ce qui distingue Xillia des précédents opus de la série Tales of, c'est son monde bien plus vaste comparé à Abyss, Vesperia et Graces. Par conséquent, le jeu n'utilise plus le système de carte du monde de Tales of Vesperia, permettant ainsi à toutes les zones d'être interconnectées.Dans cette version remasterisée, les développeurs ont ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour rendre votre exploration plus efficace et fluide, comme la fonction « Dash » qui permet à votre personnage de courir plus vite, une icône de destination indiquant le prochain objectif, et une option pour désactiver les rencontres , vous évitant ainsi d'être entraîné au combat même en cas de contact physique avec des monstres. Bien entendu, cette dernière option ne s'applique qu'aux ennemis classiques et non aux boss. Comme dans la plupart des JRPG, les combats sont un élément essentiel du gameplay. Six personnages sont jouables : Jude, Milla, Alvin, Leia, Elize et Rowen . Parmi eux, seuls quatre peuvent être utilisés simultanément lors d'un même combat. Ce jeu utilise un système de combat en temps réel appelé Double-Raid Linear Motion Battle System (DR-LMBS), une amélioration par rapport aux opus précédents. Comme d'habitude, votre personnage peut attaquer avec des coups normaux, des Artes, des parades, des pas en arrière et même des sauts. Outre la barre de santé, chaque personnage dispose de deux ressources importantes : le Contre d'Assaut (CA) et les Points Techniques (PT) . Ces deux ressources sont essentielles pour enchaîner les combos et réaliser des actions en combat. Le CA détermine la durée de vos combos d'attaque, tandis que les PT sont nécessaires pour lancer des Artes. Le système de combat met l'accent sur la coopération entre deux personnages pour infliger un maximum de dégâts. Les personnages qui coopèrent peuvent lancer des attaques combinées appelées Artes Liées .Chaque recrue possèdent deux types d'attaques différentes, ainsi qu'une sorte de transe qui génère un maximum de dégâts. A la fin des affrontements, le joueur obtient deux types d'expérience, l'une pour son niveau de puissance global, l'autre pour son statut. La jouabilité est très immersive et autorise presque toutes les folies, les avatars présentant un fort degré de personnalisation grâce aux orbes de lys, qui permettent de débloquer des Artes et des capacités tout en gagnant en niveau. Chaque nœud propose des améliorations pour augmenter les attributs de votre personnage, comme la force, la défense, etc. Ces nœuds se débloquent en y allouant des Points de Croissance (PC), que vous obtenez en gagnant des niveaux. Outre les attributs, vous pouvez également débloquer de nouvelles compétences/arts en complétant quatre nœuds dans une même zone. Si vous préférez éviter de débloquer les nœuds un par un, une option de progression automatique est disponible : elle débloquera automatiquement les nœuds existants en fonction de vos PC. Certains y verront là une reprise du sphérier de Final Fantasy X. Globalement cette version est très proche des précédents titres de la série, et durant les joutes, les joueurs pourront contrôler un des quatre personnages à l'écran, et passer de l'un à l'autre à la volée, à travers des environnements 3D assez détaillés, et hauts en couleurs, la carte étant pour sa part très simplifiée (une habitude dans la série). Notez que Tales of Xillia introduit toutefois le principe de liaisons, qui permet d'associer les talents de votre avatar avec un compagnon de route afin de prendre l'ennemi en tenaille, de disposer de bonus tactique, ou encore de déclencher une super attaque.Tout comme Tales of Graces Remastered , Tales of Xillia Remastered propose également diverses mises à jour pour améliorer l'expérience des nouveaux joueurs comme des vétérans. Il y a d'abord la "course rapide", une fonctionnalité qui permet à votre personnage de courir beaucoup plus vite que d’habitude. Vous pouvez choisir entre les deux en appuyant sur un bouton. On retrouve des "Icônes de destination", les joueurs qui ne prêtent pas suffisamment attention aux dialogues des personnages et aux informations en jeu se perdent souvent et