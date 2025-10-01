Tatari tome 4

Tatari est une série qui a connu neuf tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Il y a bien longtemps, Tatari était un chat monstrueux qui était craint comme un grand démon dans la capitale de Kyoto. 1000 ans se sont écoulés et il est désormais un chat errant sous la garde d'un frère et d'une sœur nommés Takeru et Yuki. Tatari et Takeru étaient les meilleurs amis du monde et, bien qu'ils soient pauvres, ils vivaient heureux dans un appartement délabré... jusqu'au jour où Takeru fut tué. Pour le bien de son meilleur ami décédé, le grand démon Tatari poursuit sa dernière volonté, dans une bataille étrange et sombre avec un lever de rideau mystérieux !!L'arc narratif de la bataille de Hong Kong atteint son apogée ! Abe affronte Pairou de Managarm et Tsubame de Snow White ! En infériorité numérique et en difficulté, Abe entrevoit-il une issue ? Pendant ce temps, lors du combat entre Tatari et Muppet de Managarm, Aoi, à la poursuite de Tatari, apparaît sur le champ de bataille et est attaqué par un monstre lâché par l'ennemi, le mettant en danger ! Le combat se transforme alors en un affrontement décisif entre Tatari et Setsuna ! Quel sera le résultat de cette bataille féroce ? Chaque combat vous réserve bien des surprises dans ce quatrième tome captivant ! Les scènes et les plans des techniques de Setsuna sont à la fois sensuels et époustouflants ! Tatari, épuisé par les combats incessants, est lui aussi en piteux état, ce qui rend l'issue imprévisible. Cependant, sa capacité à renverser la situation reste convaincante, et le spectacle est captivant ! La rapidité et l'intensité des scènes de bataille, ainsi que la représentation habile des problèmes psychologiques, font de ce livre une lecture qui en vaut vraiment la peine. L'histoire et les combats s'enchaînent à un rythme soutenu et ne sont jamais ennuyeux, ce qui nous laisse espérer une suite prometteuse. Si nous devions formuler un reproche, ce serait qu'ils ont introduit trop de personnages avec des patronymes à rallonge. Le chapitre de Hong Kong se précipite doucement vers sa conclusion mais la bataille continuera vers d'autres horizons.Le duel Tatari contre Setsuna. Humains contre monstres… c'est un affrontement redoutable. Ce scénario semble avoir beaucoup de succès.Date de parution : 01 Octobre 2025Editions : Glenat Manga