Kaiju n°8 - Side B tome 2

Kaiju n°8 - Side B (Kaijuu 8-gou: side B) est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Spin-off du succès Kaiju n° 8, ce manga explore en profondeur certains des personnages les plus appréciés de la série. Découvrez Hoshina, Shinomiya et d'autres personnages du passé, alors qu'ils luttent pour se retrouver face à des kaiju mortels !Compte tenu de la pléthore de héros charismatiques dans Kaiju No. 8 , il est agréable de voir ceux qui ne font pas partie de Kafka et Mina mis en avant. Kaiju No. 8 : Side B permet aux fans de mieux comprendre comment ces soldats sont devenus les héros qu'ils sont aujourd'hui. Si Soshiro était au centre de l'attention dans la majeure partie du premier volume, nous avons eu un aperçu du style d'entraînement de Kikoru vers la fin. Non seulement nous découvrons la seconde partie de cette histoire, mais Kaiju No. 8 : Side B raconte également l'histoire de celui qui est sans doute le meilleur personnage de la franchise : Gen Narumi ! Même si son père est le grand patron, Kikoru doit encore apprendre à devenir une meilleure chasseuse de kaiju. Son combat contre un crabe gigantesque révèle non seulement ses forces, mais aussi ses nombreuses faiblesses. Sa volonté constante de se surpasser au combat peut sembler une force, mais comme elle le découvre, cela a des conséquences désastreuses sur son corps. Du moins, jusqu'à ce que Kikoru trouve l'arme parfaite. Le moment où elle trouve la hache parfaite donnera la chair de poule à n'importe quel lecteur. C'est comme voir le roi Arthur trouver Excalibur, ou Ash son bras-tronçonneuse. Bien qu'elle ne soit pas aussi imposante que l'épée qu'on lui a donnée, la hache a une puissance bien plus redoutable. Le crabe kaiju est certes un adversaire redoutable, mais il ne peut rivaliser avec la pluie de coups que Kikoru assène à sa carapace. (Elle aura peut-être aussi un petit creux pendant ce temps-là, ce qui tombe bien, car le crabe est un mets délicieux !). Gen Narumi brille de mille feux dans la suite de Kaiju No. 8 : Side B. On découvre son passé, son enfance d'orphelin et sa soif de grandeur. Il n'est peut-être pas surprenant que, même avant de rejoindre la Première Division, il ait toujours eu le don de tuer des kaijus. La vue de Narumi brandissant la tête d'un monstre impressionne tellement le vice-capitaine Itami qu'il souhaite l'enrôler ! Ce qu'Itami n'avait pas prévu, c'était l'attitude désinvolte de Narumi. C'est avant tout un joueur, et sa Switch passe avant tout pour lui. De plus, il n'a aucun filtre quand il s'agit d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Une telle attitude vaudrait à n'importe qui un licenciement immédiat. Heureusement, malgré les apparences, Narumi est animé d'une détermination sans faille. Le combat contre le kaiju végétal révèle toute la concentration de Narumi. Grâce au pouvoir du Kaiju n° 1, il anticipe les mouvements ennemis avec une précision quasi divine. Mais lorsque le nombre de monstres semble le submerger, le vice-capitaine Itami entre en scène pour faire équipe avec lui. Et là, c'est le carnage ! Narumi et Itami réduisent la bête en charpie ! La dernière histoire montre à quel point Narumi est reconnaissant envers la Première Division. Sans aucun souvenir de sa maison ni de sa famille, Narumi n'avait rien pour quoi se battre, si ce n'est lui-même. Désormais, avec une équipe à ses côtés et des amis sur lesquels il peut compter, la volonté de vivre, d'aller de l'avant et de devenir plus fort anime Narumi. Cela dit, son attitude et sa passion pour les jeux restent intactes, et c'est peut-être mieux ainsi.Il est regrettable qu'il n'existe que deux volumes de Kaiju No. 8 : Side B. Tant d'autres personnages secondaires de la franchise méritent leurs propres histoires, et maintenant que la série principale est terminée, qui sait si leurs aventures seront un jour racontées ? Le scénariste Keiji Ando et le dessinateur Kentaro Hidano ont réalisé un travail formidable en enrichissant l'univers de Naoya Matsumoto de son histoire et de son contexte. On peut donc espérer que le duo reviendra un jour dans le monde de Kaiju No. 8 et accordera autant d'attention aux autres membres des première, troisième, quatrième et sixième divisions qu'à Soshiro, Kikoru et Gen.Date de parution : 04 Juin 2025Editions : Crunchyroll