ne savent plus quoi faire. Pour éviter cela, les développeurs ont ajouté des icônes en forme de point d'exclamation à l'écran et sur la carte afin de vous guider dans l'histoire. Les missions principales sont généralement marquées d'une étoile (« ? ») sur chaque carte. Les missions secondaires, quant à elles, sont indiquées par un point d'exclamation (« ! »). La "Désactivation des rencontres avec les ennemis" est possible désormais : Cette fonction permet de désactiver les rencontres avec les ennemis. Elle est particulièrement utile si vous souhaitez atteindre rapidement un point précis sans avoir à combattre. Ainsi, avec cette fonction activée, vous pouvez éviter le combat même en cas de contact physique avec un ennemi. Il y a une "Boutique de Grades" dès le début : Si vous avez joué régulièrement à Tales of , vous connaissez peut-être ce magasin, cette sorte de « code de triche officiel » , permet généralement d'appliquer des bonus ou des malus aux mécaniques de jeu, comme doubler l'EXP, l'argent et autres récompenses, rendant ainsi votre aventure plus facile ou plus difficile. Habituellement débloquée après avoir terminé le jeu, cette fonctionnalité est désormais accessible dès le début. Une option particulièrement utile en début de partie est l'activation d'une réduction de 50 % sur les articles de la boutique. Par ailleurs, l"es cinématiques et les sketches peuvent être passés", si vous connaissez déjà l’histoire ou si vous souhaitez passer rapidement au gameplay, vous pouvez passer tous les intermède en maintenant certains boutons enfoncés. Enfin, la "Sauvegarde automatique" a été incorporée : Vous avez oublié de sauvegarder vos données ou vous n'avez pas trouvé de point de sauvegarde pendant votre aventure ? Pas de panique, le jeu s'en changera por vous.En matière de remastérisation , les graphismes sont incontestablement un point fort et nous plonge dans une vision charmante de l'Asie Centrale. À l'instar de Graces, les graphismes ont été peaufinés pour offrir une image plus nette que dans la version PS3, mais ils restent légèrement en deçà de ceux de Tales of Arise. Les modèles des personnages sont désormais plus détaillés et leurs couleurs plus vives. L'éclairage a également été amélioré, conférant aux cinématiques une dimension plus dramatique. Il faut rappeler que Tales of Xillia fut le premier épisode à proposer une caméra entièrement libre, et cela a quelques conséquences sur le rendu de certains textures. Le character design est en tout cas très charmant et le jeu se veut très accessible. Vous maîtriserez rapidement la jouabilité et partirez à l'aventure dans un monde gigantesque. De plus, vous pourrez allègrement zapper les combats dans les donjons et éviter les monstres, ce qui est toujours ça de pris. En outre, il est possible de sauvegarder où vous le souhaitez, ce qui simplifiera quelque peu la progression. Si le jeu intègre beaucoup de cinématiques, Tales of Xillia promet une aventure d'environ soixante heures de jeu si l'on tient en compte les deux scénarios, presque moitié moins si vous vous focalisez sur une unique campagne. Bandai Namco a intégré une quantité impressionnante de quêtes secondaires, mais celle-ci manquent parfois de variété. Pour nous, la musique de chaque jeu Tales of est toujours un moment particulier, surtout lorsqu'elle est composée par Motoi Sakuraba. Tales of Xillia possède une subtilité musicale agréable à l'oreille et facile à appréhender pour les joueurs. L'un des atouts majeurs de cette version remasterisée est l'option de doublage japonais , indisponible dans la version internationale sur PS3. Si vous appréciez les doublages nippons, cette fonctionnalité est un véritable plus.Tales of Xillia Remastered offre un mélange réussi d'éléments de gameplay variés, incluant des combats intenses, une histoire captivante, des graphismes colorés et une musique magnifique. Le développement des personnages est également excellent, vous permettant de vous soucier de leur destin tout au long du jeu. Étant donné que Xillia fait partie de la série Tales of et qu'une suite est prévue, le prochain projet remasterisé sera probablement Tales of Xillia 2 .